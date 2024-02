MÄRKTE EUROPA/DAX bleibt auf Rekordkurs - Neue US-Inflationsdaten im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Freitagmittag noch leicht aus. Der DAX legt um 0,8 Prozent zu auf 17.181 Punkte zu und hat bei 17.198,45 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,6 Prozent auf 4.774 Punkte.

Kurstreiber sind nach wie vor gute Nachrichten von der Berichtssaison. Sie läuft auf beiden Seiten des Atlantiks sehr gut. Allerdings könnten die neuen Hochs auch mit dem kleinen Verfalltag zusammenhängen, geben Händler zu bedenken. Hier gebe es Eindeckungsbedarf vom Optionsmarkt, der aber bereits am Montag wieder in sich zusammenfallen werde.

Im Marktfokus am Freitag stehen vor allem neue US-Inflationsdaten: Am Nachmittag werden die Erzeugerpreise (PPI) für Januar vorgelegt. Erwartet wird sowohl bei der Gesamtrate als auch der Kernrate ex Nahrung und Energie nur ein Anstieg um 0,1 Prozent.

Weiter positive Berichtssaison

Bei den Unternehmenszahlen überrascht weiter die Autoindustrie. Nun hat auch Hella gute Ergebnisse vorgelegt, nachdem im Wochenverlauf schon Stellantis, Renault und Michelin die Märkte überzeugt hatten. Hella notieren 0,5 Prozent im Minus. Für VW, BMW und Mercedes-Benz geht es jedoch um bis zu 1,3 Prozent nach oben. Autozulieferer Valeo steigen um 2,3 Prozent und Forvia um 2,5 Prozent, Continental steigen im DAX um 1,1 Prozent.

In der Schweiz gibt es gute Zahlen vom Rückversicherer Swiss Re. Die Rückstellungen für Sachschäden waren deutlich höher als der tatsächliche Auszahlungsbedarf. Die Aktien geben aber 2,5 Prozent ab; die Analysten der Citi stört, dass der Nettogewinn rund 6 Prozent unter Erwartung lag.

Genau wie bei Deutsche Börse läuft auch das Geschäft beim Börsenbetreiber Euronext gut. Gewinn und Umsatz lagen einen Tick über der Erwartung. Euronext steigen an der Pariser Börse um 1,6 Prozent.

Münchener Sicherheitskonferenz hat begonnen

Weiter im Fokus stehen Rüstungswerten wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk mit dem Beginn der Münchener Sicherheitskonferenz. Sie habe schon öfters als Podium für Investionsentscheidungen gedient, heißt es. So steigen Rheinmetall um 3,0 Prozent, die Aktie hat am Berichtstag ein neues Allzeithoch markiert. Hensoldt und Renk korrigieren zunächst nach ihrer scharfen Kursrally.

Einen Kurseinbruch von 6,6 Prozent erleiden PSI Software, die Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. "Die Vorfälle häufen sich, was beunruhigend ist", so ein Aktienhändler. Erst diese Woche habe es eine Attacke auf Varta gegeben, auch deren Aktie gingen in der Folge auf Tauchstation. Ein solcher Angriff sei in der Regel mit Kosten verbunden, schlimmstenfalls mit einem Reputationsschaden. Sorgen macht vor allem, dass PSI als Kernunternehmen bei Steuerungssoftware für Versorger gilt.

In der Schweiz fällt Software-Unternehmen Temenos um weitere 6,2 Prozent, obwohl Analysten wie Jefferies ihre Bilanzpraktiken als "branchenüblich" bezeichnen. Zuvor hatte der Shortseller Hindenburg Research Stimmung gegen das Unternehmen gemacht.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.773,77 +0,6% 30,60 +5,6%

Stoxx-50 4.261,74 +0,6% 23,45 +4,1%

DAX 17.181,43 +0,8% 134,74 +2,6%

MDAX 26.235,67 +0,7% 178,48 -3,3%

TecDAX 3.420,99 +1,0% 34,37 +2,5%

SDAX 13.941,24 +0,8% 113,58 -0,1%

FTSE 7.674,60 +1,0% 77,07 -2,1%

CAC 7.788,35 +0,6% 44,93 +3,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,39 +0,03 -0,19

US-Zehnjahresrendite 4,26 +0,04 +0,38

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:49 Uhr Do, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0776 +0,0% 1,0763 1,0757 -2,4%

EUR/JPY 161,87 +0,2% 161,67 161,58 +4,0%

EUR/CHF 0,9491 +0,1% 0,9483 0,9473 +2,3%

EUR/GBP 0,8556 +0,1% 0,8547 0,8550 -1,4%

USD/JPY 150,21 +0,2% 150,22 150,20 +6,6%

GBP/USD 1,2595 -0,1% 1,2591 1,2581 -1,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2178 -0,0% 7,2198 7,2194 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 52.298,56 +1,1% 51.849,87 51.859,04 +20,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,43 78,03 -0,8% -0,60 +7,3%

Brent/ICE 82,07 82,86 -1,0% -0,79 +6,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,765 24,98 -0,8% -0,21 -22,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.007,44 2.004,41 +0,2% +3,03 -2,7%

Silber (Spot) 23,03 22,98 +0,2% +0,05 -3,1%

Platin (Spot) 895,38 900,50 -0,6% -5,13 -9,7%

Kupfer-Future 3,80 3,76 +1,0% +0,04 -2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

