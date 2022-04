MÄRKTE EUROPA/Börsen starten gut behauptet - Atlantia haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Entgegen der vorbörslichen Indikationen sind Europas Börsen am Donnerstag mit leichten Aufschlägen gestartet. Im Handel wird diesen aber keine große Bedeutung beigemessen. "Die Lage bleibt schwierig - zwischen dem Ukraine-Krieg auf der einen und der 'hawkischen' US-Notenbank auf der anderen Seite", sagt ein Marktteilnehmer. Der DAX legt 0,2 Prozent auf 14.180 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.836 nach oben.

"Die Fed räumt dem Kampf gegen die Inflation höchste Priorität ein, und deshalb wird sie auch eine Baisse an den Aktienmärkten zulassen", sagt er mit Blick auf das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Die Erwartung einer Reihe größerer Zinsschritte um 50 Basispunkte sei nun fest verankert, und der Bilanzabbau stehe vermutlich auch vor der Tür.

Hoffnung auf schnelle Verhandlungslösung weichen

Im Ukraine-Krieg weichen die Hoffnungen auf eine schnelle Verhandlungslösung. "Aktuell sieht es eher nach einem langen Krieg aus", befürchtet ein weiterer Marktteilnehmer. "Wir haben weiterhin einen Krieg in Europa", so QC Partners. Und angesichts der weiterhin hohen Energiepreise wachse die Furcht vor einer Welle von Gewinnwarnungen. Wie stark die hohen Energiepreise auf die Unternehmensgewinne durchschlagen, werde die in Kürze beginnende Berichtssaison für das eben abgelaufene erste Quartal zeigen.

Atlantia haussieren mit plus 10,7 Prozent. Der US-Finanzinvestor Blackstone arbeitet laut Medienberichten mit der italienischen Unternehmerfamilie Benetton an einer möglichen Übernahmeofferte für die italienische Infrastruktur-Holding. Derweil strebt ACS eine mehrheitliche Übernahme des Autobahn-Mautgeschäfts von Atlantia. Wie der spanische Konzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung mit den Investmentfonds GIP and Brookfield Asset Management für eine potenzielle Übernahme erzielt. ACS steigen um 2 Prozent.

Hella mit soliden Zahlen

Hella (+0,8%) hat laut der Citigroup für das dritte Geschäftsquartal solide Ergebnisse vorgelegt und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 bestätigt. Der Umsatz liege über den Konsenserwartungen und den Schätzungen der Citigroup. Das bereinigte EBIT decke sich mit den Schätzungen der Analysten, lege aber über den Konsenserwartungen.

Positiv beurteilt ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Gerresheimer. Der Konzern hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Erwartungen geschlagen und den Umsatzausblick erhöht. "Das Unternehmen ist gut aufgestellt, neben den Impfstoffen zum Beispiel auch bei Kosmetika", sagt der Marktteilnehmer. Allerdings seien die Energiekosten bei der Glasproduktion "extrem" hoch, und das sollten Anleger im Auge behalten, sagt er. Gerresheimer gewinnen 4 Prozent.

Electrolux legen kräftig zu. Der Kurs gewinnt etwa 4 Prozent. "Positiv ist die Einigung in einem Zollstreit", so ein Händler. Aus der Beilegung des Streits um US-Zölle auf Waschmaschinen erwarte Electrolux nun eine Einmalzahlung von gut 70 Millionen Dollar.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.838,55 +0,4% 13,86 -10,7%

Stoxx-50 3.757,57 +0,5% 19,59 -1,6%

DAX 14.182,18 +0,2% 30,49 -10,7%

MDAX 30.678,62 +0,2% 59,40 -12,7%

TecDAX 3.300,87 +0,4% 14,61 -15,8%

SDAX 14.315,34 +0,7% 94,24 -12,8%

FTSE 7.566,40 -0,3% -21,30 +2,8%

CAC 6.527,32 +0,4% 28,49 -8,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,63 -0,02 +0,81

US-Zehnjahresrendite 2,57 -0,03 +1,06

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Uhr Mi, 17:42 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0896 -0,0% 1,0919 1,0905 -4,2%

EUR/JPY 134,92 +0,0% 134,99 134,92 +3,1%

EUR/CHF 1,0162 -0,0% 1,0180 1,0169 -2,1%

EUR/GBP 0,8319 -0,2% 0,8343 0,8342 -1,0%

USD/JPY 123,81 +0,0% 123,63 123,72 +7,6%

GBP/USD 1,3098 +0,2% 1,3088 1,3073 -3,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3636 +0,1% 6,3656 6,3665 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 43.525,53 -0,8% 43.365,40 44.077,84 -5,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,40 96,23 +1,2% 1,17 +31,7%

Brent/ICE 102,44 101,07 +1,4% 1,37 +33,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,77 1.925,31 -0,0% -0,54 +5,2%

Silber (Spot) 24,34 24,45 -0,4% -0,11 +4,4%

Platin (Spot) 951,71 957,52 -0,6% -5,81 -1,9%

Kupfer-Future 4,70 4,74 -0,9% -0,04 +5,5%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2022 03:42 ET (07:42 GMT)