MÄRKTE EUROPA/Börsen zum Hexentanz auf Erholungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem schwachen Verlauf der Woche und dem Ausverkauf am Vortag liegen Europas Börsen am Freitagmittag auf Erholungskurs. Der DAX steigt um 1,1 Prozent auf 13.177 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,4 Prozent auf 3.474 Punkte an. Händler sprechen von einer technischen Gegenbewegung, verstärkt vom so genannten großen Hexentanz, dem Verfall von Futures und Optionen an den Terminbörsen. Um 13.00 Uhr laufen die Instrumente auf den DAX aus, zum Börsenschluss die Optionen auf die DAX-Einzelaktien.

Darüber hinaus bleibt die Lage laut Händlern aber instabil. Die Notenbanken haben sich nun ganz der Inflationsbekämpfung verschrieben und sind bereit, wirtschaftliche Folgekosten hinzunehmen. Vor den Aktienmärkten liegen daher voraussichtlich weitere schwierige Monate mit steigenden Leitzinsen und Liquiditätsentzug, während gleichzeitig die Risiken einer Rezession zunehmen.

Trotzdem hat die Bank of America (BoA) laut Händlern europäische Aktien nun auf "Neutral" von "Negativ" hochgestuft. Der Ausverkauf sei zu weit gegangen, so die Begründung. Die meisten negativen Wirtschaftsnachrichten seien nun eingepreist. Für eine noch konstruktivere Sichtweise sei es aber noch zu früh angesichts der Wachstumsrisiken und der steigenden Realzinsen.

Auch am Rentenmarkt können sich die Kurse etwas erholen, die Renditen kommen also wieder etwas zurück. Der Euro gibt nach der Rally am Vortag auf bis 1,06 Dollar nach und geht am Mittag bei 1,0520 Dollar um.

Technologieaktien vorne

Auf der Gewinnerseite ganz oben stehen mit den Technologietiteln und den Reise- und Verkehrsaktien die Verlierer vom Donnerstag, ihre Stoxx-Branchenindizes legen um jeweils gut 2 Prozent zu. Mit Ausnahme der lediglich knapp behaupteten Rohstoff- und Ölaktien liegen aber alle Stoxx-Brachenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus.

Im DAX erholen sich Delivery Hero um 4,7 Prozent, Eon und Vonovia legen jeweils knapp 4 Prozent zu. Auf der anderen Seite geben Brenntag 1,4 Prozent ab. VW können sich nur knapp behaupten, der Absatz des Konzerns ist im Mai weiter zurückgegangen.

Credit Suisse (+2,2%) legen mit dem festeren Bankensektor (+1,9%) zu, obwohl das Geldhaus für seine jüngste Anleiheemission fast zweistellige Zinsen zahlen muss, weil Anleger eine hohe Entschädigung von dem krisengeschüttelten Institut fordern. Wie die Financial Times berichtet, standen 9,75 Prozent Zinsen für ihre neuen Anleihen im Raum, mit denen die Bank mindestens 1,5 Milliarden Dollar aufnehmen möchte.

Glencore fest

Der Minenbetreiber Glencore (+2,0%) hat angekündigt, dass das operative Ergebnis im ersten Halbjahr klar über 3,2 Milliarden Dollar ausfallen wird, was deutlich über der Konsensschätzung von 1,9 Milliarden Dollar liegt. Zum Börsenschluss wird die Glencore-Aktie in den Stoxx-50 aufgenommen, weichen muss dafür die Adidas-Aktie (+2,6%).

Daneben stehen einige weitere Index-Änderungen zum Börsenschluss an. Delivery Hero müssen den DAX verlassen, Nachrücker sind Beiersdorf (+1,4%), die aus dem MDAX in den DAX aufsteigen. Aus dem MDAX absteigen müssen Hypoport, die sich nun um 6 Prozent erholen. Neu im MDAX sind dann auch Encavis (+0,3%).

Nokian wechselt auf die Überholspur

Nokian Tyres schießen um fast 10 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen rechnet nun nur noch mit leicht nachgebenden oder sogar unveränderten Nettoerlösen. Zuvor waren deutlich nachgebende Umsätze in Aussicht gestellt worden. Auch die Aktien anderer Reifenproduzenten sind gesucht: Michelin steigen 1,6 Prozent, für Continental geht es 0,2 Prozent nach oben.

Der Kapitalmarkttag von Ferrari hat nach Aussage von Jefferies einen positiven Eindruck hinterlassen. Alle Kennziffern seien nach oben angepasst worden, wenngleich diese bereits in den Konsensschätzungen des Marktes enthalten seien. Ferrari steigen in Mailand um 1,5 Prozent.

Grand City Properties gewinnen 6,3 Prozent - die Societe Generale soll das Papier zum Kauf empfohlen haben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.474,45 +1,4% 46,54 -19,2%

Stoxx-50 3.405,94 +1,0% 34,82 -10,8%

DAX 13.177,25 +1,1% 138,76 -17,1%

MDAX 27.149,81 +1,5% 414,04 -22,7%

TecDAX 2.831,53 +1,4% 38,90 -27,8%

SDAX 12.286,43 +2,0% 237,46 -25,2%

FTSE 7.105,80 +0,9% 60,82 -4,6%

CAC 5.957,90 +1,2% 71,66 -16,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,65 -0,06 +1,83

US-Zehnjahresrendite 3,22 +0,02 +1,71

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.927,07 -2,4% -741,46 -17,6%

S&P-500 3.666,77 -3,3% -123,22 -23,1%

Nasdaq-Comp. 10.646,10 -4,1% -453,06 -32,0%

Nasdaq-100 11.127,57 -4,0% -466,20 -31,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,15 +4,4 3,10 241,6

5 Jahre 3,30 +1,1 3,29 204,3

7 Jahre 3,30 +1,7 3,28 186,0

10 Jahre 3,22 +2,1 3,20 171,0

30 Jahre 3,28 +2,5 3,25 137,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:55 Uhr Do, 18:50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0519 -0,3% 1,0527 1,0561 -7,5%

EUR/JPY 141,67 +1,4% 141,05 138,97 +8,3%

EUR/CHF 1,0145 -0,5% 1,0197 1,0189 -2,2%

EUR/GBP 0,8563 +0,2% 0,8555 0,8527 +1,9%

USD/JPY 134,66 +1,8% 133,92 131,65 +17,0%

GBP/USD 1,2288 -0,5% 1,2296 1,2382 -9,2%

USD/CNH (Offshore) 6,7030 +0,2% 6,7027 6,6794 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 20.930,38 +1,5% 20.756,68 21.090,77 -54,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 117,92 117,59 +0,3% 0,33 +62,0%

Brent/ICE 120,78 119,81 +0,8% 0,97 +60,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.845,88 1.857,25 -0,6% -11,37 +0,9%

Silber (Spot) 21,87 21,95 -0,4% -0,08 -6,2%

Platin (Spot) 946,78 955,07 -0,9% -8,30 -2,4%

Kupfer-Future 4,09 4,11 -0,5% -0,02 -8,0%

