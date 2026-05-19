DAX24.398 ±-0,0%Est505.865 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +0,4%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.713 +0,8%Euro1,1597 -0,1%Öl109,9 -1,0%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX startet schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus
Top News
Schwache Vorgaben und Nervosität vor NVIDIA-Bilanz: DAX am Mittwoch mit Verlusten Schwache Vorgaben und Nervosität vor NVIDIA-Bilanz: DAX am Mittwoch mit Verlusten
Unverzichtbar für NVIDIA und Co.: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte Unverzichtbar für NVIDIA und Co.: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Warten auf Nvidia

20.05.26 09:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,86 EUR -0,38 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Euronext NV
149,60 EUR 9,50 EUR 6,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
24,36 EUR -0,38 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marks & Spencer plc
3,86 EUR 0,12 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
54,20 EUR 0,10 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
46,20 EUR 0,80 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
19,06 EUR -0,76 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. So notiert der DAX am Morgen mit 24.394 Punkten auf Schlusskursniveau des Vorstages. Damit befindet sich der Index weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung oberhalb der 24.000er-Marke und auch über der 200-Tagelinie. Der Euro-Stoxx-50 wird dagegen 0,2 Prozent höher gehandelt. Übergeordnet belastet die Stimmung unverändert die Inflation aufgrund der steigenden Energiepreise sowie das Zinsniveau. Ein Blick auf den Terminmarkt zeigt, dass Brent mit über 110 Dollar je Fass weiter teuer ist.

Derweil steht nun der Zoll-Deal zwischen der EU und den USA. Damit könnte es zumindest von dieser Seite ruhiger werden, für Marktstratege Thomas Altmann von QC Partner ist die Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump vom Tisch. "Die Märkte sind damit zumindest um einen Risikofaktor ärmer geworden". Diese Einigung werde sicherlich kein Kursfeuerwerk auslösen. Umgekehrt hätten neue Zölle aber für eine Verkaufswelle sorgen können.

Als extrem wichtig für den Technologiesektor, aber auch für den Gesamtmarkt, gilt die Geschäftsentwicklung von Nvidia, die nach Handelsschluss in den USA ihre Geschäftszahlen vorlegt. Nvidias Position als entscheidender Anbieter von Rechenausrüstung dürfte sich in nächster Zeit nicht ändern, urteilen die Analysten von Davidson. Die Lösungen von Nvidia seien weitaus flexibler und etablierter als die der Wettbewerber. Sie erwarten ein weiteres starkes Quartal trotz fehlender Verkäufe nach China.

Die Berichtssaison in Europa hat den Höhepunkt hinter sich, momentan ist die Saison der Hauptversammlungen. Dabei wird es am Mittwoch in Wiesbaden spannend, denn hier hat die Commerzbank zur Präsenzveranstaltung in den RheinMain-CongressCenter geladen. Ex-Dividende werden in Deutschland unter anderem die Aktien von Jungheinrich und Ottobock gehandelt.

Marks & Spencer (+1,2%) habe im Geschäftsjahr trotz eines Cyberangriffs ein starkes Wachstum beim Gewinn verzeichnet, so Analysten von Robinhood, insbesondere im Lebensmittelbereich. Dieser sei zum Anker des Unternehmens geworden und habe echte Marktanteilsgewinne verzeichnet, fügen sie hinzu.

Die Geschäftszahlen von Euronext (+6,5%) für das erste Quartal 2026 stufen die Analysten von Jefferies als eine meisterhafte Leistung ein. Die Umsätze liegen 3 Prozent über den Erwartungen, die bereinigten operativen Kosten liegen 2 darunter und das bereinigte EBITDA übertrifft die Prognosen um 6 Prozent bei einer Marge von 65 Prozent. Der ATHEX-Deal habe schon immer nach gutem Timing ausgesehen, entwickele sich nun aber zu einem wahren Segen, heißt es weiter.

Großaktionäre fahren Beteiligungen nach unten

Die Aktie von Renk startet 0,4 Prozent im Minus. Ein Marktteilnehmer berichtet, dass KNDS ihren Anteil an Renk reduziert habe und 5,8 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern platziert worden seien - der Preis soll bei 45,10 Euro je Aktie liegen. Auch wenn die Platzierung kurzfristig belaste, wertet der Marktteilnehmer den Schritt als mittelfristig positiv. Denn damit sinke die Option eines Aktineüberhanges, zudem steige der Streubesitz.

Aber auch bei der Aktie von Springer Nature (-5,8%) soll es eine Platzierung gegeben haben. Hier soll sich nach Aussage eines Aktienhändlers BC Partners von rund 4,9 Millionen Aktien getrennt haben. Mittelfristig dürfte die verbesserte Liquidität den Bewertungsabschlag ausgleichen, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.863,59 +0,2 12,43 5.851,16 1,2

Stoxx-50 5.084,89 +0,0 1,04 5.083,85 3,4

DAX 24.394,19 -0,0 -6,46 24.400,65 -0,4

MDAX 31.447,92 +0,4 116,21 27.039,42 2,7

TecDAX 3.896,80 -0,1 -4,24 3.091,28 7,6

SDAX 18.271,70 +0,1 17,57 13.062,07 6,4

FTSE 10.295,66 -0,3 -34,89 10.330,55 3,7

CAC 7.985,23 +0,0 3,47 7.981,76 -2,0

SMI 13.307,95 -0,4 -56,85 13.364,80 0,3

ATX 5.848,07 +0,2 11,15 5.836,92 9,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1595 -0,1 -0,0009 1,1604 1,1594

EUR/JPY 184,34 -0,1 -0,2500 184,59 184,4700

EUR/CHF 0,9164 +0,1 0,0008 0,9156 0,9161

EUR/GBP 0,8656 -0,1 -0,0006 0,8662 0,8657

USD/JPY 158,96 -0,1 -0,0800 159,04 159,1000

GBP/USD 1,3391 -0,0 -0,0002 1,3393 1,3390

USD/CNY 6,8037 -0,2 -0,0107 6,8144 6,8158

USD/CNH 6,8066 -0,1 -0,0092 6,8158 6,8190

AUS/USD 0,7107 -0,0 -0,0002 0,7109 0,7084

Bitcoin/USD 77.292,36 +0,4 312,82 76.979,54 76.592,27

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,87 -1,2 -1,28 104,15

Brent/ICE 110,04 -1,1 -1,24 111,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.477,09 -0,1 -4,19 4.481,28

Silber 74,90 +1,4 1,07 73,83

Platin 1.931,55 +0,5 9,20 1.922,35

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
14.05.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026RENK BuyWarburg Research
08.05.2026RENK KaufenDZ BANK
07.05.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
06.05.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026RENK BuyWarburg Research
08.05.2026RENK KaufenDZ BANK
07.05.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
06.05.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.05.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen