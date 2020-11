MÄRKTE EUROPA/DAX & Co starten im Plus in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es zum Start in die Woche nach oben. Der DAX notiert am Morgen 0,5 Prozent höher bei 13.210 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,7 Prozent höher bei 3.492 Zählern. Es sind weiterhin die Nachrichten rund um den Corona-Impfstoff, die die Risikobereitschaft steigen lassen. "Der Markt schaut auf die Impfstoffe", sagt ein Marktteilnehmer. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn könnte ab Mitte Dezember mit den Impfungen begonnen werden.

Ähnlich optimistische Prognosen waren bereits aus den USA zu hören, nachdem Biontech und Pfizer die Zulassung nun beantragt haben. Zudem haben die US-Behörden dem Biotech-Unternehmen Regeneron eine Notfall-Zulassung für sein Mittel gegen Corona-Infektionen erteilt. Der Antikörper-Cocktail REGN-COV2 der US-Firma könne dazu beitragen, einen Krankenhausaufenthalt von Corona-Patienten zu vermeiden und dadurch das Gesundheitssystem entlasten.

Weiter ist die immense Liquidität, die nach Anlagemöglichkeiten sucht, eine der Triebfedern für die Risiko-Assets. Aber auch die unverändert stattfindenden M&A-Aktivitäten sprechen für ein gutes Umfeld für Aktien.

Zurich bestätigt Interesse an P&C-Sparte von MetLife

Nachdem es in der Vorwoche bereits erste Berichte gab, hat nun am Wochenende die Zurich Insurance (plus 0,2 Prozent) bestätigt, sich in Gesprächen mit MetLife über den Kauf von deren Schadens- und Unfallgeschäft (P&C business) zu befinden. Dies dürfte über die US-Tochter von Zurich, Farmers Group, vor sich gehen. Diverse Medienberichte spekulieren über einen Kaufpreis um 4 Milliarden Dollar. Alle möglichen Parameter der Transaktion würden derzeit aber noch verhandelt, teilte die schweizerische Versicherung mit. Auch gebe es noch keine Gewissheit, dass es überhaupt eine Transaktion geben wird.

Für die Aktie von RWE geht es um 0,3 Prozent nach oben, das Unternehmen verkauft 49 Prozent am britischen Offshore-Windpark Humber Gateway für 648 Millionen Euro an den britischen Investmentmanager Greencoat. Der Verkauf sei Teil des Kapitalrotationsprogramms von RWE. Den Erlös will der DAX-Konzern zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Bereich Erneuerbare Energien verwenden.

Hellofresh kauft derweil in den USA zu, sie übernimmt dort den Essens-Lieferdienst Factor75 für einen Gesamt-Kaufpreis von bis zu 277 Millionen Dollar. Dies entspricht rund 3 Prozent der Marktkapitaliserung des Käufers per Freitag, damit handelt es sich um einen kleineren Zukauf. Vom Geschäftsmodell ist das US-Unternehmen ähnlich wie Hellofresh aufgestellt, liefert allerdings die bereits fertigen Gerichte an die Haustür, während der Kunde bei Hellofresh noch selber kochen darf. Nachdem die Analysten von JP Morgan den Wert auf "Underweight" gesenkt haben sollen, tendiert die Aktie 4 Prozent im Minus.

Der Kurs von Bilfinger (plus 3 Prozent) profitiert von einem Bloomberg-Bericht, nach dem nun auch CVC Interesse an einem möglichen Einstieg haben soll.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.492,55 0,72 24,95 -6,74

Stoxx-50 3.083,55 0,53 16,23 -9,39

DAX 13.224,92 0,67 87,67 -0,18

MDAX 29.107,42 0,38 108,95 2,81

TecDAX 3.071,91 0,18 5,56 1,89

SDAX 13.560,95 0,82 110,39 8,38

FTSE 6.376,18 0,39 24,73 -15,79

CAC 5.542,72 0,85 46,83 -7,28

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,59 -0,01 -0,83

US-Zehnjahresrendite 0,83 0,00 -1,85

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08:17 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1867 +0,08% 1,1875 1,1841 +5,8%

EUR/JPY 123,13 +0,03% 123,29 122,99 +1,0%

EUR/CHF 1,0806 +0,01% 1,0808 1,0798 -0,5%

EUR/GBP 0,8892 -0,28% 0,8915 0,8952 +5,1%

USD/JPY 103,76 -0,06% 103,83 103,88 -4,6%

GBP/USD 1,3348 +0,38% 1,3319 1,3225 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,5649 +0,13% 6,5604 6,5764 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 18.636,75 -0,04% 18.501,75 17.993,51 +158,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,21 42,42 +1,9% 0,79 -22,9%

Brent/ICE 45,92 44,96 +2,1% 0,96 -25,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.874,12 1.870,10 +0,2% +4,02 +23,5%

Silber (Spot) 24,21 24,17 +0,2% +0,04 +35,6%

Platin (Spot) 951,18 954,13 -0,3% -2,95 -1,4%

Kupfer-Future 3,28 3,29 -0,3% -0,01 +16,2%

===

