MÄRKTE EUROPA/Börsen von Zinssorgen belastet - Bayer sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind mit Abgaben in den Handel am Dienstag gestartet. Als "fast überall negativ" werden die Preisdaten aus Europa vom Dienstagvormittag im Handel bezeichnet. So seien die deutschen Importpreise im Januar mit 6,6 Prozent gegen Vorjahr etwas weniger als befürchtet gestiegen, die Verbraucherpreise in Frankreich lagen jedoch mit 6,2 Prozent Plus im Februar höher als erwartet. Besonders in Spanien wurde die Prognose mit einem Wert von 6,1 Prozent noch deutlicher übertroffen.

"Die Befürchtung bleibt damit bestehen, dass es auf Basis einer hohen Kernrate zu einem erneuten Anstieg der Gesamtinflation kommt - und dies trotz sinkender Energiepreise", sagt ein Händler. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen überspringt die Marke von 2,60 Prozent und erreicht mit 2,65 das höchste Niveau seit 2011. Die Anleger setzen auf eine anhaltend restriktive Geldpolitik der Notenbanken. Der DAX gibt 0,2 Prozent auf 15.345 nach, für den Euro-Stoxx geht es um 0,3 Prozent auf 4.237 nach unten.

Bei Bayer enttäuscht die Pharmasparte

Für Bayer geht es nach Geschäftszahlen kräftig um 3,3 Prozent nach unten. Wie Jefferies anmerkt, hat sich der Pharmabereich schwächer als erwartet entwickelt. Das bereinigte EBITDA sei mit 1,43 Milliarden Euro unter der Marktschätzung von 1,57 Milliarden geblieben, die Marge sei um 90 Basispunkte gefallen. Die Umsätze in der Sparte haben mit 4,86 Milliarden Euro die Erwartung von 5,21 Milliarden ebenfalls verfehlt.

Für Aixtron geht es dagegen um mehr als 10 Prozent nach oben. Das Wachstum habe wie erhofft in allen Bereichen kräftig zugelegt, die hauseigenen Ziele für 2022 seien erreicht worden, heißt es. Als Treiber sieht Aixtron die Galliumnitrid-Siliziumkarbid-Leistungselektronik, die mittlerweile über die Hälfte des Auftragseingangs ausmache. Insgesamt stieg dieser Bereich um 18 Prozent. Auch für 2023 wird im Ausblick ein zweistelliges Prozentwachstum erwartet, die EBIT-Marge soll mit 25 bis 27 Prozent sogar über den 23 Prozent des Vorjahres liegen.

Casino geben 1,1 Prozent nach. Die Analysten von Bryan Garnier sind nicht zufrieden mit dem zweistelligen Volumenprozentrückgang im vierten Quartals in Frankreich. Auf vergleichbarer Basis sei es gerade einmal 0,1 Prozent nach oben gegangen. Dies liege deutlich unter den Erwartungen, die mit den Zahlen von Carrefour geweckt worden seien.

PVA Tepla haussieren nach "sehr starken" Zahlen

Die Viertquartalszahlen von PVA Tepla (+16,7%) sind nach Einschätzung von Jefferies "sehr stark" ausgefallen. Die Markterwartung an das EBITDA sei um mehr als 40 Prozent geschlagen worden. Auch der Ausblick überzeuge. Auch Flatexdegiro (+5,2%) hat gute Geschäftszahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Diese sind laut der Deutschen Bank sowohl beim Umsatz wie auch bei der bereinigten EBITDA-Marge besser als erwartet ausgefallen - gestützt durch ein besseres operatives Ergebnis.

Gut kommen die Geschäftszahlen von Baywa (+1,5%) im Handel an. Sowohl Umsatz als auch Gewinn (EBIT) hätten die Erwartungen noch leicht übertroffen. Lediglich die Dividende liege einen Tick unter Erwartung. "Es dürfte erste Spekulationen auf einen guten Ausblick geben", sagt ein Händler. Doch der werde erst mit den finalen Geschäftszahlen Ende März und damit relativ spät veröffentlicht. Die allgemeinen Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung bei Energie und Baustoffen seien aber tendenziell positiv.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.237,08 -0,3% -10,93 +11,7%

Stoxx-50 3.907,62 -0,3% -10,73 +7,0%

DAX 15.345,45 -0,2% -35,98 +10,2%

MDAX 28.542,51 -0,5% -136,42 +13,6%

TecDAX 3.223,58 -0,3% -9,59 +10,4%

SDAX 13.352,35 -0,3% -40,98 +12,0%

FTSE 7.898,70 -0,5% -36,41 +6,5%

CAC 7.272,45 -0,3% -23,10 +12,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,65 +0,08 +0,08

US-Zehnjahresrendite 3,95 +0,03 +0,07

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0618 +0,1% 1,0587 1,0594 -0,8%

EUR/JPY 145,10 +0,4% 144,38 144,32 +3,4%

EUR/CHF 0,9946 -0,3% 0,9931 0,9934 +0,5%

EUR/GBP 0,8782 -0,1% 0,8793 0,8809 -0,8%

USD/JPY 136,66 +0,3% 136,38 136,23 +4,2%

GBP/USD 1,2092 +0,3% 1,2041 1,2026 -0,0%

USD/CNH (Offshore) 6,9513 -0,1% 6,9611 6,9663 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 23.307,07 -0,7% 23.389,19 23.327,80 +40,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,44 75,68 +1,0% +0,76 -5,1%

Brent/ICE 82,98 82,45 +0,6% +0,53 -3,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,88 1.812,75 -0,0% -0,88 -0,7%

Silber (Spot) 20,57 20,63 -0,2% -0,05 -14,2%

Platin (Spot) 941,65 942,93 -0,1% -1,28 -11,8%

Kupfer-Future 4,03 4,01 +0,5% +0,01 +5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

