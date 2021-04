MÄRKTE EUROPA/Börsen starten etwas fester - Gerresheimer fallen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Donnerstag mit leichten Kursaufschlägen in den Handel gestartet. Gestützt wird die Stimmung vom Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung: Die Fed rechnet zwar mit einem starken Wachstum, hält aber Diskussionen um Tapering, also eine Reduzierung der Wertpapierkäufe, für verfrüht. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.217 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.970 Punkten nach oben.

Deutsche Auftragseingänge etwas besser

"Damit stehen die Ampeln an den Börsen schon wieder auf Grün, die kurze Konsolidierung seit dem Rekord vom Dienstag dürfte schon wieder enden", so ein Marktteilnehmer. "Solange kein Tapering kommt, werden die Aktienkurse weiter steigen", zeigt er sich optimistisch. Die deutschen Auftragseingänge sind derweil im Februar saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent gestiegen und damit etwas mehr als die Prognose von plus 1 Prozent. Am Nachmittag stehen die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten im Blick.

Nach Erstquartalszahlen geben Gerresheimer um 3,6 Prozent nach. Berenberg spricht von gemischten Zahlen. Die Erlöse seien etwas schwächer ausgefallen, das bereinigte EBITDA sowie der Free Cashflow seien indes akzeptabel. Das Kosmetik-Glasgeschäft leide weiter unter der Covid-19-Pandemie. Den Ausblick für das laufende Jahr hat Gerresheimer lediglich bestätigt, was Heino Ruland von Ruland Research als "enttäuschend" bezeichnet.

ABB mit Aktienrückkaufprogramm

ABB (plus 0,6 Prozent) halten sich recht gut. Am Freitag startet der Industriekonzern sein Aktienrückkaufprogramm über 4,3 Milliarden Dollar. Dieses sei zwar bereits angekündigt: "Im Umfeld des Beginns dürfte die Verkaufsbereitschaft in den Aktien aber extrem niedrig sein", so ein Marktteilnehmer. Das spreche klar für eine Outperformance.

An der Londoner Börse geht es für die Aktie des Online-Fashionhändlers Asos nach Zahlen um 1,2 Prozent nach oben. Die Titel des Wettbewerbers Zalando ziehen ebenfalls um 1,2 Prozent an.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.970,11 0,34 13,34 11,75

Stoxx-50 3.358,85 0,32 10,62 8,05

DAX 15.215,47 0,26 39,11 10,91

MDAX 32.643,51 0,49 158,53 6,00

TecDAX 3.467,02 0,64 21,95 7,91

SDAX 15.767,50 0,42 66,24 6,79

FTSE 6.914,63 0,43 29,31 6,58

CAC 6.160,48 0,49 29,82 10,97

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,33 0,00 -0,57

US-Zehnjahresrendite 1,66 -0,01 -1,02

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:44 Uhr Mi, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1883 +0,11% 1,1872 1,1902 -2,7%

EUR/JPY 130,19 -0,14% 130,27 130,47 +3,2%

EUR/CHF 1,1036 +0,02% 1,1026 1,1034 +2,1%

EUR/GBP 0,8631 -0,10% 0,8629 0,8632 -3,4%

USD/JPY 109,56 -0,25% 109,71 109,64 +6,1%

GBP/USD 1,3768 +0,21% 1,3760 1,3788 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,5565 +0,12% 6,5554 6,5419 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 57.135,90 +1,70% 57.081,62 56.790,50 +96,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,43 59,77 -0,6% -0,34 +22,1%

Brent/ICE 62,79 63,16 -0,6% -0,37 +21,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.746,24 1.737,60 +0,5% +8,64 -8,0%

Silber (Spot) 25,36 25,14 +0,9% +0,22 -3,9%

Platin (Spot) 1.233,80 1.230,05 +0,3% +3,75 +15,3%

Kupfer-Future 4,08 4,05 +0,6% +0,02 +15,7%

===

