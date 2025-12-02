DAX23.697 +0,5%Est505.691 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +1,4%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.511 +1,6%Euro1,1624 +0,1%Öl62,78 -0,9%Gold4.220 -0,3%
MÄRKTE EUROPA/DAX baut Erholungsgewinne aus - Bayer-Aktie 11% fester

02.12.25 13:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
190,04 EUR -3,54 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
45,96 EUR 1,40 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
34,43 EUR 4,20 EUR 13,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bilfinger SE
102,40 EUR 3,30 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
74,87 EUR 1,37 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,09 EUR 0,66 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hypoport SE
130,00 EUR 6,80 EUR 5,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
41,32 EUR -0,88 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,42 EUR 0,10 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
115,75 EUR 2,90 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wacker Neuson SE
23,50 EUR 4,66 EUR 24,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen tendieren am Dienstagmittag freundlich. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 23.719 Punkte und macht damit die Abschläge vom Wochenauftakt fast wieder wett. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent auf 5.700 Punkte an.

Das am Montag volatile Umfeld hat sich beruhigt, insbesondere die Lage am Rentenmarkt, nach dem von Japan ausgelösten Renditeanstieg. Aktuell geben die Anleihekurse nach dem starken Rückgang noch etwas weiter nach, die Renditen steigen also. Zudem kommen die Ölpreise nach dem Anstieg vom Montag wieder etwas zurück. Damit bleiben die Zinserwartungen laut Händlern fest verankert. Nach schwachen Einkaufsmanagerindizes in der Vorwoche untermauerte am Vortag auch der ISM-Index die Schwäche der US-Industrie, was die Zinssenkungsspekulation weiter verfestigte.

Klar im Fokus steht die Bayer-Aktie, die um gut 11 Prozent nach oben schießt. Treiber ist die Nachricht, dass die US-Regierung die Rechtsauffassung von Bayer in den Glyphosat-Streitigkeiten vor dem Obersten Gerichtshof unterstützt. Bayer vertritt den Standpunkt, dass Bundesrecht Vorrang vor einzelstaatlichen Klagen haben muss. Sollte sich Bayer mit Unterstützung der US-Regierung damit durchsetzen, könnte die Klagewelle eingedämmt werden. Insgesamt rund 67.000 Fälle sind hier noch offen.

Siemens Energy sind zweitgrößter DAX-Gewinner und ziehen um 3,2 Prozent auf 116,15 Euro an, nachdem Goldman Sachs laut Händlern das Kursziel auf 139 Euro erhöht hat. BASF gewinnen 2,7 Prozent und Deutsche Bank 2,4 Prozent.

In der zweiten Reihe profitieren Bilfinger mit einem Plus von 2,4 Prozent von hohen mittelfristigen Umsatz- und Renditezielen. Mit 101,50 Euro werden Bilfinger nun wieder mit einem dreistelligen Kurs gehandelt.

Noch stärker nach oben geht es mit Hochtief: Die Aktie gewinnt fast 4 Prozent und markiert mit 305,60 Euro ein neues Allzeithoch. Über eine US-Tochter ist der Konzern im Bereich Rechenzentren engagiert, das treibt den Kurs laut Händlern auf immer neue Rekorde.

In der dritten Reihe profitieren Hypoport mit einem Plus von fast 7 Prozent auf 131,80 Euro von einer Kaufempfehlung der BNP mit einem Kursziel von 210 Euro. Für Wacker Neuson geht es mit Übernahmefantasie um 13 Prozent nach oben. Angeblich soll Doosan Kaufinteresse an dem Baumaschinenhersteller haben. Wie Bloomberg berichtet, sollen sogar schon Gespräche zwischen den Südkoreanern und Wacker laufen.

Bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes liegen die Banken vorne, ihr Branchenindex steigt um 1,1 Prozent, weil das zuletzt gestiegene Renditeniveau günstig ist für die Margen im Kreditgeschäft. Unter anderem gewinnen BNP Paribas 1,8 und Santander 1,7 Prozent. Am Ende der Liste liegen einmal mehr Novo Nordisk, die 1,8 Prozent verlieren. Noch schwächer liegen im Stoxx-50 nur Airbus mit minus 1,9 Prozent. Sie leiden nach dem Kursrückschlag am Vortag wegen technischer Probleme bei A320-Maschinen unter Anschlussverkäufen leiden.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.700,35 +0,6% 32,87 +15,8%

Stoxx-50 4.816,05 +0,3% 15,46 +11,5%

DAX 23.719,07 +0,5% 129,63 +19,7%

MDAX 29.464,03 -0,0% -11,79 +17,0%

TecDAX 3.540,94 -0,2% -6,48 +5,1%

SDAX 16.470,68 -0,0% -6,14 +20,2%

CAC 8.114,13 +0,2% 17,13 +9,7%

SMI 12.939,68 +0,7% 88,95 +10,8%

ATX 5.067,93 +0,4% 22,56 +37,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1609 +0,0% 1,1609 1,1634 +12,1%

EUR/JPY 181,08 +0,3% 180,46 180,51 +10,8%

EUR/CHF 0,9342 +0,0% 0,9337 0,9331 -0,5%

EUR/GBP 0,8796 +0,1% 0,8787 0,8779 +6,2%

USD/JPY 155,98 +0,3% 155,45 155,16 -1,2%

GBP/USD 1,3197 -0,1% 1,3211 1,3252 +5,6%

USD/CNY 7,0687 -0,0% 7,0691 7,0686 -1,9%

USD/CNH 7,0688 -0,0% 7,0721 7,0696 -3,6%

AUS/USD 0,6549 +0,1% 0,6541 0,6557 +5,8%

Bitcoin/USD 87.453,35 +1,0% 86.603,20 84.553,05 -8,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,15 59,32 -0,3% -0,17 -17,4%

Brent/ICE 62,92 63,17 -0,4% -0,25 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.204,15 4.232,20 -0,7% -28,05 +61,4%

Silber 57,41 57,98 -1,0% -0,56 +100,8%

Platin 1.400,42 1.430,49 -2,1% -30,07 +64,0%

Kupfer 5,19 5,22 -0,6% -0,03 +26,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 07:40 ET (12:40 GMT)

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12:31Bayer KaufenDZ BANK
09:41Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09:36Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
09:06Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:31Bayer KaufenDZ BANK
09:41Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09:06Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:36Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
08:01Bayer NeutralUBS AG
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
24.11.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen