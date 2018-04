MÄRKTE EUROPA/Börsianer trauen sich nicht

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erwartung steigender Kurse zur Eröffnung an Europas Börsen am Donnerstag hat sich nicht erfüllt. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.576 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.489 Punkten ebenfalls knapp im Minus. Offenbar fehlt den Anlegern trotz der geopolitischen Entspannung die Courage, um wichtige charttechnische Hürden zu testen. Im Blick steht vor allem die 200-Tagelinie im DAX, die aktuell bei 12.661 Punkten verläuft. Ein nachhaltiger Anstieg über die vielbeachtete Marke wäre ein klar bullisches Signal für das Gesamtbefinden an den Börsen. Das Interesse, den Markt bis zum kleinen Verfall am Freitag unter bestimmten Marken zu halten, sei groß, sagt ein Händler.

Als "Überraschung des Tages" bezeichnet ein Händler den Auftragseingang bei ABB. Mit rund 16 Prozent sei er gegenüber dem Vorjahr stärker als erwartet gewachsen. Dies spiegelte sich bereits im etwas höher als prognostiziert ausgefallenen Anstieg im Umsatz. Dazu konnte auch die Profitabilität gesteigert werden. Die Aktien legen um 4,3 Prozent zu. "Das untermauert die Hoffnung auf einen langfristigen Turnaround", so der Händler. ABB könnten sich möglicherweise zu eine Outperformer gegenüber Siemens entwickeln. Deren Titel legen im Schlepptau 1,3 Prozent zu.

Für Nestle geht es im frühen Handel um 0,1 Prozent nach oben. "Hier zeigt sich zwar wieder der negative Einfluss der Devisenseite, aber organisch hätte es auch noch schlechter laufen können", sagt ein Händler. Gegenüber dem Vorjahr habe Nestle um 2,8 Prozent organisch wachsen können, die negativsten Erwartungen hätten jedoch bis zu einem Zuwachs von 2,4 Prozent heruntergereicht. Novartis geben 1,5 Prozent nach - die Entwicklung bei der Tochter Sandoz hat nicht überzeugt.

Organisches Wachstum bei Unilever unter Erwartungen

Für Unilever geht es nach Zahlenausweis um 2,2 Prozent nach unten. Bernstein spricht von insgesamt ordentlichen Erstquartalszahlen. Allerdings sei das organische Wachstum mit 3,4 Prozent unter der Schätzung der Analysten von 3,8 Prozent geblieben. Damit habe sich Unilever zwar besser als Nestle entwickelt, reiche aber nicht an das Wachstum von Danone (+4,9 Prozent) und L'Oreal (plus 6,8 Prozent) heran.

Grundsätzlich positiv für Merck KGaA werten Händler den Verkauf der Sparte rezeptfreier Medikamente für 3,4 Milliarden Euro an Procter & Gamble. "Wir hatten zwar mit einem Tick mehr so um die 3,6 Milliarden gerechnet, aber viel wichtiger ist, dass die lange Suche zu Ende ist", sagt ein Händler. Dazu sei sehr positiv, dass der Preis komplett in bar bezahlt werde und es zu einer Trennung von der Sparte gekommen sei, und nicht nur zu einer strategischen Partnerschaft. Merck ziehen leicht um 0,3 Prozent an.

Gut für Gea (+3,6 Prozent) werten Händler den Ausstieg des Finanzvorstandes Helmut Schmale. Dies sei ein positives Signal, weil es zeige, dass Bewegung in den Gea-Vorstand komme. "Ein CFO ist natürlich kein Entscheider, der unternehmerische Weichen stellt", sagt ein Analyst: "Aber der Markt will im Moment einfach sehen, dass Bewegung in die offensichtlich nicht mehr tragfähigen Strukturen von Gea kommt".

Nach einer Platzierung fallen Hellofresh 8,2 Prozent auf 12,27 Euro. Rocket Internet hat 12,2 Millionen Aktien zu 12,30 Euro je Aktie bei institutionellen Anlegern platziert. Rocket Internet fließen damit rund 150 Millionen Euro zu. Rocket Internet geben 0,6 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.488,93 -0,06 -1,96 -0,43

Stoxx-50 3.041,63 -0,19 -5,73 -4,29

DAX 12.575,69 -0,12 -15,14 -2,65

MDAX 26.097,23 0,21 55,63 -0,40

TecDAX 2.653,58 -0,45 -12,01 4,92

SDAX 12.338,73 -0,05 -5,97 3,80

FTSE 7.334,26 0,23 16,92 -4,82

CAC 5.387,91 0,14 7,74 1,42

Bund-Future 158,69% -0,32 -0,34

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.06 Uhr Mi, 17.11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2384 +0,05% 1,2372 1,2378 +3,1%

EUR/JPY 132,95 +0,18% 132,94 132,77 -1,7%

EUR/CHF 1,1996 +0,06% 1,1988 1,1973 +2,4%

EUR/GBP 0,8724 +0,12% 0,8712 1,1496 -1,9%

USD/JPY 107,35 +0,13% 107,45 107,27 -4,7%

GBP/USD 1,4197 -0,06% 1,4200 1,4229 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.170,54 -0,2% 8.180,70 8.010,85 -40,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,18 68,47 +1,0% 0,71 +14,8%

Brent/ICE 74,22 73,48 +1,0% 0,74 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.352,14 1.349,53 +0,2% +2,61 +3,8%

Silber (Spot) 17,26 17,19 +0,4% +0,06 +1,9%

Platin (Spot) 950,65 940,00 +1,1% +10,65 +2,3%

Kupfer-Future 3,19 3,10 +0,9% +0,03 -3,9%

===

