MÄRKTE EUROPA/Daten aus Amerika hellen die Stimmung auf

Werte in diesem Artikel

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung durchgesetzt. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 15.847 Punkte, der Euro-Stoxx-50 erholte sich stärker um 0,6 Prozent auf 4.306 Punkte. Gestützt wurde die Stimmung von guten Konjunkturdaten aus den USA. Starke Neubauverkäufe, gute Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und ein überraschend deutlicher Anstieg des Verbrauchervertrauens haben die Rezessionssorgen erst einmal vertrieben. Positiv aufgenommen wurde auch der deutliche Rückgang der Inflation in Kanada: "Die kanadische Notenbank kann die Zinserhöhungen nun beenden", so ein Händler mit Blick auf die Inflation von nur noch 3,4 Prozent im Mai nach 4,4 Prozent im April.

Auf der Branchenseite führten Banken und Versicherungen mit Aufschlägen ihrer Stoxx-Branchenindizes von bis zu einem Prozent die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen dagegen Öltitel im Umfeld kräftig fallender Ölpreise sowie Pharma-Aktien ganz oben.

Daneben warf der nahende Halbjahres-Ultimo seine Schatten voraus. Dabei kam es zu Gewinnmitnahmen auf beiden Seiten, bei vielen Gewinnern der vergangenen Monate wie zum Beispiel Gerresheimer über Verkäufe, und bei den Verlierern wie Delivery Hero oder Zalando über terminmarktorientierte Käufe durch Marktteilnehmer, die hier auf fallende Kurse gesetzt hatten. Delivery Hero gewannen 6,3 Prozent, Gerresheimer gaben dagegen 5,1 Prozent ab.

Im DAX stiegen Munich Re um 1,7 Prozent, Zalando um 2,4 Prozent, und Siemens Energy erholten sich um 2,3 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Merck 3,5 Prozent ab und VW 1,7 Prozent. Sartorius verloren 4,8 Prozent auf 292,80 Euro, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel auf 360 von 445 Euro gesenkt hat.

Hamborner REIT senkt Prognose

Auf Erholungskurs lagen auch Immobilientitel, im DAX stiegen Vonovia um 2 Prozent. Allerdings verloren Hamborner REIT 5,1 Prozent. Das Immobilienunternehmen hat die Prognose für den Nettoinventarwert (NAV) kräftig gesenkt. Nach einem "leichten NAV-Rückgang" wird nun mit einem Bewertungsminus von 7 bis 12 Prozent gerechnet. "Das ist zinsinduziert und überrascht gerade in der Branche der Büro-Immobilien nicht mehr wirklich", kommentierte ein Händler. Allerdings überrasche der Umfang.

Kering kauft Parfümhersteller Creed

Der Gucci-Eigentümer Kering (+0,7%) kauft den für den Herrenduft Aventus bekannten Luxusparfümhersteller Creed. Damit will der Luxusgigant in den schnell wachsenden Sektor für Kosmetik und Düfte expandieren. Kering übernimmt Creed von einem Private-Equity-Vehikel von Blackrock. Konditionen des Deals wurden nicht bekannt. Creed erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr mehr als 250 Millionen Euro Umsatz. Der Parfümeur verfügt über ein weltweites Netz von rund 1.400 Verkaufsstellen. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt für die Ambitionen von Kering, eine neue Schönheitssparte aufzubauen.

Modekonzerne wie Kering haben ihre Marken für Schönheitsprodukte bisher in der Regel an Dritte lizenziert, anstatt selbst ein Kosmetikgeschäft zu betreiben. Kering versucht nun, in eine Branche vorzudringen, die für die Verbraucher ein Tor zum Luxusgütermarkt darstellt.

Für die Aktie von Prosus ging es gleich um 6,2 Prozent nach oben. Den Impuls lieferte, dass Naspers das Beteiligungsgeflecht mit der europäischen Tochter Prosus vereinfachen will, um die Fortführung von Aktienrückkäufen zu ermöglichen. Die Analysten von Jefferies erwarten, dass sich die vorgeschlagene Transaktion positiv auf die Verringerung des großen Kursabschlags zum Nettovermögenswert auswirkt.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.305,26 +24,69 +0,6% +13,5%

Stoxx-50 3.938,86 +0,52 +0,0% +7,9%

Stoxx-600 452,90 +0,22 +0,0% +6,6%

XETRA-DAX 15.846,86 +33,80 +0,2% +13,8%

FTSE-100 London 7.461,46 +7,88 +0,1% +0,0%

CAC-40 Paris 7.215,58 +31,23 +0,4% +11,5%

AEX Amsterdam 760,56 +3,06 +0,4% +10,4%

ATHEX-20 Athen 2.980,46 +0,50 +0,0% +32,4%

BEL-20 Bruessel 3.479,87 -26,42 -0,8% -6,0%

BUX Budapest 50.060,44 -26,97 -0,1% +14,3%

OMXH-25 Helsinki 4.382,07 +10,77 +0,2% -9,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 6.396,14 -1,65 -0,0% +7,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.969,13 -27,40 -1,4% +7,3%

PSI 20 Lissabon 5.908,51 +1,69 +0,0% +3,2%

IBEX-35 Madrid 9.393,00 +119,00 +1,3% +14,1%

FTSE-MIB Mailand 27.401,09 +158,18 +0,6% +14,8%

OBX Oslo 1.077,82 -7,94 -0,7% -1,1%

PX Prag 1.289,94 -12,40 -1,0% +7,3%

OMXS-30 Stockholm 2.244,60 +6,10 +0,3% +9,9%

WIG-20 Warschau 2.039,34 -29,15 -1,4% +13,8%

ATX Wien 3.081,95 +5,27 +0,2% -0,3%

SMI Zuerich 11.142,65 +0,75 +0,0% +3,9%

* zu Vortagsschluss

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 18:40 % YTD

EUR/USD 1,0962 +0,5% 1,0925 1,0900 +2,4%

EUR/JPY 157,81 +0,8% 156,88 156,49 +12,4%

EUR/CHF 0,9800 +0,3% 0,9779 0,9760 -1,0%

EUR/GBP 0,8596 +0,2% 0,8576 0,8574 -2,9%

USD/JPY 143,95 +0,3% 143,61 143,57 +9,8%

GBP/USD 1,2754 +0,3% 1,2739 1,2713 +5,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2244 -0,3% 7,2148 7,2446 +4,3%

Bitcoin

BTC/USD 30.522,05 +1,2% 30.295,45 30.245,68 +83,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,98 69,37 -2,0% -1,39 -14,3%

Brent/ICE 73,07 74,18 -1,5% -1,11 -12,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,87 31,98 +9,1% +2,90 -59,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.913,99 1.923,31 -0,5% -9,32 +4,9%

Silber (Spot) 22,89 22,83 +0,3% +0,07 -4,5%

Platin (Spot) 924,55 929,00 -0,5% -4,45 -13,4%

Kupfer-Future 3,78 3,78 -0,2% -0,01 -1,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2023 12:00 ET (16:00 GMT)