MÄRKTE EUROPA/Börsen treten nach jüngster Erholung auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behaupteten gehen die europäischen Aktienmärkte in den Mittwoch. Während der DAX 0,1 Prozent auf 15.429 Punkte nachgibt, sind es beim Euro-Stoxx-50 ebenfalls 0,1 Prozent auf 4.170 Zähler. Damit werden die jüngsten Aufschläge im Großen und Ganzen verteidigt. "Positiv ist, dass die Buy-the-Dips-Mentalität weiter intakt ist", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass die jüngsten DAX-Tiefs Richtung 15.000er Marke erneut schnell zum Einstieg genutzt worden sind.

Nach dem Kursrutsch vom Wochenauftakt sei der Markt zudem nun technisch "sauber", das eröffne nun doch noch die Chance auf Kursanstiege am Jahresende. Allerdings kommen von anderer Seite auch mahnende Worte mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante. Die neuen Beschränkungen in Deutschland nach Weihnachten lieferten wenig Kaufargumente, heißt es.

Die Umsätze dürften wie um diese Jahreszeit üblich weiter zurückgehen. Trotz einer großen Tageshandelsspanne seien die Umsätze bei den DAX-Werten am Vortag so niedrig wie noch nie in diesem Dezember gewesen, heißt es bei QC Partners. Gerade das spreche aber gegen vorweihnachtliche Ruhe: "Denn niedrige Handelsvolumina begünstigen große Ausschläge", so Thomas Altmann, Stratege des Vermögensverwalters.

Impulse könnten am Nachmittag vom US-Verbrauchervertrauen ausgehen. Erwartet wird eine leichte Besserung. Auch die Verkäufe bestehender Häuser in den USA sollen zugenommen haben, und zwar um 2,5 Prozent im November.

Delivery Hero mit Rolle rückwärts

Delivery Hero begräbt nach nur wenigen Monaten seine Expansionspläne in Deutschland angesichts des harten Wettbewerbs. Die Essensliefermarke Foodpanda Deutschland werde sich aus sechs deutschen Städten zurückziehen. Zudem soll das japanische Geschäft, Foodpanda Japan, im ersten Quartal 2022 verkauft werden. Mit den Maßnahmen will Delivery Hero ihre Ressourcen "auf hochattraktive Wachstumschancen" in anderen Märkten konzentrieren. Am Markt werden die Schritte begrüßt, der Kurs steigt um 5,4 Prozent. Allerdings war er in den vergangenen Wochen auch stark gefallen. "Die Gegenbewegung wird auch von den neuen einschränkenden Corona-Maßnahmen unterstützt", so ein Händler.

Nach einer Hochstufung durch Baader ziehen Brenntag um 0,8 Prozent an. Demire legen um 0,9 Prozent zu. Die Deutsche Mittelstand Real Estate (Demire) hat sich von drei nicht-strategischen Gewerbeimmobilien getrennt. Den Verkaufserlös gab das Immobilienunternehmen mit insgesamt mehr als 46 Millionen Euro an. Das liege teilweise deutlich über dem zuletzt festgestellten Marktwert.

Übernahme von LF Logistics durch Maersk überrascht

"Die Entwicklung ist überraschend", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Kauf von LF Logistics durch Moeller-Maersk. Für Maersk sei der Expansionsschritt in Asien tendenziell leicht positiv, meint er, der Kurs steigt um 0,5 Prozent. Die dänische Reederei übernimmt LF Logistics für einen Unternehmenswert von 3,6 Milliarden US-Dollar.

Beiersdorf klettern um 1,2 Prozent. Der Konsumgüterkonzern übernimmt das Prestige-Hautpflegegeschäft von Chantecaille. Der schweizerische Pharmakonzern Novartis verstärkt sich in der Augenheilkunde und übernimmt das britische Unternehmen Gyroscope Therapeutics. Novartis wird zunächst eine Zahlung von 800 Millionen US-Dollar leisten. Weitere bis zu 700 Millionen Dollar sollen abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine folgen. Der Kurs der Schweizer verliert 0,3 Prozent.

Die Kapitalerhöhungspläne belasten Sika zunächst nicht stärker. Der Kurs gibt lediglich 0,2 Prozent nach. Sika will das bestehende bedingte Kapital um 3,2 Millionen auf 18,8 Millionen Aktien aufstocken. Damit soll eine Wandelanleihe bedient werden. Diese läuft zwar bis zum 5. Juni 2025, erste Inhaber wandeln aber bereits aktuell.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.169,85 -0,1% -5,14 +17,4%

Stoxx-50 3.721,00 -0,1% -4,10 +19,7%

DAX 15.429,26 -0,1% -18,18 +12,5%

MDAX 34.366,67 +0,1% 19,63 +11,6%

TecDAX 3.814,94 +0,5% 19,02 +18,7%

SDAX 16.026,05 +0,5% 76,41 +8,5%

FTSE 7.274,98 -0,3% -22,43 +13,0%

CAC 6.966,10 +0,0% 1,11 +25,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,30 +0,01 +0,28

US-Zehnjahresrendite 1,47 +0,01 +0,55

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8:09h Di,17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1272 -0,1% 1,1269 1,1262 -7,7%

EUR/JPY 128,84 +0,1% 128,67 128,51 +2,2%

EUR/CHF 1,0426 +0,0% 1,0419 1,0421 -3,6%

EUR/GBP 0,8496 -0,1% 0,8507 0,8512 -4,9%

USD/JPY 114,30 +0,2% 114,17 114,09 +10,7%

GBP/USD 1,3268 -0,0% 1,3249 1,3232 -2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3798 +0,0% 6,3768 6,3809 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 49.382,07 +0,2% 49.131,64 48.384,23 +70,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,08 71,12 -0,1% -0,04 +50,2%

Brent/ICE 74,10 73,98 +0,2% 0,12 +46,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,89 1.789,32 -0,1% -2,44 -5,9%

Silber (Spot) 22,51 22,53 -0,1% -0,01 -14,7%

Platin (Spot) 937,38 937,83 -0,0% -0,45 -12,4%

Kupfer-Future 4,36 4,35 +0,3% +0,01 +23,8%

===

