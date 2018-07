MÄRKTE EUROPA/China, Peugeot und Konjunkturindex treiben Kurse

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa hat die Aufwärtsdynamik am Dienstag wieder zugenommen. Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 12.689 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zog um 0,9 Prozent auf 3.483 Punkte an. Händler verwiesen auf günstige Konjunktur- und Unternehmensdaten sowie die guten Vorlagen aus China. Der deutsche Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist im Juli überraschend stark gestiegen. Im Unternehmensbereich verläuft die Berichtssaison überwiegend positiv, hier stiegen Peugeot nach unerwartet guten Geschäftszahlen um 15 Prozent.

Besonders positiv überrascht hat die neue Peugeot-Tochter Opel mit einem operativen Gewinn von gut einer halben Milliarde Euro: "Opel erhebt sich aus der Asche", so die Analysten von Evercore. Im Windschatten bewegten sich auch die anderen Autoaktien auf der Überholspur: So stiegen VW um 2,8 Prozent, Daimler um 2,5 Prozent und BMW um 2 Prozent. Der zuletzt stark gedrückte Stoxx-Index der europäischen Autoaktien konnte sich um 2,6 Prozent erholen.

Noch stärker nach oben ging es nur mit den Rohstoff-Titeln, deren Branchenindex 4,8 Prozent gewann. Marktteilnehmer verwiesen auf Pläne Chinas für neue Infrastrukturprogramme, von denen die Rohstoffnachfrage angekurbelt werden könnte. Anglo American stiegen um 5,6 Prozent, BHP um 5,7 Prozent, und Rio Tinto zogen um 4,7 Prozent an.

Im DAX profitierten neben VW auch BASF und Siemens von den chinesischen Plänen. BASF gewannen 2,1 Prozent und Siemens 1,2 Prozent.

200-Tagelinie weiter Hürde

Allerdings schloss der DAX auch unter dem Tageshoch von 12.755 Punkten. Zu diesem stand er nur noch knapp unter der 200-Tagelinie bei 12.772 Punkten. Ein dynamisches und nachhaltiges Überwinden könnte die technische Lage im DAX wieder verbessern, hieß es am Markt. Andererseits bleibe der Markt schwankungsanfällig, vor allem auch wegen des Handelsstreits. Dieser war es auch, der im späten Geschäft ein paar Gewinnmitnahmen auslöste.

Auch die UBS überzeugt beim Gewinn

Dritter großer Gewinner in Europa war der Bankenindex mit einem Anstieg von 2,2 Prozent. Bankaktien hatten bereits am Vortag in den USA dank wieder deutlich gestiegener Zinsen am Anleihemarkt zu den Gewinnern gehört. Am Morgen hat nun die Schweizer UBS gute Zahlen vorgelegt, wie zuletzt bereits die Deutsche Bank. "Der Gewinn überzeugt", so ein Marktteilnehmer zu den UBS-Zahlen. Er liege rund 20 Prozent über der Markterwartung. Dabei profitierten die Eidgenossen sowohl von einer starken Vermögensverwaltung als auch von einem deutlich höheren Ergebnis im Investmentbanking. Für die Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben. Am deutschen Markt zogen Commerzbank um 3,4 Prozent an, Deutsche Bank blieben mit einem Plus von 1 Prozent etwas zurück.

Der Sensorspezialist Ams hat ebenfalls überzeugende Zahlen für das zweite Quartal und einen guten Ausblick für das dritte Quartal geliefert. Mit dem Umsatzausblick liegen die Österreicher klar über der Konsensschätzung. Die Aktie gewann 3,5 Prozent. Stark gefragt waren auch STMicro, die vor ihrem Quartalsbericht am Mittwoch nun 4,1 Prozent zulegten.

Im SDAX stiegen Sixt mit ihrem Zahlenwerk um 1,1 Prozent. Besonders das Geschäft mit Autovermietungen hat sich stark entwickelt. Hochtief legten nach gemischten Zahlen um 0,6 Prozent zu. K+S gewannen mit den US-Agrarhilfen knapp 3 Prozent. US-Präsident Donald Trump will die über Gegenzölle geschädigte US-Landwirtschaft mit 12 Milliarden Dollar unterstützen.

Türkische Lira stark unter Druck

Kein Halten mehr gab es am Dienstag für die türkische Lira. Die Lira brach über drei Prozent ein, der Euro stieg bis auf knapp 5,80 Lira in der Spitze. Die Zentralbank des Landes hat trotz der Inflation den Leitzins unverändert gelassen und sich damit - wie Beobachter meinen - dem Druck von Staatschef Erdogan gebeugt.

===

. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Europa Euro-Stoxx-50 3.483,31 +29,26 +0,8% -0,6%

. Stoxx-50 3.123,99 +27,49 +0,9% -1,7%

. Stoxx-600 388,18 +3,30 +0,9% -0,3%

Frankfurt XETRA-DAX 12.689,39 +140,82 +1,1% -1,8%

London FTSE-100 London 7.709,05 +53,26 +0,7% -0,4%

Paris CAC-40 Paris 5.434,19 +55,94 +1,0% +2,3%

Amsterdam AEX Amsterdam 573,62 +3,15 +0,6% +5,3%

Athen ATHEX-20 Athen 1.989,15 -3,81 -0,2% -4,5%

Brüssel BEL-20 Bruessel 3.862,47 +30,19 +0,8% -2,9%

Budapest BUX Budapest 35.049,71 -91,32 -0,3% -11,0%

Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.252,62 +47,75 +1,1% +8,5%

Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 112.932,26 -4174,75 -3,6% -19,9%

Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.019,32 +8,63 +0,9% -0,5%

Lissabon PSI 20 Lissabon 5.638,17 -29,90 -0,5% +4,1%

Madrid IBEX-35 Madrid 9.773,10 +47,00 +0,5% -2,7%

Mailand FTSE-MIB Mailand 21.874,69 +269,48 +1,2% -1,1%

Moskau RTS Moskau 1.143,81 +13,89 +1,2% -0,9%

Oslo OBX Oslo 814,44 +3,90 +0,5% +9,6%

Prag PX Prag 1.093,88 +6,15 +0,6% +1,5%

Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.601,38 +20,88 +1,3% +1,6%

Warschau WIG-20 Warschau 2.244,27 +39,74 +1,8% -8,8%

Wien ATX Wien 3.355,65 +49,96 +1,5% -3,1%

Zürich SMI Zuerich 9.005,58 +45,79 +0,5% -4,0%

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:59 % YTD

EUR/USD 1,1683 -0,06% 1,1685 1,1702 -2,8%

EUR/JPY 130,00 -0,09% 129,98 130,32 -3,9%

EUR/CHF 1,1616 +0,09% 1,1608 1,1613 -0,8%

EUR/GBP 0,8893 -0,34% 0,8922 0,8927 +0,0%

USD/JPY 111,27 -0,03% 111,39 111,36 -1,2%

GBP/USD 1,3138 +0,29% 1,3080 1,3107 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 8.171,27 +5,5% 7.957,59 7.739,58 -40,2%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,61 -0,01

Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03

USA 2 Jahre 2,65 2,63 0,75

USA 10 Jahre 2,97 2,96 0,56

Japan 2 Jahre -0,12 -0,11 0,02

Japan 10 Jahre 0,08 0,08 0,03

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,86 70,46 +1,4% 0,97 +18,6%

Brent/ICE 73,91 73,06 +1,2% 0,85 +14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.225,05 1.224,50 +0,0% +0,55 -6,0%

Silber (Spot) 15,51 15,40 +0,7% +0,11 -8,4%

Platin (Spot) 835,10 833,50 +0,2% +1,60 -10,2%

Kupfer-Future 2,81 2,74 +2,7% +0,07 -15,6%

===

