MÄRKTE EUROPA/Börsen von frühem Minus erholt - Conti drehen auf

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach anfänglichen Verlusten haben sich die Aktienmärkte erholt und notieren am Donnerstagnachmittag wenig verändert. Der DAX zeigt sich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 11.243 Punkte etwas fester und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,7 Prozent auf 3.153 Punkte an. Händler sprechen von terminmarktorientierten Käufen derjenigen, die bisher auf fallende Kurse gesetzt hatten. Damit hat sich das Bild der vergangenen Tage gedreht, die besonders stark gedrückten Aktien wie die Autotitel steigen und die zuletzt stabilen Werte aus der Telekom- oder aus der Pharmabranche fallen.

Gewinner des Tages unter den DAX-Werten sind Conti mit einem Plus von 5,4 Prozent. Der bereinigte Betriebsgewinn hat im dritten Quartal mit 770 Millionen Euro die eigenen Ziele übertroffen, wie Conti sagt. Die Analysten hatten zuletzt nur noch mit gut 700 Millionen gerechnet. Den Ausblick hat der Automobilzulieferer nun bestätigt. Händler setzen nun darauf, dass die Phase der Gewinnwarnungen bei Conti nun gestoppt ist.

VW, Daimler und BMW steigen alle um etwa 2 Prozent, der Stoxx-Auto-Index führt mit einem Plus von 2,2 Prozent die Gewinnerliste unter den Branchenindizes an. Auch die Zulieferer im MDAX oder im SDAX zeigen sich stark, so legen Dürr um 6,6 Prozent zu und Leoni um 4 Prozent.

Im DAX verlieren die zuletzt gefragten Deutsche Telekom 2,2 Prozent und Merck KGaA 3,2 Prozent. "Bei diesen Titel hat kaum jemand auf fallende Kurse gesetzt, insofern fehlen nun die stützende Käufe am Terminmarkt", sagt ein Marktteilnehmer.

Kaum Einflüsse kommen aus dem Umfeld weder von der Europäischen Zentralbank noch vom schwachen Ifo-Geschäftsklimaindexes. Der Index blieb zwar mit 102,8 leicht unter der Prognose von 103,0, ein von einigen Marktteilnehmern befürchteter regelrechter Einbruch ist aber ausgeblieben. Die EZB glaubt weiter an den Aufschwung, wenn auch an einen weniger starken als bisher.

Den italienischen Haushaltsentwurf hat die EZB laut Mario Draghi "nicht viel" diskutiert. "Das ist enttäuschend, denn das ist doch das Thema, über das jeder spricht und das jeden ganz besonders stark interessiert", sagt ein Marktteilnehmer. Bei den Länderbörsen liegt der Mailänder MIB-Index mit Plus 0,9 Prozent vergleichsweise stark im Markt. Noch deutlicher nach oben geht es allerdings in Paris, hier legt der CAC-40 um 1 Prozent zu.

Geplanter Kantar-Verkauf stützt WPP nicht

Daneben macht die Berichtssaison die Musik. Nach schwachen Drittquartalszahlen brechen WPP um 15 Prozent ein. Die Nettoerlöse sind im dritten Quartal um 1,5 Prozent gefallen. Die Analysten vermuten als Grund die Schwäche im Nordamerika-Geschäft. WPP hat zudem die Schätzungen für das Gesamtjahr gesenkt. Der geplante Verkauf der Tochter Kantar wird zwar positiv beurteilt - dieser wird aber von den Zahlen überschattet.

Nach schwachen Geschäftszahlen fällt die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch Inbev um 10 Prozent. Der Gewinn brach bei rückläufigen Umsätzen ein. Schmerzhaft für Anleger ist zudem die angekündigte Halbierung der Zwischendividende. Diese soll nur noch bei 0,80 Euro liegen nach zuvor 1,60 Euro.

Siltronic gewinnen nach einem deutlich besseren Gewinn je Aktie und einem leicht erhöhten Umsatzausblick 3 Prozent. Die Aktie war zuletzt jedoch auch massiv abverkauft worden.

UBS mit starken Zahlen

Auf ein positives Echo stoßen die Quartalszahlen der UBS. Sämtliche hohen Erwartungen seien übererfüllt worden. Der Zufluss an verwaltetem Vermögen sei höher als erwartet, ebenso die Profitabilität, vor allem aber sei der Ausblick bis 2021 deutlich optimistischer als zuvor. UBS gewinnen 1,3 Prozent.

Um 6,7 Prozent aufwärts geht es mit den Aktien von Schneider Electric, dem Siemens-Konkurrenten aus Frankreich. Angesichts der starken Konjunkturentwicklung erhöhen die Franzosen den Umsatz- und Gewinnausblick für das laufende Jahr.

Die Puma-Aktie klettert um 6,7 Prozent. "Vor allem die Marge lag nochmals einen Tick höher als erwartet und hat dadurch die Gewinnschätzungen übertroffen", sagt ein Händler. Puma hat nun die Umsatzprognose erhöht. Im Fahrwasser steigen Adidas um 0,9 Prozent.

Covestro erholen sich um 1,5 Prozent von den jüngsten Kurseinbrüchen, die Geschäftszahlen werden als durchwachsen bis leicht positiv bezeichnet. Kion gewinnen nach dem jüngsten Ausverkauf sogar 11 Prozent, hier wird das Ergebnis als "ordentlich im erwarteten Rahmen" bezeichnet. Metro hat die Erwartungen dagegen nicht erfüllt - die Aktie fällt um 1 Prozent. Für Wacker Chemie geht es nach schwächeren Geschäftszahlen um 4,2 Prozent abwärts.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.152,89 0,72 22,56 -10,02

Stoxx-50 2.887,27 -0,14 -4,03 -9,14

DAX 11.242,78 0,46 51,15 -12,97

MDAX 23.606,53 1,41 328,38 -9,90

TecDAX 2.543,60 0,47 11,80 0,58

SDAX 10.634,19 1,17 123,19 -10,54

FTSE 6.976,25 0,19 13,27 -9,53

CAC 5.023,41 1,42 70,32 -5,44

Bund-Future 160,17% -0,16 2,55

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:19 Uhr Mi, 17.32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1380 -0,15% 1,1414 1,1395 -5,3%

EUR/JPY 128,04 +0,17% 127,86 128,09 -5,4%

EUR/CHF 1,1391 +0,21% 1,1367 1,1367 -2,7%

EUR/GBP 0,8863 +0,19% 0,8843 0,8834 -0,3%

USD/JPY 112,51 +0,32% 112,02 112,42 -0,1%

GBP/USD 1,2839 -0,34% 1,2908 1,2900 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 6.482,76 -0,2% 6.477,68 6.497,13 -52,5%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,02

Deutschland 10 Jahre 0,39 0,39 -0,04

USA 2 Jahre 2,85 2,84 0,96

USA 10 Jahre 3,13 3,10 0,72

Japan 2 Jahre -0,13 -0,12 0,01

Japan 10 Jahre 0,11 0,13 0,06

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,32 66,82 +0,7% 0,50 +15,9%

Brent/ICE 76,77 76,17 +0,8% 0,60 +21,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.230,84 1.234,60 -0,3% -3,76 -5,5%

Silber (Spot) 14,64 14,66 -0,2% -0,02 -13,6%

Platin (Spot) 824,95 831,00 -0,7% -6,05 -11,3%

Kupfer-Future 2,75 2,76 -0,2% -0,01 -17,9%

===

