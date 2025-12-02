MÄRKTE EUROPA/DAX baut Erholungsgewinne aus - Bayer-Aktie 11% fester

DOW JONES--Die europäischen Börsen tendieren am Dienstagmittag freundlich. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 23.719 Punkte und macht damit die Abschläge vom Wochenauftakt fast wieder wett. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent auf 5.700 Punkte an.

Das am Montag volatile Umfeld hat sich beruhigt, insbesondere die Lage am Rentenmarkt, nach dem von Japan ausgelösten Renditeanstieg. Aktuell geben die Anleihekurse nach dem starken Rückgang noch etwas weiter nach, die Renditen steigen also. Zudem kommen die Ölpreise nach dem Anstieg vom Montag wieder etwas zurück. Damit bleiben die Zinserwartungen laut Händlern fest verankert. Nach schwachen Einkaufsmanagerindizes in der Vorwoche untermauerte am Vortag auch der ISM-Index die Schwäche der US-Industrie, was die Zinssenkungsspekulation weiter verfestigte.

Klar im Fokus steht die Bayer-Aktie, die um gut 11 Prozent nach oben schießt. Treiber ist die Nachricht, dass die US-Regierung die Rechtsauffassung von Bayer in den Glyphosat-Streitigkeiten vor dem Obersten Gerichtshof unterstützt. Bayer vertritt den Standpunkt, dass Bundesrecht Vorrang vor einzelstaatlichen Klagen haben muss. Sollte sich Bayer mit Unterstützung der US-Regierung damit durchsetzen, könnte die Klagewelle eingedämmt werden. Insgesamt rund 67.000 Fälle sind hier noch offen.

Siemens Energy sind zweitgrößter DAX-Gewinner und ziehen um 3,2 Prozent auf 116,15 Euro an, nachdem Goldman Sachs laut Händlern das Kursziel auf 139 Euro erhöht hat. BASF gewinnen 2,7 Prozent und Deutsche Bank 2,4 Prozent.

In der zweiten Reihe profitieren Bilfinger mit einem Plus von 2,4 Prozent von hohen mittelfristigen Umsatz- und Renditezielen. Mit 101,50 Euro werden Bilfinger nun wieder mit einem dreistelligen Kurs gehandelt.

Noch stärker nach oben geht es mit Hochtief: Die Aktie gewinnt fast 4 Prozent und markiert mit 305,60 Euro ein neues Allzeithoch. Über eine US-Tochter ist der Konzern im Bereich Rechenzentren engagiert, das treibt den Kurs laut Händlern auf immer neue Rekorde.

In der dritten Reihe profitieren Hypoport mit einem Plus von fast 7 Prozent auf 131,80 Euro von einer Kaufempfehlung der BNP mit einem Kursziel von 210 Euro. Für Wacker Neuson geht es mit Übernahmefantasie um 13 Prozent nach oben. Angeblich soll Doosan Kaufinteresse an dem Baumaschinenhersteller haben. Wie Bloomberg berichtet, sollen sogar schon Gespräche zwischen den Südkoreanern und Wacker laufen.

Bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes liegen die Banken vorne, ihr Branchenindex steigt um 1,1 Prozent, weil das zuletzt gestiegene Renditeniveau günstig ist für die Margen im Kreditgeschäft. Unter anderem gewinnen BNP Paribas 1,8 und Santander 1,7 Prozent. Am Ende der Liste liegen einmal mehr Novo Nordisk, die 1,8 Prozent verlieren. Noch schwächer liegen im Stoxx-50 nur Airbus mit minus 1,9 Prozent. Sie leiden nach dem Kursrückschlag am Vortag wegen technischer Probleme bei A320-Maschinen unter Anschlussverkäufen leiden.

