MÄRKTE EUROPA/Börsen starten mit Abschlägen - Bayer gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Entgegen der vorbörslichen Indikation sind Europas Börsen am Montag mit Abschlägen in den Handel gestartet. Die Lage wird insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen rund um die Ukraine weiter als sehr labil beschrieben. Wie ein Damoklesschwert hängt ein mögliches Embargo russischer Gaslieferungen nach Europa über dem Markt. Ein solches könnte eine Rezession bei zugleich steigenden Preisen auslösen. Der DAX gibt um 0,4 Prozent auf 14.396 nach, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,4 Prozent auf 3.902.

Zur Rally der chinesischen Tech-Werte in Hongkong verweisen Marktteilnehmer auf eine mögliche Einigung im Streit um die geforderten Regularien für die Notierung an den US-Börsen. Der europäische Techsektor kann von der Entwicklung in Asien nicht profitieren und zeigt sich wenig verändert.

"Die von US-Behörden geforderte vollständige Offenlegung der Prüfungsberichte dieser Unternehmen könnte möglicherweise bereits Mitte des Jahres gewährt werden und die Mehrheit der über 200 an der New Yorker Börse notierten chinesischen Unternehmen betreffen", so Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank.

Die Aussichten für den Anleihenmarkt bleiben schwierig, wie ein Marktteilnehmer sagt. Die EZB habe in Person von Isabel Schnabel noch einmal deutlich gemacht, dass sie trotz aller aus dem Krieg resultierenden Risiken an der Normalisierung ihrer Geldpolitik festhalten will, so Thomas Altmann von QC Partners. Das sei zwar keine neue Information. "Dennoch machen diese Aussagen jede zaghafte Erholung am Rentenmarkt sofort wieder zunichte", so der Vermögensverwalter.

Bayer mit positiven Studienergebnissen zu Asundexian - Ausblick von Delivery Hero kommt gut an

Positive Studienergebnisse zu Asundexian stützen zum Wochenauftakt Bayer (+2,6%). Der Xarelto-Nachfolger gilt als potenzieller Blockbuster. "Die Ergebnisse sind wichtig, weil für Xarelto der Patentschutz in den kommenden Jahren ausläuft", so ein Marktteilnehmer. Bayer hat bei Asundexian in einer ersten Phase-2b-Studie positive Ergebnisse bei Patienten mit Vorhofflimmern und dem Risiko eines Schlaganfalls erzielt.

Positiv bewertet ein Marktteilnehmer den Ausblick von Delivery Hero. Das Unternehmen rechnet für 2023 mit einem positiven bereinigten EBITDA. Der Markt rechne bisher noch mit einem Verlust von 185 Millionen. "Das sollte den Kurs stützen", so der Marktteilnehmer. Für die Delivery-Hero-Aktie geht es im frühen Handel um 9,1 Prozent nach oben.

Telecom Italia stehen unter Druck. Der Kurs verliert 2,9 Prozent. Am Markt heißt es, KKR habe mit einem Rückzug vom der Übernahmeabsicht gedroht, wenn der Prozess des Due Diligence nicht bald beginne. "Das dämpft die Übernahmefantasie", so ein Händler.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.903,93 -0,4% -14,75 -9,2%

Stoxx-50 3.740,40 +0,1% 5,14 -2,0%

DAX 14.395,58 -0,4% -50,90 -9,4%

MDAX 31.260,47 +0,2% 67,84 -11,0%

TecDAX 3.311,88 +0,2% 6,62 -15,5%

SDAX 14.390,31 -0,1% -12,13 -12,3%

FTSE 7.553,48 +0,2% 15,58 +2,1%

CAC 6.662,43 -0,3% -21,88 -6,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,55 +0,00 +0,73

US-Zehnjahresrendite 2,41 +0,03 +0,90

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1036 -0,0% 1,1041 1,1038 -2,9%

EUR/JPY 135,29 -0,0% 135,51 135,53 +3,4%

EUR/CHF 1,0209 -0,1% 1,0228 1,0224 -1,6%

EUR/GBP 0,8403 -0,2% 0,8415 0,8421 0%

USD/JPY 122,62 +0,0% 122,73 122,78 +6,5%

GBP/USD 1,3134 +0,2% 1,3122 1,3107 -2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3726 +0,1% 6,3714 6,3689 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 46.176,67 -1,3% 46.196,57 46.604,00 -0,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 99,96 99,27 +0,7% 0,69 +35,2%

Brent/ICE 107,29 113,45 -5,4% -6,16 +39,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,12 1.925,30 +0,2% +3,82 +5,4%

Silber (Spot) 24,81 24,64 +0,7% +0,17 +6,4%

Platin (Spot) 997,00 986,95 +1,0% +10,05 +2,7%

Kupfer-Future 4,69 4,69 +0,1% +0,00 +5,4%

===

