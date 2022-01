MÄRKTE EUROPA/Börsen starten wenig verändert - SMA brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit kleinen Abgaben in den Handel am Donnerstag gestartet. Nach den jüngsten Inflationsdaten dürfte der Höhepunkt im Preisauftrieb in den USA erreicht oder zumindest nahe sein, heißt es am Markt: "Der Inflationsdruck dürfte sich im nächsten Monat abschwächen und die Jahresrate im Laufe des Jahres wieder Richtung Zielwert tendieren", sagt Tiffany Wilding von Pimco. Damit träten nun erst einmal wieder die Wachstumsrisiken wegen der Omikron-Variante in den Vordergrund, ergänzt sie.

US-Erzeugerpreise am Nachmittag

Am Nachmittag werden in den USA die Erzeugerpreise und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Daneben äußern sich wieder mehrere Mitglieder der US-Notenbank zu ihrer Ansicht der Entwicklung. Im Vorfeld dürften sich die Bewegungen an den Börsen in Grenzen halten. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 15.996 Punkte, für den EuroStoxx-50 geht es 2 Punkte auf 4.318 nach oben.

Am US-Markt steht die Berichtssaison in den Startlöchern. Den Anfang macht heute Delta Air Lines. Am Freitag folgen Blackrock, Wells Fargo, JP Morgan und die Citigroup. "Neben der Geldpolitik und Omikron gibt es jetzt ein drittes marktbeherrschendes Thema. Jedes dieser Themen hat schon alleine das Potential, für große Marktausschläge zu sorgen. Die Erwartungen an die Berichtssaison sind hoch", sagt QC Partners.

Für Geberit geht es trotz ordentlicher Zahlen um 2,3 Prozent nach unten. Nach Einschätzung von Jefferies dürften die Erwartungen auf der Buy-Seite über den Konsensusschätzungen gelegen haben. Das nach oben angepasste Margenziel sei bereits eingepreist, heißt es.

SMA brechen um 7,6 Prozent ein. Das Solar-Unternehmen hat am Vorabend die Gewinnprognose (EBITDA) für das Vorjahr mehr als halbiert. "Mitten im Januar will der Markt so etwas nicht mehr hören", kommentiert ein Händler.

Thyssenkrupp mit Kapitalmarkttag

Thyssenkrupp (+0,6%) veranstaltet am Donnerstag seinen Capital Market Day. Im Blick steht der geplante Börsengang von Uhde Cholorine Engineers (UCE). Das gemeinsam mit De Nora betriebene Unternehmen soll unter dem Namen Nucera an die Börse gebracht werden. Thyssenkrupp rechnet im Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit massivem Wachstum. Binnen vier Jahren erwartet der Ruhrkonzern Umsätze zwischen 600 und 700 Millionen Euro in seinem bisher noch kleinen Geschäft mit der alkalischen Wasser-Elektrolyse.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.309,03 -0,2% -7,36 +0,3%

Stoxx-50 3.817,35 -0,3% -11,48 -0,0%

DAX 15.977,46 -0,2% -32,86 +0,6%

MDAX 34.865,99 -0,1% -19,34 -0,7%

TecDAX 3.634,52 -0,6% -21,89 -7,3%

SDAX 16.049,13 -0,0% -2,31 -2,2%

FTSE 7.534,25 -0,2% -17,47 +2,3%

CAC 7.194,69 -0,6% -42,50 +0,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,04 +0,02 +0,14

US-Zehnjahresrendite 1,75 +0,01 +0,24

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:08 Uhr Mi, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1472 +0,3% 1,1472 1,1425 +0,9%

EUR/JPY 131,31 +0,1% 131,25 131,10 +0,3%

EUR/CHF 1,0477 +0,2% 1,0462 1,0450 +1,0%

EUR/GBP 0,8348 +0,0% 0,8352 0,8343 -0,7%

USD/JPY 114,45 -0,2% 114,41 114,74 -0,6%

GBP/USD 1,3742 +0,3% 1,3735 1,3693 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3654 +0,0% 6,3636 6,3622 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.869,41 -0,0% 43.778,09 43.539,10 -5,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,65 82,64 +0,0% 0,01 +9,9%

Brent/ICE 84,58 84,67 -0,1% -0,09 +8,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,49 1.825,97 -0,2% -3,48 -0,4%

Silber (Spot) 23,13 23,16 -0,1% -0,02 -0,8%

Platin (Spot) 977,94 981,88 -0,4% -3,94 +0,8%

Kupfer-Future 4,55 4,58 -0,5% -0,02 +2,0%

