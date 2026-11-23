DOW JONES--Nach dem Abverkauf am Freitag sind Europas Börsen leicht erholt in die neue Woche gestartet. Unterstützung kommt von den Futures auf die US-Aktienindizes, die deutlich um bis zu 3,4 Prozent zulegen und für den Start an der Wall Street auf eine kräftigere Erholung hindeuten. Ob die Stabilisierung gelingt, dürfte vor allem von der Entwicklung im Technologiesektor abhängen, der unter anderem mit Bedenken über zu viel KI-Euphorie und zu hohe Bewertungen Auslöser der jüngsten Korrektur war.

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Im frühen Geschäft geht es für des Stoxx-Index der Technologieaktien um 2,0 Prozent nach oben. Einzelwerte wie ASML, Infineon, Siemens Energy, Aixtron oder Suss Microtec gewinnen zwischen 2,5 und 5,0 Prozent.

Der DAX erholt sich um 1,0 Prozent auf 25.042 Punkte, lässt also die 25.000er Marke wieder hinter sich. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,2 Prozent nach oben. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen wieder leicht nach oben. Marktteilnehmer werten das als ein Zeichen der Entspannung, nachdem die Renditen zuletzt deutlich gefallen waren im Zuge der Flucht aus Aktien in den sichereren Anleihehafen. Der Euro ist auf Erholungskurs, er steigt von 1,0960 Dollar am späten Freitag auf 1,0993 Dollar.

Konjunkturseitig ist der französische Einkaufsmanager-Sammelindex zwar noch tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich gesunken und auch schlechter ausgefallen als erwartet. Sein deutsches Pendnant stieg dagegen überraschend deutlich und signalisiert Expansion. Der EU-Index liegt unverändert bei 51,7 und damit über der neutralen 50er Marke. Er war mit einem Rückgang auf 51,5 prognostiziert worden.

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Im Handel stellt man sich auf eine weiter hohe Volatilität ein. Auslöser für den jüngsten scharfen Rücksetzer, der sich auch auf andere Branchen ausweitete, waren Zinsängste, Sorgen vor geringeren KI-Investitionen und verstärkten Chip-Handelsrestriktionen im Gefolge des Spionageskandals um den ehemaligen Nvidia-CEO Jensen Huang.

Der Abverkauf am Freitag hatte nach Einschätzung von QC Partners "Kapitulationscharakter". Der Volatilitätsindex des Nasdaq-100 habe am Freitag auf seinem höchsten Schlusskurs seit der Covid-Krise im Jahr 2020 geschlossen. Gleichzeitig sei in den USA das zweithöchste Put-Handelsvolumen aller Zeiten erreicht worden. "Es gibt an der Börse keine Garantien. Und Geschichte wiederholt sich nicht. Aber in der Vergangenheit waren solche Extremwerte häufig ein Nährboden für eine anschließende Erholung", so Stratege Thomas Altmann.

Nach einem kräftigen Plus von zu Handelsbeginn fast 4 Prozent hat die Bayer-Aktie sehr schnell nach unten abgedreht und liegt 1,8 Prozent im Minus. Im Handel tut man sich mit einer Erklärung schwer angesichts durchweg positiver Kommentare von Analysten zur jüngsten Entwicklung: Ein US-Gericht billigte final den von Bayer mit großen Anwaltskanzleien ausgehandelten Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar. Mit dem Vergleich sollen zigtausende Schadensersatzverfahren beigelegt werden.

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Die gute Kursentwicklung - seit Jahresbeginn ist die Aktie mehr als 40 Prozent gestiegen - könne ein Grund für die Kursreaktion sein, heißt es im Handel. Möglicherweise störten sich einige Anleger auch daran, dass, wie JP Morgan anmerkt, die Zahl derjenigen Kläger, die sich an dem Vergleich nicht beteiligen nicht veröffentlicht worden sei.

Thyssenkrupp Nucera geben um 5,7 Prozent nach. Der Spezialist für grünen Wasserstoff hat enttäuschende Geschäftszahlen präsentiert. Das operative Ergebnis brach nach vorläufigen Zahlen auf minus 136 Millionen Euro ein, das Unternehmen hatte einen Verlust von 105 bis 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Marktkonsens lag bei minus 90 Millionen Euro. Auch der Umsatz verfehlte die Erwartungen.

SFC Energy legen um 1,8 Prozent zu. Der Brennstoffzellenexperte hat einen Erstauftrag über rund 1,7 Millionen kanadische Dollar von einem führenden Pipeline-Betreiber in Westkanada erhalten. 2G Energy legen um 5,3 Prozent zu. Das UNternehmen hat nach eigener Angabe den bislang größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte für den deutschen Heimatmarkt gewonnen. Der Auftrag umfasse mehrere Kraftwerksmodule mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie einer elektrischen Leistung im mittleren zweistelligen Megawattbereich.

Takkt verbilligen sich um 3,3 Prozent. Der Anbieter von Geschäftsausstattung hat nach einem Cyberangriff im Oktober die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt.

In Zürich geben Julius Bär um 2,5 Prozent nach. Die Bank ist laut den Analysten von Keefe, Bruyette & Woods mit den Zuflüssen in den zehn Monaten bis Ende Oktober mit einer annualisierten Rate von 2 Prozent hinter den Prognosen zurückgeblieben.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.006,63 +1,1 64,68 5.941,95 3,7

Stoxx-50 5.235,59 +1,0 49,43 5.186,16 6,5

DAX 25.042,13 +1,0 239,35 24.802,78 2,2

MDAX 28.983,90 +0,9 243,59 27.039,42 -5,3

TecDAX 3.844,60 +0,9 33,63 3.091,28 6,1

SDAX 17.008,22 +1,5 249,66 13.062,07 -1,0

FTSE 10.410,66 +0,6 64,32 10.346,34 4,8

CAC 7.990,94 +0,8 63,19 7.927,75 -1,9

SMI 14.663,96 +0,6 91,82 14.572,14 10,5

ATX 6.284,16 +1,3 79,95 6.204,21 18,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:29

EUR/USD 1,0985 +0,2 0,0018 1,0967 1,0981

EUR/JPY 174,85 +0,6 0,9900 173,86 174,3000

EUR/CHF 0,9215 +0,0 0,0004 0,9211 0,9215

EUR/GBP 0,8367 -0,2 -0,0016 0,8383 0,8382

USD/JPY 159,16 +0,4 0,6300 158,53 158,7200

GBP/USD 1,3128 +0,4 0,0047 1,3081 1,3098

USD/CNY 6,6639 -0,2 -0,0131 6,6770 6,6770

USD/CNH 6,6652 -0,1 -0,0085 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,665 +0,5 0,0035 0,6615 0,6641

Bitcoin/USD 61.476,88 +1,0 606,86 60.870,02 59.231,78

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,79 -0,7 -0,62 83,41

Brent/ICE 91,63 -1,0 -0,94 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.612,73 +2,3 80,44 3.532,29

Silber 42,61 +3,5 1,42 41,18

Platin 1.321,68 +1,7 22,53 1.299,15

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

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November 23, 2026 04:24 ET (09:24 GMT)