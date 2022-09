MÄRKTE EUROPA/Börsen starten etwas fester - UBS gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rally sind Europas Börsen am Dienstag nur mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Die Nachrichtenlage hat sich über Nacht nur unwesentlich verändert, so dass von dieser Seite die Impulse fehlen. Wichtigster Termin des Tages sind die US-Verbraucherpreise für August um 14.30 Uhr MESZ. Ökonomen rechnen damit und Marktteilnehmer setzten darauf, dass sie einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat zeigen werden und sich dieser Trend für den Rest des Jahres fortsetzen wird; zumal die Energiepreise zuletzt nach unten tendierten. Das würde die Spekulation untermauern, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht hat.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 13.415 Punkte, der Euro-Stoxx-50 etwas stärker 0,3 Prozent auf 3.656 Punkte.

Verfallstag dürfte vorgezogen werden

Sollten die Inflationsraten nicht im erwarteten Maße zurückgehen, etwa weil sich Mietsteigerungen - die 40 Prozent Anteil bei der Inflationsmessung haben - als hartnäckiger erweisen als angenommen, dürfte der US-Dollar nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, wieder zur Stärke neigen. Anleger sollten in den kommenden Handelstagen mit weiteren Schwankungen beim wichtigsten Währungspaar Euro/Dollar rechnen, das am Morgen mit 1,013 kaum verändert notiert.

Am Vormittag stehen aus Deutschland zudem die ZEW-Konjunkturerwartungen für September auf der Agenda, die mit minus 58,0 Punkte von Volkswirten im tiefroten Bereich erwartet werden. Angesichts der sich zuspitzenden Energiekrise scheint eine baldige Erholung unwahrscheinlich.

Der große September-Verfalltag an den internationalen Terminmärkten am Freitag dürfte dieses Mal noch stärker vorgezogen werden als sonst. Bis Mittwoch, spätestens Donnerstag, sollten die größten Positionen eingedeckt oder gerollt worden sein. "Für die Aktienmärkte in Europa dürfte das solange als Kurstreiber wirken, weil die Derivate-Positionen überwiegend short waren", sagt ein Händler. Das Vorziehen des Verfalls werde diesmal auch wegen der Beerdigung von Königin Elizabeth II. vorgenommen.

Als leicht positiv wird an der Börse gewertet, dass die UBS (+1,1%) mehr Geld als bisher geplant an die Aktionäre ausschütten will. Die Schweizer Bank habe mehr Liquidität als erwartet, nachdem die Übernahme der Fintech-Plattform Wealthfront für 1,4 Milliarden Dollar abgebrochen wurde, heißt es aus dem Handel. Nun werde die ordentliche Dividende für das Jahr 2022 auf 0,55 US-Dollar je Aktie von 0,51 Dollar erhöht. Zudem geht die Bank davon aus, dass die Aktienrückkäufe das Ziel von 5 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr übersteigen werden.

Etwas skeptischer blicken Händler auf die Verkehrszahlen für August von Fraport (-0,2%). Sorgen macht dort der erneute Rückgang im Cargo-Geschäft. Es lag 15,1 Prozent unter dem Vorjahr. "Das kann als Indiz für die Konjunkturschwäche in China gesehen werden", sagt ein Händler. Es verstärke die Sorgen, dass China neben dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise ein weiterer Belastungsfaktor werde. Beim Passagierwachstum sehe es umgekehrt ungebrochen gut aus.

Oracle liefert positiven Impuls für SAP

Als positiven Impuls für SAP (+0,7%) stufen die Citi-Analysten die Oracle-Ergebnisse ein. Dabei stellen sie drei Punkte heraus. So wuchs Oracles wiederkehrendes Geschäft im ersten Quartal währungsbereinigt um 20 Prozent und lag damit über dem Konsens. Zudem stiegen die Back-Office-Cloud-Anwendungen um 33 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Drittens wiederholte Oracle seine Erwartung eines organischen Cloud-Umsatzwachstums von über 30 Prozent bei konstanten Wechselkursen für das Geschäftsjahr, was auf ein anhaltend robustes Umfeld für Unternehmensausgaben hindeute. Dies bestätigt den Analysten der Citi zufolge ihre Einschätzung einer robusten Nachfrage und sei daher positiv für SAP zu werten.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.656,16 +0,3% 9,65 -14,9%

Stoxx-50 3.604,16 +0,3% 10,59 -5,6%

DAX 13.415,07 +0,1% 12,80 -15,6%

MDAX 26.085,80 -0,4% -101,00 -25,7%

TecDAX 3.045,37 +0,3% 9,97 -22,3%

SDAX 12.102,09 -0,4% -43,02 -26,3%

FTSE 7.473,57 +0,0% 0,54 +1,2%

CAC 6.356,47 +0,4% 22,88 -11,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,67 +0,02 +1,85

US-Zehnjahresrendite 3,32 -0,03 +1,81

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:09 Mo, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,0142 +0,2% 1,0142 1,0130 -10,8%

EUR/JPY 144,34 -0,1% 144,33 144,18 +10,3%

EUR/CHF 0,9641 -0,1% 0,9644 1,0509 -7,1%

EUR/GBP 0,8658 -0,1% 0,8667 0,8656 +3,0%

USD/JPY 142,33 -0,3% 142,28 142,36 +23,6%

GBP/USD 1,1715 +0,3% 1,1704 1,1699 -13,4%

USD/CNH (Offshore) 6,9278 +0,2% 6,9241 6,9127 +9,0%

Bitcoin

BTC/USD 22.338,86 -0,0% 22.422,17 22.299,41 -51,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,56 87,78 +0,9% +0,78 +24,8%

Brent/ICE 94,81 94 +0,9% +0,81 +28,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 183,00 190,59 -4,0% -7,59 +212,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.724,39 1.724,75 -0,0% -0,37 -5,8%

Silber (Spot) 19,78 19,79 -0,0% -0,01 -15,1%

Platin (Spot) 909,03 909,58 -0,1% -0,55 -6,3%

Kupfer-Future 3,63 3,62 +0,2% +0,01 -18,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

