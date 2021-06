MÄRKTE EUROPA/Börsen starten nur wenig verändert - Curevac brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank wenig verändert in den Handel gestartet und schlagen sich damit wacker. Der feste Dollar stützt etwas. Die US-Notenbank hat zwar kein unmittelbares Signal für eine Reduzierung der Wertpapierkäufe gegeben, hat Anleger aber auf eine straffere Gangart in Zukunft vorbereitet. Damit scheint sie aus Marktsicht die richtige Balance gefunden zu haben.

Der Euro hat als Reaktion deutlich abgewertet auf Wechselkurse unter 1,20 von Ständen klar oberhalb von 1,21 Dollar am Vorabend, was grundsätzlich positiv für europäische Aktien ist. Der DAX gibt 0,1 Prozent nach auf 15.698 Stellen. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 4.143 Punkte.

Fed sieht 2023 höhere Zinsen

Fed-Chef Jerome Powell hat vor weiter steigenden Inflationserwartungen gewarnt, die Fed selbst schätzt die Inflation aber als vorübergehend ein. Zugleich hat er nun offen die Diskussion zum so genannten Tapering - dem Zurückfahren der Wertpapierkäufe - angekündigt. Bis Ende 2023 rechnen die Fed-Mitglieder zudem nun mit einem Leitzins von 0,6 Prozent, bisher waren sie von einem Zinssatz von nahe null ausgegangen, auch wenn dies aus Marktsicht keine große Überraschung darstellt.

Mit Aufschlägen von 2 Prozent führen Bankenaktien die Gewinnerliste an. Die Renditen der Langläufer ziehen an, nachdem die Fed eine Diskussion zum Tapering angekündigt hat - was positiv für den Sektor ist. "Die kurzen Zinsen bleiben aber noch niedrig, und in der Eurozone sicherlich für längere Zeit", so ein Händler. Zinssensible Titel wie Versorger geben dagegen 1,1 Prozent nach.

Rohstoffaktien geben 0,9 Prozent nach. Im Handel wird neben der Fed weiter auf China verwiesen. Dort gibt es offenbar Pläne, Reserven an Industriemetallen freizugeben, um so der Rally der Rohstoffpreise etwas entgegenzusetzen. Thyssenkrupp verlieren 1,7 Prozent oder Rio Tinto 0,7 Prozent. Auch das Kursminus von Südzucker von 2,9 Prozent wird in diesem Zusammenhang gesehen. Die Geschäftszahlen spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Wie erwartet brechen Curevac ein. Für die Aktie geht es auf Xetra um rund 45 Prozent nach unten. Curevac hat in den Bemühungen um die Markteinführung ihres Corona-Impfstoffs einen derben Rückschlag erlitten. Das Mittel wies in vorläufigen Auswertungen nur eine relativ geringe Wirksamkeit von 47 Prozent auf. "Curevac ist eine große Enttäuschung", urteilen die CMC-nalysten.

Nur kleiner Abschlag bei Befesa-Kapitalerhöhung

Mit einem vergleichsweise kleinen Abschlag ist die Kapitalerhöhung bei Befesa über die Bühne gegangen. Die knapp 6 Millionen neuen Aktien wurden zum Stückpreis von 56 Euro verkauft, gegenüber dem Schlusskurs ein Minus von lediglich gut 3 Prozent. Mit der Kapitalerhöhung soll die Übernahme der American Zinc Recycling Corp (AZR) finanziert werden, die den Einstieg in den US-Markt bedeutet. "Eine große Überraschung war die Kapitalerhöhung deshalb nicht", so der Händler. Befesa steigen 5,4 Prozent auf 61 Euro.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.142,94 -0,21 -8,82 16,62

Stoxx-50 3.568,22 -0,22 -7,81 14,80

DAX 15.698,13 -0,08 -12,44 14,43

MDAX 34.064,79 -0,49 -167,95 10,61

TecDAX 3.467,76 -0,89 -31,27 7,94

SDAX 16.120,71 -0,55 -88,75 9,18

FTSE 7.161,36 -0,33 -23,59 11,21

CAC 6.648,13 -0,07 -4,52 19,76

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,23 0,03 -0,47

US-Zehnjahresrendite 1,56 -0,02 -1,12

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:41 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1950 -0,36% 1,1984 1,2119 -2,2%

EUR/JPY 132,21 -0,38% 132,65 133,23 +4,9%

EUR/CHF 1,0909 +0,12% 1,0910 1,0893 +0,9%

EUR/GBP 0,8553 -0,25% 0,8568 0,8592 -4,2%

USD/JPY 110,63 -0,01% 110,69 109,93 +7,1%

GBP/USD 1,3974 -0,09% 1,3987 1,4105 +2,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4351 -0,05% 6,4315 6,3951 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 39.229,01 +1,23% 39.191,76 38.710,51 +35,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,83 72,15 -0,4% -0,32 +48,0%

Brent/ICE 73,81 74,39 -0,8% -0,58 +44,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.808,88 1.812,10 -0,2% -3,22 -4,7%

Silber (Spot) 26,87 26,98 -0,4% -0,11 +1,8%

Platin (Spot) 1.115,80 1.125,80 -0,9% -10,00 +4,2%

Kupfer-Future 4,29 4,39 -2,1% -0,09 +21,7%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2021 03:59 ET (07:59 GMT)