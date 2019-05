MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter fest - Thyssenkrupp haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Freitagmittag an den Gewinnen fest. Treibend wirkt die Hoffnung, dass es schon bald eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China geben wird. US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten einen "wunderbaren Brief" vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping erhalten, was die Hoffnung der Anleger auf einen Abschluss der Verhandlungen nährt. Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 12.118 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,9 Prozent auf 3.380.

Am Freitag sind neue US-Zölle auf chinesische Importe von 200 Milliarden Dollar in Kraft getreten. Die Chinesen haben bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Die UBS weist darauf hin, dass die neuen Zölle de facto erst in zwei bis drei Wochen zu greifen beginnen. Denn bereits verschiffte Güter sind von diesen nicht betroffen. Sollte sich also am Wochenende eine gütliche Einigung ergeben, wäre noch kein Porzellan zerschlagen, hofft der Markt.

PBOC bereit zu weiteren Lockerungen

Daneben stützen Aussagen der chinesischen Zentralbank PBOC, für Lockerungsmaßnahmen bereitzustehen. Das BIP-Wachstum in China könnte rund 0,3 Prozent verlieren durch die Strafzölle, sagt Ma Jun vom geldpolitischen Komitee der chinesischen Zentralbank: "Die Auswirkung ist kontrollierbar". Die Zentralbank habe genügend Spielraum, um die heimische Wirtschaft zu stützen und die Märkte vor externen Schocks zu schützen.

Thyssenkrupp haussieren um 20 Prozent. Der Industriekonzern vollzieht eine Strategie-Kehrtwende und gibt die geplante Aufspaltung auf. Er will stattdessen das Aufzuggeschäft an die Börse bringen und für die übrigen Geschäfte eine Holdingstruktur aufsetzen. Einen entsprechenden Vorschlag will der Vorstand dem Aufsichtsrat unterbreiten. Das Aufzuggeschäft gilt als Kronjuwelsparte von Thyssen. Mit Blick auf die Bewertungen von Wettbewerbern könnte das Aufzugsgeschäft 14 Milliarden Euro wert, so Jefferies.

Kering legt Steuerstreit in Italien bei

Kering steigen um 1,8 Prozent. Der französische Luxusgüterhersteller hat einen Streit über Steuerforderungen mit der italienischen Steuerbehörde gegen die Zahlung von 1,25 Milliarden Euro beigelegt. Altice zeigen sich nach der Bestätigung ihrer Prognose sehr fest. Der Kurs des Telekom-Unternehmens gewinnt 5,6 Prozent. Der Gewinn ist im ersten Quartal deutlich gestiegen, laut Deutscher Bank noch stärker als erwartet. Nach den Quartalszahlen teilte das Unternehmen mit, der Turnaround verfestige sich.

Nach Zahlen gewinnen Deutsche Post 0,6 Prozent. Diese bewegen sich laut DZ Bank im Rahmen der Erwartungen. Gea springen um 8,8 Prozent nach oben dank besserer Zahlen. Vor allem das bereinige EBITDA liegt leicht über den Prognosen, genauso wie der Auftragseingang und der Umsatz. Nach vielen Gewinnwarnungen sind Anleger das nicht mehr gewöhnt von Gea, heißt es. Gute Zahlen treiben auch Bechtle um 7,2 Prozent nach oben.

Übernahmespekulationen um Thomas Cook und Prosieben

Die British-Airways-Mutter IAG hat weniger unter der Konjunktureintrübung gelitten als befürchtet; die Aktie steigt um 3,3 Prozent. Wegen unspektakulärer Zahlen gibt der Kurs des spanischen Telekomkonzerns Telefonica um 0,2 Prozent nach. Thomas Cook ziehen um 6 Prozent an. Im Handel wird auf einen Bericht auf skynews.com verwiesen, wonach Richard Bransons Virgin Atlantic Interesse an dem Langstreckengeschäft von Thomas Cook hat. Erst am Morgen hatte dagegen IAG bekannt gegeben, nicht für Thomas Cook Airlines zu bieten.

Die Prosieben-Aktien treiben Aufkauffantasien um 4,9 Prozent. Während in den vergangenen Monaten die Namen Springer und Mediaset gefallen waren, wirft der "Platow Brief" ganz allgemein Private Equity in den Ring der potenziellen Interessenten. Nach einem enttäuschenden zweiten Halbjahr 2018 ist Masterflex solide in das Jahr 2019 gestartet. Die Marge hat sich stabilisiert und das operative EBIT ist auf einem guten Weg, das Jahresziel überzuerfüllen. Die Aktie gewinnt 4,1 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.379,61 0,86 28,90 12,60

Stoxx-50 3.095,63 0,66 20,44 12,16

DAX 12.118,09 1,20 144,17 14,77

MDAX 25.521,40 1,18 297,36 18,22

TecDAX 2.823,71 1,15 32,07 15,25

SDAX 11.374,76 1,23 138,54 19,62

FTSE 7.242,86 0,49 35,45 7,12

CAC 5.356,29 0,81 43,14 13,22

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,04 0,01 -0,28

US-Zehnjahresrendite 2,45 0,01 -0,23

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.19 Uhr Do, 17.03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1230 +0,11% 1,1226 1,1231 -2,0%

EUR/JPY 123,31 +0,18% 123,18 123,03 -1,9%

EUR/CHF 1,1385 -0,01% 1,1387 1,1384 +1,1%

EUR/GBP 0,8629 +0,08% 0,8633 0,8626 -4,1%

USD/JPY 109,80 +0,07% 109,73 109,55 +0,1%

GBP/USD 1,3015 +0,03% 1,3003 1,3020 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 6.278,01 +2,77% 6.266,01 5.991,26 +68,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,14 61,70 +0,7% 0,44 +32,4%

Brent/ICE 70,79 70,39 +0,6% 0,40 +28,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.285,59 1.284,14 +0,1% +1,45 +0,2%

Silber (Spot) 14,79 14,77 +0,2% +0,02 -4,5%

Platin (Spot) 862,43 850,00 +1,5% +12,43 +8,3%

Kupfer-Future 2,78 2,78 -0,2% -0,00 +5,4%

