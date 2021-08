MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter mit leichten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Montagmittag weiter mit leichten Aufschlägen. Keine großen Überraschungen haben die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und Frankreich geliefert. Für die Marktstrategen der Helaba belegen sie, dass die Stimmungslage in den Unternehmen den Höhepunkt überschritten haben dürfte. Zwar seien die Rücksetzer der Einkaufsmanagerindizes nicht überraschend gekommen, aber in der deutschen Industrie doch deutlicher ausgefallen als erwartet.

Jackson Hole im Blick

Etwaige Spekulationen über ein Zurückfahren der geldpolitischen Stimuli erhielten keine neue Nahrung. Das konjunkturelle Erholungsszenario zu verwerfen, wäre angesichts der weiterhin deutlich im Expansionsbereich liegenden Werte aber verfrüht. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.849 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent zu auf 4.173 Punkte zu. In den Blick rückt nun das Zentralbankertreffen in Jackson Hole im weiteren Wochenverlauf. Die Finanzmärkte interessiert vor allem, ob Fed-Präsident Jerome Powell eine Kürzung der Wertpapierkäufe ankündigen wird.

Nach dem jüngsten Abgabedruck geht es für Öl- und Gaswerte um 1,6 Prozent nach oben. Der Rohstoffsektor legt um 0,9 Prozent zu. Nach der jüngste Durststrecke erholen sich die Rohstoffpreise zu Wochenbeginn.

Für die Aktie von Sainsbury geht es um 13,6 Prozent nach oben. Treiber ist eine Nachricht in der Sunday Times, wonach die US-Beteiligungsgesellschaft Apollo ein mögliches Übernahmeangebot für Sainsbury's erwäge - die zweitgrößte Supermarktkette Großbritanniens. Die Analysten von Shore sehen eine Verbindung zum Übernahmekampf um Morrison, bei dem auch Apollo Interesse nachgesagt wird. Tesco (+2,4%), die Nummer eins unter den britischen Einzelhändlern, sei dagegen wohl zu groß für eine Übernahme durch einen Finanzinvestor.

Fest tendieren die Aktien von Biontech, für sie geht es auf Tradegate um 6,9 Prozent nach oben. Kurstreiber ist hier eine Kreisemeldung, derzufolge der Corona-Impfstoff von Biontech bzw. Pfizer schon bald die endgültige Zulassung in den USA durch die US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten werde, heißt es von mit der Situation vertrauten Personen. Bislang besteht lediglich eine Notfallzulassung für Personen ab 16 Jahren, die im Dezember 2020 erteilt wurde.

Francotyp-Postalia mit guten Zahlen

Unter den Nebenwerten ragen Francotyp-Postalia mit 3,9 Prozent Plus hervor. "Das zweite Quartal scheint extrem gut gelaufen zu sein", so ein Aktienhändler zur Anhebung des Ausblicks für 2021. Auch Umstufungen machen bei Nebenwerten die Kurse: So legen Vossloh um 2 Prozent zu, nachdem sie von Metzler zum Kauf empfohlen wurden. Bei Vorwerk drücken indes Abstufungen um 3,3 Prozent. Unter anderem hat H&A das Kursziel von 59 auf 52 Euro gesenkt. Grund seien die durchwachsenen Quartalszahlen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.172,84 +0,6% 25,34 +17,5%

Stoxx-50 3.631,57 +0,4% 13,62 +16,8%

DAX 15.848,85 +0,3% 40,81 +15,5%

MDAX 35.868,72 +0,6% 206,37 +16,5%

TecDAX 3.899,83 +0,6% 22,17 +21,4%

SDAX 16.853,48 +0,2% 35,83 +14,2%

FTSE 7.120,87 +0,5% 32,97 +9,7%

CAC 6.683,75 +0,9% 57,64 +20,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,47 +0,03 +0,11

US-Zehnjahresrendite 1,28 +0,02 +0,36

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1720 +0,2% 1,1715 1,1681 -4,0%

EUR/JPY 129,02 +0,5% 128,82 128,28 +2,3%

EUR/CHF 1,0748 +0,2% 1,0740 1,0723 -0,6%

EUR/GBP 0,8572 -0,2% 0,8575 0,8576 -4,0%

USD/JPY 110,08 +0,3% 109,96 109,82 +6,6%

GBP/USD 1,3672 +0,4% 1,3662 1,3620 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4878 -0,2% 6,4976 6,5055 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 50.258,76 +3,2% 50.202,51 48.397,26 +73,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,97 62,14 +2,9% 1,83 +33,2%

Brent/ICE 67,18 65,18 +3,1% 2,00 +31,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,06 1.781,07 +0,4% +8,00 -5,7%

Silber (Spot) 23,40 23,02 +1,6% +0,38 -11,3%

Platin (Spot) 1.023,25 996,18 +2,7% +27,08 -4,4%

Kupfer-Future 4,22 4,14 +2,0% +0,08 +19,6%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 06:59 ET (10:59 GMT)