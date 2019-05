MÄRKTE EUROPA/Börsen starten im Minus - Thomas Cook brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Im frühen Handel am Freitag geht es mit den Kursen an Europas Börsen erst einmal nach unten. "Der DAX tanzt nach des Präsidenten Pfeife", so CMC Markets. Die Marktteilnehmer seien sich daher im klaren, dass ein einziger Wutausbruch von US-Präsident Donald Trump per Tweet die jüngste Rally wieder zunichte machen könnte. Eine Reduzierung des Schlagzeilenrisikos vor dem Wochenende scheint daher am Markt Konsens zu sein. Dazu rücken eine Woche vor der Europawahl wieder die hauseigenen Risiken wie Brexit und Italiens Verschuldung in den Fokus.

Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 12.239 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.426 nach unten. Wichtig könnte der kleine Verfall der Mai-Optionen am Mittag werden. Große Blöcke von verkauften Call-Optionen liegen auf dem unüblichen Basispreis von 12.150, der am Vortag überrannt wurde. Zumindest zum Verfall am Mittag könnte es von Terminmarktseite daher ein Interesse an niedrigeren Kursen im DAX geben. Die Berichtssaison läuft derweil langsam aus.

Richemont mit steigenden Kosten

Für Richemont geht es nach Zahlenvorlage um 1,6 Prozent im frühen Handel nach unten. Laut der Citigroup ist das EBIT des Luxusgüterkonzerns rund 10 Prozent unter den Schätzungen ausgefallen. Ursächlich hierfür seien gestiegene Kosten sowie negative Einmalfaktoren. Thomas Cook brechen an der Londoner Börse um 28,7 Prozent ein. Schuld sind diesmal die den Zahlen folgenden sehr negativen Analystenkommentare. Den Vogel schießt die Citigroup ab mit einem Kursziel von "Null".

Aktien von Essenslieferanten stehen europaweit unter Druck. Grund ist Unterstützung für den britischen Anbieter Deliveroo durch Amazon. Die Stärkung dieses Konkurrenten mit der Marktmacht von Amazon belastet Delivery Hero in Deutschland, die 5 Prozent fallen. Für Takeaway in Amsterdam geht es 3,6 Prozent tiefer, Just Eat fallen in London 8,4 Prozent. Deliveroo hat eine Finanzspritze von 575 Millionen Dollar für ein aggressiveres Wachstum bekommen. Der größte Anteil daran wird Amazon zugeschrieben.

Easyjet mit guter Kostendisziplin

Easyjet gewinnen 2,7 Prozent. Vor allem die Entscheidung für ein langsameres Kapazitätswachstum wird honoriert. "Alle Airlines haben sich für die Rücknahme des Kapazitätswachstum entschieden, das nimmt den Wettbewerbsdruck aus dem Markt und vermeidet unnötige Kapitalbindung und Fixkosten", sagt ein Händler. Die Kostendisziplin der Briten sei hoch. Die Zahlen an sich seien etwas schwächer, allerdings habe Easyjet bereits Anfang April gewarnt gehabt.

Dürr verlieren 3,8 Prozent. Laut Hauck & Aufhäuser ist das EBIT klar unter den Erwartungen ausgefallen. Für Dr Hönle geht es nach Zahlen dagegen um 0,8 Prozent nach oben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.425,89 -0,37 -12,67 14,14

Stoxx-50 3.138,60 -0,26 -8,17 13,71

DAX 12.238,86 -0,58 -71,51 15,91

MDAX 25.800,93 -0,70 -181,65 19,51

TecDAX 2.872,47 -0,33 -9,44 17,24

SDAX 11.318,75 -0,41 -46,39 19,03

FTSE 7.332,27 -0,29 -21,24 9,30

CAC 5.434,34 -0,25 -13,76 14,87

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,10 0,00 -0,34

US-Zehnjahresrendite 2,40 0,01 -0,28

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17:38 Uhr

EUR/USD 1,1174 +0,0% 1,1174 1,1176

EUR/JPY 122,47 -0,2% 122,77 122,88

EUR/CHF 1,1279 -0,1% 1,1286 1,1290

EUR/GBR 0,8743 +0,1% 0,8732 0,8734

USD/JPY 109,59 -0,3% 109,87 109,95

GBP/USD 1,2787 -0,1% 1,2800 1,2795

Bitcoin

BTC/USD 7.280,00 -8,13 7.922,75 8.035,01

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,16 62,87 +0,5% 0,29 +34,6%

Brent/ICE 72,77 72,62 +0,2% 0,15 +32,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.286,17 1.286,69 -0,0% -0,52 +0,3%

Silber (Spot) 14,52 14,57 -0,4% -0,05 -6,3%

Platin (Spot) 827,23 835,00 -0,9% -7,77 +3,9%

Kupfer-Future 2,75 2,76 -0,3% -0,01 +4,3%

