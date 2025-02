MÄRKTE EUROPA/Börsen starten kaum verändert - Porsche AG unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind wenig verändert in den Handel am Freitag gestartet. Der DAX stagniert bei 21.909 Punkten nach einem erneuten Allzeithoch im ganz frühen Geschäft, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent tiefer bei 5.351 Zählern. "Der DAX hat im Moment Flügel", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den 12. Schlussrekord im laufenden Jahr. Allerdings sei die Bewertung auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren gestiegen, sagt er.

Dem KGV von gut 14 stünden allerdings die sehr niedrige Rendite von 2,37 Prozent bei deutschen Langläufern und der Zinssenkungszyklus am kurzen Ende entgegen, heißt es von einem Marktanalysten: "Sollten sich die Konjunkturszenarien im Laufe des Jahres aufhellen, sind noch deutlich höhere Notierungen drin."

US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag

Die Börsenwoche endet mit einem Highlight. "Der US-Arbeitsmarktbericht für den Januar gibt nicht nur neuen Aufschluss über den Zustand der US-Wirtschaft. Er ist auch für die US-Notenbank ein wichtiger Baustein im Rahmen der geldpolitischen Entscheidungen", so QC Partners. Im Konsens wird für Januar mit einem Zuwachs der Beschäftigung um 169.000 Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenrate soll weiter bei 4,1 Prozent liegen.

Porsche geht in die Offensive und das nicht bei Elektroautos. Die AG will das Produktportfolio um zusätzliche Autos mit Verbrennungsmotor und um Plug-in-Hybrids erweitern. Das operative Ergebnis und der Netto-Cashflow könnten von den Maßnahmen um bis zu etwa 800 Millionen Euro gedrückt werden. Das Margenziel der Porsche AG wird als Bremser für den Kurs ausgemacht. Die angestrebte operative Umsatzrendite bewegt sich deutlich unter Konsens, wie ein Händler sagt. Andererseits liegt die geringere Marge an den Investitionen: "Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", so der Händler mit Blick auf die zunächst negative Kursreaktion. Porsche AG geben 3,9 Prozent - lagen aber anfänglich deutlicher im Minus. Der Kurs der Holding zeigt sich unbeeindruckt und legt 0,2 Prozent zu.

Die Ergebnisse von L'Oreal sind nach Einschätzung der RBC durchwachsen ausgefallen. Nach den negativen Kommentaren anderer Konsumgüterunternehmen mit Blick auf China habe L'Oreal in Nordasien nur leicht unter den Erwartungen abgeschnitten. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 klinge optimistisch, auch wenn wie erwartet keine Zahlen genannt worden seien. Derweil sei der Umsatzrückgang in Nordamerika und Lateinamerika eine Überraschung. Für das Papier geht es 2,2 Prozent nach unten.

Hoffnung auf Waffenstillstand in Ukraine

Die starken Geschäftszahlen von Vinci (+2,9%) könnten das Interesse an Bautiteln weiter stärken. Nettogewinn und Dividende liegen über den Erwartungen, der Cashflow hat diese sogar deutlich geschlagen.

Berichte über einen möglichen Waffenstillstandsplan für die Ukraine, den die US-Administration angeblich in der kommenden Woche vorstellen werde, hatten am Vortag Rüstungsaktien gedrückt, dem Baustoffaktien dagegen europaweit zu Aufschlägen verholfen. Ein Wiederaufbau des Landes dürfte der Branche zu Gute kommen. Heidelberg Materials gewinnen im frühen Geschäft 0,4 Prozent, derweil erholen sich Rheinmetall mit einem Auftrag der Bundeswehr von den Vortagesverlusten und gewinnen 2,3 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.350,84 -0,1% -5,79 +9,3%

Stoxx-50 4.657,30 -0,1% -4,35 +8,1%

DAX 21.909,02 +0,0% 6,60 +10,1%

MDAX 27.202,29 +0,5% 142,94 +6,3%

TecDAX 3.820,18 -0,2% -7,58 +11,8%

SDAX 14.761,12 +0,3% 44,21 +7,7%

FTSE 8.713,55 -0,2% -13,73 +7,5%

CAC 8.016,31 +0,1% 8,69 +8,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,37 -0,01 +0,01

US-Zehnjahresrendite 4,44 -0,00 -0,13

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Uhr Do, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0399 +0,1% 1,0377 1,0374 +0,4%

EUR/JPY 157,84 +0,4% 157,58 157,51 -3,1%

EUR/CHF 0,9420 +0,2% 0,9407 0,9386 +0,4%

EUR/GBP 0,8345 -0,1% 0,8347 0,8342 +0,8%

USD/JPY 151,78 +0,2% 151,86 151,83 -3,5%

GBP/USD 1,2460 +0,2% 1,2432 1,2436 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2891 -0,0% 7,2910 7,2887 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 97.169,45 +0,3% 96.953,65 97.403,70 +2,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,12 70,61 +0,7% +0,51 -0,2%

Brent/ICE 74,97 74,29 +0,9% +0,68 +0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 54,46 54,19 +0,5% +0,27 +7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.864,14 2.856,20 +0,3% +7,95 +9,1%

Silber (Spot) 32,32 32,24 +0,3% +0,09 +11,9%

Platin (Spot) 995,55 990,40 +0,5% +5,15 +9,8%

Kupfer-Future 4,51 4,46 +1,0% +0,05 +11,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

