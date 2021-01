MÄRKTE EUROPA/DAX auf Jahreshoch scheitert an 14.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Kursrally vom Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten weiter nach oben. Kurstreiber ist weiter die Hoffnung auf Stimulus-Pakete, Infrastrukturmaßnahmen und höhere Staatsausgaben, wie sie mit dem Parteiprogramm der US-Demokraten verbunden sind. Die nun begonnene Umschichtung aus Technologie- in konjunkturzyklische Aktien habe einen enormen Umfang und werde viele Tage dauern, heißt es im Handel. Damit verbunden seien auch Hoffnungen auf eine Reflationierung.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 13.971 Punkte, mit 13.988 Punkten notierte der Index bereits auf einem neuen Allzeithoch und schrammte damit nur knapp an der Marke von 14.000 Punkten vorbei. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,4 Prozent höher bei 3.624 Zählern. Etwas Unterstützung kommt zudem von der Währungsseite. Hier tendiert der Euro am Nachmittag mit 1,2260 Dollar leichter, am frühen Morgen notierte das Währungspaar noch bei 1,2340.

Zyklische Sektoren gesucht

Zyklische Sektoren führen die Gewinnerliste in Europa im frühem Handel an. Für Bauaktien geht es 2,2 Prozent nach oben, Rohstoffwerte gewinnen im Schnitt 2 Prozent, während der Sektor der Industriegüter 1,1 Prozent fester notiert.

Positiv wird ein Milliarden-Zukauf für Lafargeholcim (plus 1,6 Prozent) gewertet. Hier gefalle nach Aussage aus dem Handel die industrielle Logik hinter dem Deal und dass sich Lafarge damit über das Thema Energieeinsparung für ESG-Investoren aufhübsche. Lafarge kauft Firestone Building Products (FSBP) aus den USA für 3,4 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Dachabdeckung sorgte 2020 für einen geschätzten Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar und ein EBITDA von 270 Millionen Dollar. Die Analysten von Davy gefällt der Deal. Der Preis sei nicht teuer, strapaziere nicht übermäßig die Bilanz und werde sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken.

Die Aktie des französischen Baustoffriesen Saint-Gobain setzt sich mit einem Plus von 6,6 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im Bausektor. Saint-Gobain hat über ein starkes viertes Quartal beim Umsatz informiert. Die Analysten von Bryan Garnier heben die Aktien daher auf "Buy", von Davy Research heißt es, wegen des positiven Ausblicks könnte der operative Gewinn dieses Jahr rund 12 Prozent höher ausfallen als der Markt bisher erwartet. Auch bei der Konkurrenz sorgt das für gute Laune: Heidelcement steigen 3,9 Prozent.

Delivery Hero geben nach der Kapitalerhöhung 3 Prozent auf 134,20 Euro nach. Hier wurden Aktien für 1,2 Milliarden Euro zu 132,00 Euro bei Investoren platziert. Es sei ein Zeichen für gute Nachfrage, dass die Aktien noch nicht bis auf diesen Preis zurückgefallen seien, kommentierte ein Händler. Er rechnet daher im Tagesverlauf wieder mit einer Erholung der Aktie: "Das Timing war zudem perfekt." Delivery Hero gingen am Vortag mit 138,35 Euro aus dem Handel.

Curevac geht Partnerschaft mit Bayer ein

Als gut für Curevac werten Händler die Partnerschaft mit Bayer. "Das sichert Zugang zu Kontakten, Netzwerken und Finanzierungen, wie sie eben nur ein Großunternehmen hat", sagt ein Händler. Die Kombination dürfte genau dem Erfolgsmodell von Pfizer und Biontech entsprechen. Für die Curevac-Aktie geht es in Frankfurt um 18 Prozent nach oben, Bayer steigen um 2 Prozent.

Für die Aktie von Atos geht es im Tagesverlauf weiter nach unten, sie verliert an der Pariser Börse 10,5 Prozent. Die erste Verkaufswelle löste eine Kreisemeldung von Reuters aus, derzufolge das Unternehmen für DXC Technology eine Übernahmeofferte von mehr als 10 Milliarden Dollar unterbreitet habe. Inzwischen hat Atos die Gespräche mit DXC Technology über eine mögliche freundliche Transaktion bestätigt. Ein Kauf würde die Marktpräsenz von Atos in den USA deutlich erhöhen und das Unternehmen zum Markführer im Bereich Digital Services machen. Das französische IT-Unternehmen sagte, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Gewissheit gebe, ob die Annäherung in eine Vereinbarung oder Transaktion mündet.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.630,35 0,53 19,27 2,19

Stoxx-50 3.175,60 0,28 8,82 2,17

DAX 13.990,85 0,71 98,88 1,98

MDAX 31.273,60 0,49 152,59 1,55

TecDAX 3.246,58 0,16 5,29 1,05

SDAX 15.270,86 1,02 154,16 3,43

FTSE 6.835,21 -0,10 -6,65 5,90

CAC 5.675,88 0,80 45,28 2,24

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,56 0,00 -0,80

US-Zehnjahresrendite 1,07 0,03 -1,61

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2257 -0,57% 1,2323 1,2281 +0,4%

EUR/JPY 127,25 +0,15% 127,25 126,92 +0,9%

EUR/CHF 1,0848 +0,13% 1,0831 1,0831 -1,2%

EUR/GBP 0,9036 -0,24% 0,9063 0,9045 +1,2%

USD/JPY 103,81 +0,73% 103,25 103,35 +0,5%

GBP/USD 1,3564 -0,34% 1,3595 1,3578 -0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,4657 +0,27% 6,4389 6,4542 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.518,50 +6,80% 37.137,50 34.939,49 +32,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,69 50,63 +0,1% 0,06 +4,5%

Brent/ICE 54,34 54,30 +0,1% 0,04 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.911,03 1.919,00 -0,4% -7,98 +0,7%

Silber (Spot) 27,01 27,33 -1,1% -0,31 +2,4%

Platin (Spot) 1.111,53 1.104,00 +0,7% +7,53 +3,8%

Kupfer-Future 3,70 3,65 +1,5% +0,05 +5,4%

===

