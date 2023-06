MÄRKTE EUROPA/DAX baut Gewinne aus - Optimismus vor Notenbanken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen bauen ihre Kursgewinne am Montagnachmittag aus. Der Optimismus an den Märkten nimmt trotz der Notenbankwoche weiter zu. Gewinnmitnahmen gibt es kaum, es geht auf ganzer Breite nach oben. So weisen nur sechs der 40 DAX-Titel ein leichtes Minus aus. Der Index steigt um 0,8 Prozent auf 16.077 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 4.316 Zähler zu.

Die Woche wird von den Zinsentscheidungen von gleich vier Notenbanken dominiert. So der US-Notenbank, der EZB, der japanischen und der chinesischen Zentralbank. Dass sich die Märkte in ihren Erwartungen nicht sicher sein können, zeigten vergangene Woche die Zinserhöhungen in Australien und Kanada. Beide kamen unerwartet.

Auch warnen einige Strategen, der Markt könne zu leichtfertig beim Blick auf die kommende Zinspolitik der US-Notenbank sein. So meint Francois Rimeu, Stratege bei La Francaise Asset Management, dass die Fed den Leitzins wohl unverändert lassen wird. "Allerdings rechnen wir damit, dass der neue Median des Dot Plots eine zusätzliche Anhebung um 25 Basispunkte im Jahr 2023 anzeigen wird", betont er. Jerome Powell dürfte bekräftigen, dass die Fed die Zinssätze länger oben halten müsse.

Übernahmefantasie treibt Casino - Italien MFE im Fokus

Nach dem Tod von Italien Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi stehen die Aktien von MFE-MediaForEurope im Fokus. Sie legen 3,6 Prozent zu, da vom Unternehmens-CEO Pier Silvio Berlusconi ein marktfreundlicheres Vorgehen erwartet wird. Die Familien-Holding Fininvest hält 48,6 Prozent an MFE.

In Paris springen die Aktien der Supermarktkette Casino Guichard um fast 11 Prozent. Hier kommt neue Übernahmhoffnung auf dank Medienberichten, der Supermarktbetreiber Auchan könnte interessiert sein. Casino standen unter Druck, nachdem Gespräche mit Teract vergangene Woche beendet worden waren.

Im DAX bauen VW ihre Gewinne kräftig aus auf 2,8 Prozent dank Aussagen zur künftigen Strategie. Der Vorstand um Chef Oliver Blume bereitet einen Konzernumbau vor, dazu sollen die Kosten sinken, berichtet das Handelsblatt. Die Massenfertigung von Volkswagen, Seat und Skoda soll zusammengelegt werden und die Rendite so auf 8 Prozent steigen.

Auch die anderen Autowerte im Index klettern deutlich: Bei Daimler Truck geht es fast 3 Prozent höher, bei BMW um 2 Prozent, die beiden Porsche-Aktien im DAX legen um die 1 Prozent zu.

Adidas klettern um 5,2 Prozent und über die Marke von 168 Euro. Die Analysten von Bernstein haben das Kursziel auf 190 Euro erhöht. Hensoldt verteuern sich um 5 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Kepler.

Auch bei Rheinmetall geht es höher - um 3,5 Prozent. Hier treiben Aussagen von Chef Armin Papperger, der mittelfristig eine Bewertung von 17 Milliarden Euro für sein Unternehmen als realistisch sieht. Aktuell liegt sie bei knapp 10,5 Milliarden Euro. Im Handel ist zu den Aussagen jedoch auch kritisch zu hören, dass Bewertungen Sache des Aktienmarktes seien und nicht die eines Vorstands.

Thyssenkrupp geben um 0,1 Prozent nach. Zwar will der Stahlkonzern die Wasserstofftochter Nucera noch im Juni an die Börse bringen, jedoch die Mehrheit behalten. Zum genauen Volumen wurden bislang keine Angaben gemacht. "Das Problem ist das, was bleibt", kommentierte ein Marktteilnehmer. Das Stahlgeschäft sei zuletzt verlustträchtig gewesen.

Munteres Geschäft mit Unternehmensteilen

Dazu gibt es in ganz Europa Bewegung bei den Unternehmensbeteiligungen: In Madrid steigen Iberdrola um 0,2 Prozent. Der Versorger verkauft in Mexiko Geschäftsaktivitäten im Umfang von etwa 6 Milliarden Dollar.

In der Schweiz legen Novartis 1 Prozent zu. Das Gebot von bis zu 3,5 Milliarden Dollar für das Biotechnikunternehmen Chinook Therapeutics in den USA kommt gut an. Novartis bietet 40 Dollar je Aktie. Chinook entwickelt Medikamente gegen chronische Nierenerkrankungen.

Auch Georg Fischer steigen dort - um 3,5 Prozent. Der Hersteller von Rohrleitungssystemen will für 2,1 Milliarden Euro (28,85 Euro je Aktie) die finnische Uponor übernehmen. Deren Kurs steigt in Helsinki um fast 7 Prozent.

Um über 12 Prozent brechen dagegen SES in Paris ein. Sie leiden unter der Mitteilung, das CEO Steve Collar das Satelliten-Unternehmen schon Ende Juni verlassen will. "Das Hauptproblem ist aber, dass SES seit Jahren nicht profitabel ist", so ein Händler.

