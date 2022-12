MÄRKTE EUROPA/DAX bügelt Anfangsverluste im Verlauf aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem leichteren Start notieren die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag kaum verändert. Der DAX handelt 0,2 Prozent tiefer bei 14.340 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 3.930 Punkte nach. Leichter handelt Öl am Terminmarkt, das Barrel der Sorte Brent wird 0,8 Prozent tiefer bei 75,45 Dollar umgesetzt.

Im Fokus stehen in dieser Woche die Zinsentscheidungen der Notenbanken aus den USA, Europa und Großbritannien. Während bei der US-Notenbank mehrheitlich auf eine Erhöhung um 50 Basispunkte gesetzt wird, ist man sich bei der EZB nicht einig. Problematisch sei hier, dass es um mehrere Stellschrauben gehe: Nämlich um die Zinserhöhung und die eventuelle Ankündigung von Plänen zur quantitativen Straffung (QT). Bei einer Erhöhung um 75 Basispunkte könnte das QT weiter nach hinten geschoben werden. An den Märkten wird indes eine Erhöhung von nur 50 Basispunkten mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit eingepreist. Bei der Bank of England wird zudem mit einer Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte gerechnet. Anleihen tendieren etwas fester, auf der anderen Seite geht es für die Zinsen leicht nach unten.

US-Verbraucherpreise vor US-Notenbankentscheidung

Vor den Notenbankentscheidungen stehen am Dienstag noch die wichtigen US-Verbraucherpreise (CPI) an. Sie werden mit besonderer Spannung erwartet, da die Erzeugerpreise (PPI) am Freitag nicht den erhofften Befreiungsschlag erbracht hatten. Zwar sanken die Jahresdaten zum Vormonat und stützten damit die These vom Überschreiten des Inflationshöhepunktes, allerdings in geringerem Ausmaß als erwartet.

Kräftig nach oben um 3,5 Prozent geht es mit den Aktien der London Stock Exchange (LSE). Positiv wird hier die strategische 10-Jahres-Partnerschaft zwischen Microsoft und der Londoner Börse sowie der Beteiligung des US-Unternehmens in Höhe von 4 Prozent am Börsenbetreiber gewertet. Dies sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von LSE zu einem Unternehmen, das sich auf Informationslösungen konzentriere, auch wenn es an konkreten Angaben zum Umsatzwachstum mangele.

Clariant fallen um 2,1 Prozent. Das schweizerische Chemie-Unternehmen will rund 225 Millionen Franken auf seine Fabrik in Rumänien abschreiben. Dies werde sich in den Gesamtjahreszahlen für 2022 niederschlagen. Die Ziele für 2025 wurden bestätigt.

Für Airbus geht es 1,8 Prozent nach oben. Grund seien Kreiseberichte, wonach Air India einen Großauftrag in historischem Umfang bei Airbus und Boeing abgeben könnte, heißt es im Handel. Im Gespräch sei eine Erneuerung der indischen Flugzeugflotte im Umfang von rund 500 Maschinen.

Fusion im Nahrungsmittelzutaten-Sektor

Für einen kräftigen Kurssprung bei Chr. Hansen von 20 Prozent auf 532,60 Dänische Kronen sorgt die Ankündigung eines Zusammenschlusses mit Novozymes. Deren ebenfalls in Kopenhagen notierte Aktien fallen um 12 Prozent. Beide Biotechnologie-Unternehmen werden zusammen einen Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro erzielen. Ein Händler ergänzt, die Bewertung könnte im Bereich Nahrungsmittelzutaten auch teilweise auf Symrise übertragen werden. Daher steigen deren Aktien um 2,7 Prozent.

Für Erleichterung bei Sanofi sorgen Unternehmensaussagen, man sei nicht an Horizon Therapeutics interessiert. Dies hätte die Franzosen mindestens 20 Milliarden Euro kosten können. Sanofi teilte mit, ein eventueller Transaktionspreis entspreche nicht den eigenen Wertvorstellungen; man befinde sich daher nicht weiter in Gesprächen. Mittlerweile ist klar, dass Amgen Horizon Therapeutics übernimmt.

EQT will Va-Q-Tec

Va-Q-Tec befindet sich in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen mit EQT, merken die Stifel-Analysten an. Falls diese abgeschlossen würden, wolle die schwedische Beteiligungsgesellschaft ein freiwilliges Übernahmeangebot zum Erwerb von 100 Prozent der Va-Q-Tec-Aktien zu einem Preis von 26 Euro je Aktie abgeben. Nach Ansicht der Analysten verfügt Va-Q-Tec über ein nahezu einzigartiges Produktportfolio im Bereich Wärmedämmtechnik. Das Unternehmen habe jedoch Schwierigkeiten gehabt, das Wachstum in den vergangenen Jahren richtig zu managen und es fehle ihm an Größe, um sich in einem globalen Umfeld effektiv zu behaupten. Mit der Unterstützung von EQT und der durch den Zusammenschluss mit Envirotainer sollte sich dies ändern. Daher sei die Übernahme aus strategischer Sicht sinnvoll. Va-Q-Tec schnellen um 43 Prozent auf 25,45 Euro in die Höhe.

