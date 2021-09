MÄRKTE EUROPA/Börsen starten leichter - Inflationsorgen drücken

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit Abgaben in den Handel gestartet. Der Zinsanstieg in den USA setzt sich weiter fort, am Morgen zeigen sich die 10-jährigen US-Bonds in Asien über der Marke von 1,50 Prozent. Die Renditen "brechen nach oben aus durch steigende Ölpreise und respektable Wirtschaftsdaten", sagt Peter Cardillo von Spartan. Dies befeuert den Inflationsdruck und damit auch den Druck auf die Notenbanken, die lockere Geldpolitik zurückzufahren.

Politikmacher haben mit steigender Inflation zu kämpfen

Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 15.463, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 4.126 nach unten. "Politikmacher haben weiter mit steigender Inflation zu kämpfen, die sowohl höher ist als auch potenziell weniger 'temporär' als zuvor angenommen", sagt Marktstratege Craig Erlam von Oanda. Steigende Energiepreise würden nun noch die Rechnungen der Haushalte erhöhen und die Input-Preise der Industrie steigern. Der Ölsektor steigt um 1 Prozent, zinssensible Techwerte geben um 2,5 Prozent nach.

"Vor dem Hintergrund kommt nicht gut an, dass die Fed gestern gesagt hat, dass Inflationsbekämpfung bei ihr keine Priorität hat", kommentierte ein Händler Aussagen vom Chef der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari. Er wurde damit zitiert, dass es erste Pflicht der Fed sei, Arbeitsplätze zu schaffen. Inflation habe er erst an zweiter Stelle erwähnt. Die Fed hat zudem an Reputation verloren durch die privaten Millionen-Trades an der Börse ihrer Mitglieder Robert Kaplan und Eric Rosengren. Deren nun erfolgter Rücktritt sei eine lange nicht mehr gesehene Entwicklung.

Im Blick steht auch das heute beginnende Zentralbanker-Forum in Sintra. Neben der Eröffnungsrede von Christine Lagarde wird Isabel Schnabel ein Panel über die Zukunft der Inflation leiten, an dem auch Charles Goodhart teilnimmt. Das könnte für einige unangenehme Schlagzeilen sorgen, so die Commerzbank. In einem vielbeachteten Buch stellte Goodhart angesichts der demographischen Entwicklung ein Ende der strukturellen Niedrigzinsphase der vergangenen 30 Jahre in Aussicht.

About You erhöht Umsatzprognose

Leicht positiv für About You (+3,5%) wird die erhöhte Umsatzprognose und die weniger negative Marge im zweiten Quartal im Handel aufgenommen. Allerdings sage der Modehändler selber, dass durch den erhöhten Umsatzausblick der Mittelwert des Analystenkonsens erreicht werde, kommentiert ein Händler. Auch der EBITDA-Ausblick wurde bestätigt. Große Kurssprünge erwartet der Händler daher nicht. About You erwartet nun einen Gesamtjahresumsatz im Bereich von 1.725 bis 1.775 Millionen Euro.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.126,27 -0,9% -39,21 +16,2%

Stoxx-50 3.521,69 -0,7% -25,88 +13,3%

DAX 15.473,64 -0,6% -100,24 +12,8%

MDAX 34.880,73 -1,1% -393,41 +13,3%

TecDAX 3.779,54 -1,7% -65,24 +17,6%

SDAX 16.723,73 -1,2% -195,91 +13,3%

FTSE 7.033,56 -0,4% -29,84 +9,3%

CAC 6.592,43 -0,9% -58,48 +18,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,19 +0,03 +0,39

US-Zehnjahresrendite 1,53 +0,05 +0,61

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1674 -0,2% 1,1697 1,1704 -4,4%

EUR/JPY 129,96 +0,1% 130,12 129,88 +3,1%

EUR/CHF 1,0845 +0,1% 1,0839 1,0831 +0,3%

EUR/GBP 0,8539 +0,0% 0,8533 0,8540 -4,4%

USD/JPY 111,32 +0,3% 111,22 110,95 +7,8%

GBP/USD 1,3671 -0,2% 1,3710 1,3705 +0,0%

USD/CNH (Offshore) 6,4610 +0,0% 6,4553 6,4593 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 41.931,51 -2,7% 42.478,26 43.211,26 +44,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,16 75,45 +0,9% 0,71 +59,2%

Brent/ICE 80,27 79,53 +0,9% 0,74 +57,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.741,04 1.750,13 -0,5% -9,09 -8,3%

Silber (Spot) 22,36 22,68 -1,4% -0,32 -15,3%

Platin (Spot) 978,50 983,95 -0,6% -5,45 -8,6%

Kupfer-Future 4,28 4,29 -0,3% -0,01 +21,3%

