MÄRKTE EUROPA/Börsen starten mit leichten Gewinnmitnahmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rally legen Europas Börsen am Freitag im frühen Handel zunächst eine Verschnaufpause ein. Das Umfeld bleibt günstig. Eine taubenhafte EZB hat sich am Vortag die Option eingeräumt, demnächst über das PEPP-Programm zeitweise mehr Anleihen zu erwerben. Die Ankündigung drückte auf die Renditen an den Anleihemärkten und stützte die Aktienkurse und die Stimmung. Am Berichtstag ist die Nachrichtenlage dünn.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 14.499 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.826 Punkte nach unten. Am Devisenmarkt fällt der Euro auf 1,1932 Dollar.

EZB setzt sich von US-Notenbank ab

"Die Ausweitung der PEPP-Anleihekäufe kann wohl als direkte Reaktion auf den jüngsten Anstieg der Renditen und als Signal an den Markt gedeutet werden, weitere Renditeanstiege so geordnet wie möglich zu halten", so Paul Brain, Manager des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund. Mit ihren potenziellen zusätzlichen Anleihekäufen setze sich die EZB von anderen Zentralbanken wie der Fed ab, die sich auf verbale Interventionen beschränkt.

Als positive Überraschung wertet ein Marktteilnehmer die Zahlen von Essilorluxottica. So habe das Unternehmen im zweiten Halbjahr beim EBIT die Markterwartung übertroffen, trotz eines niedrigeren Umsatzes im Schlussquartal. Dabei war zu beobachten, dass das Geschäft bei Essilor besser performt habe. Für das Jahr 2021 hofft der französisch-italienische Brillenkonzern auf eine Rückkehr der Performance auf das Niveau vor der Pandemie. Die Aktie gewinnt 1,0 Prozent.

Die Daimler-Aktie fällt um 2,2 Prozent auf 70,52 Euro. Hier belastet, dass Renault sich von seinem gesamten Anteil an Daimler im Rahmen eines beschleunigten Bieterverfahrens getrennt hat. Renaults Beteiligung entspricht laut Mitteilung etwa 1,54 Prozent des Daimler-Aktienkapitals. Wie Renault mitteilte, wurde das Paket bei 69,50 Euro je Daimler-Aktie platziert. Der Erlös beträgt rund 1,14 Milliarden Euro. "Der Zeitpunkt war sehr gut gewählt", so ein Aktienhändler.

RTL und Aurelius nach Zahlen fester

Die 2020er-Zahlen von RTL (+0,9%) wertet ein Marktteilnehmer in einer ersten Einschätzung auf der Ertragsseite leicht positiv. Während der Rückgang beim Umsatz in diesem Rahmen erwartet wurde übertrafen EBIT und Konzerngewinn die Markterwartung teils deutlich. Der Dividendenvorschlag von 3 Euro sei leicht positiv zu werten, der Ausblick sei "in line".

Aufwärtspotenzial wird im Handel nach Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen bei Aurelius gesehen. Das EBITDA fiel mit 431 Millionen Euro über den Marktschätzungen aus, heißt es. Aurelius gewinnen 2,2 Prozent.

Für die Aktie von Burberry geht es nach dem Zwischenbericht zum 4. Quartal um 8,2 Prozent nach oben. Positiv werten die Analysten von RBC, dass die flächenbereinigten Umsätze deutlicher als erwartet gestiegen sind und die EBIT-Marge im Bereich 15,5 bis 16,5 Prozent deutlich oberhalb des Konsens bei 13,7 Prozent liege. Damit dürften auch die Schätzungen für das kommende Jahr deutlich nach oben gesetzt werden. Nach den positiven Aussagen von Prada sowie der Burberry-Meldung mit der Bestätigung eines guten Starts 2021 sollten auch andere Unternehmen aus dem Sektor profitieren.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.825,55 -0,52 -20,09 7,68

Stoxx-50 3.258,60 -0,50 -16,47 4,84

DAX 14.499,17 -0,48 -70,22 5,69

MDAX 31.835,79 -0,32 -101,24 3,38

TecDAX 3.351,58 -0,26 -8,60 4,32

SDAX 15.382,07 -0,13 -20,49 4,18

FTSE 6.721,23 -0,23 -15,73 4,28

CAC 6.029,47 -0,07 -4,29 8,61

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,32 0,01 -0,56

US-Zehnjahresrendite 1,59 0,05 -1,09

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do,18:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1931 -0,44% 1,1944 1,1974 -2,3%

EUR/JPY 130,24 +0,15% 130,14 129,86 +3,3%

EUR/CHF 1,1099 +0,13% 1,1080 1,1073 +2,7%

EUR/GBP 0,8562 -0,06% 0,8565 0,8568 -4,1%

USD/JPY 109,14 +0,57% 108,96 108,45 +5,7%

GBP/USD 1,3936 -0,37% 1,3946 1,3976 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 6,5106 +0,49% 6,4856 6,4868 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 56.593,00 -2,37% 56.737,50 56.837,25 +94,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,57 66,02 -0,7% -0,45 +34,7%

Brent/ICE 69,52 69,63 -0,2% -0,11 +34,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.707,90 1.722,70 -0,9% -14,81 -10,0%

Silber (Spot) 25,65 26,18 -2,0% -0,53 -2,8%

Platin (Spot) 1.180,15 1.199,88 -1,6% -19,73 +10,3%

Kupfer-Future 4,07 4,14 -1,7% -0,07 +15,7%

===

