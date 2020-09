MÄRKTE EUROPA/Börsen starten etwas fester - PMIs im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit kleineren Aufschlägen in den Handel gestartet. Die Vorlagen von der Wall Street sprechen zwar eher für Gewinnmitnahmen am breiten Markt, für Optimismus sorgen aber starke Einkaufsmanager-Indizes aus China und vielen anderen Ländern Asiens. Dort gibt es überall starke Anzeichen für eine Erholung des Exportgeschäfts, was exportlastigen Indizes wie dem DAX entgegenkommen dürfte. Der Caixin China-PMI stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2011.

Spanischer PMI enttäuscht

Auch in Europa wurden Daten veröffentlicht. Der Eurozone -Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wurde in der Zweitlesung mit 51,7 für August minimal nach unten revidiert. Der italienische Einkaufsmanagerindex fiel derweil besser als erwartet aus. Mit Enttäuschung wurde dagegen der Einkaufsmanagerindex aus Spanien aufgenommen. "Da wurden nicht nur die Erholungshoffnungen enttäuscht, er ist auch noch unter 50 gerutscht", sagt ein Händler.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 13.016 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.283 Punkte nach oben. Die Wirtschaftsdaten aus China stützen derweil etwas den Minensektor: An der Londoner Börse steigen Rio Tinto um 0,6 Prozent, BHP um 1,3 Prozent und Anglo American um 1,4 Prozent. Die Londoner Börse war am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen.

Sanofi (plus 0,4 Prozent) zeigen sich vom Scheitern der Studie mit Kevzara als Anti-Corona-Mittel nicht belastet. Bereits am 2. Juli sei der Mißerfolg des Wirkstoffs in einer Phase-3-Studie in den USA vermeldet worden, das Mittel habe man daraufhin "mental abgehakt". Warum Sanofi die Studie global in weiteren Ländern ausserhalb der USA weitergeführt habe, sei auf den ersten Blick nicht offensichtlich.

Weiter im Blick steht der französische Versorgersektor. Suez will sich nicht ohne weiteres von Veolia übernehmen lassen. Veolia plant, dem Energiekonzern Engie sein 29,9 Prozent schweres Suez-Paket für 2,9 Milliarden Euro als ersten Schritt für eine mögliche Übernahme abzukaufen. Die ablehnende Haltung von Suez gegen einen Einstieg und die folgende Übernahme durch Veolia müsse den Deal noch lange nicht scheitern lassen, heißt es im Handel. Suez verlieren in Paris 0,1 Prozent.

Freenet gewinnen 1,0 Prozent. Kurstreiber ist die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro sein. Da dies rund 3,9 Prozent des Grundkapitals. Aroundtown steigen um 2,4 Prozent auf 4,69 Euro, nachdem das Unternehmen eine Aufstockung ihres Aktienrückkaufprogrammes angekündigt haben. Aroundtown will Aktien in der Spanne von 4,60 zu 5,00 Euro zurückkaufen. Der Rückkauf soll vom 3. bis zum 16. September laufen.

Rocket Internet erwägt Delisting

Für Überraschung am Markt sorgen die Pläne von Rocket Internet für ein Delisting. "Es ist interessant, dass das fast auf den Tag genau ein Jahr später kommt, nachdem schon mal darüber spekuliert und es dementiert wurde", sagt ein Händler. Attraktiv dürfte es vor allem sein, da die Marktkapitalisierung hauptsächlich den Kassenbestand spiegele. Rocket Internet will nun 18,57 Euro je eigene Aktie zahlen, Rocket verlieren 1,0 Prozent auf 18,76 Euro.

