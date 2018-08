MÄRKTE EUROPA/Börsen starten knapp im Plus

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa zeigen sich am Mittwoch im frühen Handel etwas höher. Die Nachrichtenlage fokussiert sich einmal mehr auf US-Präsident Donald Trump . Nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner ehemals engsten Vertrauten sieht sich der US-Präsident mit Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt. Der langjährige Trump-Anwalt Michael Cohen hat sich wegen Gesetzesverstößen in acht Anklagepunkten schuldig bekannt. Cohen räumte seine Schuld unter anderem in fünf Anklagepunkten wegen Steuerbetrugs und in zwei wegen Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ein.

Im Fokus steht aber ebenfalls, dass die USA und China ihre Gespräche über eine Beilegung des Streits wieder aufnehmen und das stützt die Stimmung. Sollte es hier positive Signale geben, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert oder es sogar zu einer Gegenbewegung kommt, könnte die Risikobereitschaft der Anleger steigen.

Der DAX legt im frühen Handel 0,2 Prozent auf 12.406 Zähler zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt ebenfalls 0,2 Prozent und notiert bei 3.417 Zählern.

Der Euro geht mit 1,1565 Dollar um, deutlich höher als im Tief am Vortag als es phasenweise weniger als 1,15 Dollar waren. Am Montag hatte die Gemeinschaftswährung noch deutlich niedriger bei 1,14 gelegen, ehe Kritik von US-Präsident Trump an den US-Zinserhöhungen den Dollar unter Druck brachte.

Im Blick steht am Mittwochabend das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Für die Devisenstrategen der Commerzbank liegt der Fokus darauf, wie es nach der für September avisierten dritten Zinserhöhung in diesem Jahr weitergeht. Dies dürfte aber stark von anderweitigen Entwicklungen abhängen, insbesondere davon, welchen Kurs die US-Regierung im Handelsstreit fahre.

Hürden für Linde-Praxair-Fusion liegen hoch

Im DAX stehen Linde unter Druck, für die Aktie geht es um 1,5 Prozent nach unten. Belastend wird gewertet, dass nun mehrere Wettbewerbsbehörden Auflagen an die Fusion von Linde mit Praxair knüpften, mit denen die vereinbarte Grenze für Verkäufe überschritten würde. "Das hohe Desinvestitionsvolumen macht die Transaktion für Investoren vor dem Hintergrund hoher erwarteter Abschreibungen auf den Firmenwert und in Bezug auf die Verwässerung weniger attraktiv", kommentieren die Analysten der DZ Bank.

Positiv wird die strategische Forschungsallianz von Evotec und Novo Nordisk bei Diabetis und Folgeerkrankungen gewertet. Spannend ist dabei, dass beide Unternehmen den gleichen Großaktionär haben und ob die Novo-Holding zuletzt zugekauft hat. Die seit einiger Zeit bereits festen Evotec legen um weitere 2,2 Prozent zu.

Eine überraschend schwache Geschäftsentwicklung drückt auf den Kurs von Petro Welt (ehemals C.A.T. Oil). Er knickt um 11 Prozent ein. Der Umsatz blieb im ersten Halbjahr stark hinter den Erwartungen zurück, weil Kunden unerwartet Aufträge zurückgezogen haben. Die neue gesenkte Umsatzprognose ist zudem unter anderem davon abhängig, dass der Rubel nicht mehr abwertet.

Rund 7 Prozent verlieren VA-Q-TEC. Der Spezialist für Kühlketten-Logistik hat eine Umsatzwarnung herausgegeben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.416,67 0,15 5,01 -2,49

Stoxx-50 3.074,80 -0,21 -6,37 -3,24

DAX 12.402,81 0,15 18,32 -3,99

MDAX 26.706,37 0,27 72,75 1,93

TecDAX 2.937,69 0,38 11,18 16,16

SDAX 12.321,75 0,37 45,57 3,66

FTSE 7.536,30 -0,39 -29,40 -1,26

CAC 5.421,33 0,24 12,74 2,05

Bund-Future 163,32 0,03 2,95

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:51 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1564 -0,07% 1,1514 1,1440 -3,8%

EUR/JPY 127,67 +0,14% 126,80 126,34 -5,6%

EUR/CHF 1,1389 -0,06% 1,1379 1,1370 -2,8%

EUR/GBP 0,8976 +0,09% 0,8977 0,8964 +1,0%

USD/JPY 110,41 +0,22% 110,15 110,44 -2,0%

GBP/USD 1,2884 -0,16% 1,2828 1,2762 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 6.683,23 +2,9% 6.422,63 6.474,33 -51,1%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,02

Deutschland 10 Jahre 0,33 0,33 -0,10

USA 2 Jahre 2,60 2,60 0,71

USA 10 Jahre 2,83 2,83 0,42

Japan 2 Jahre -0,12 -0,13 0,01

Japan 10 Jahre 0,09 0,08 0,04

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,22 65,84 +0,6% 0,38 +12,8%

Brent/ICE 73,13 72,63 +0,7% 0,50 +14,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.193,70 1.196,10 -0,2% -2,40 -8,4%

Silber (Spot) 14,72 14,79 -0,5% -0,07 -13,1%

Platin (Spot) 790,05 796,00 -0,7% -5,95 -15,0%

Kupfer-Future 2,66 2,70 -1,2% -0,03 -20,3%

