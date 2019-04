MÄRKTE EUROPA/DAX & Co ziehen vor EZB-Sitzung und Brexit-Gipfel etwas an

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa zeigen am frühen Mittwoch eine zaghafte Aufwärtstendenz. Potenziell marktbewegende Themen gibt es im Tagesverlauf einige. Beim Brexit-Sondergipfel am Abend zeichnet sich eine Verschiebung des Austrittstermins ab. Ob im Sommer oder erst im kommenden Jahr, bleibt abzuwarten. Dass es zu einen ungeordneten Brexit am Freitag kommt erwartet kaum noch jemand. Das Pfund zeigt sich wenig bewegt mit einer leicht nach oben zeigenden Richtung.

Die Geldpolitik wird mit der EZB-Pressekonferenz nach deren Zinsentscheidung am Mittag die Anleger in ihren Bann ziehen. Nach Börsenschluss folgt dann noch das Protokoll des jüngsten Treffens der US-Notenbank. Mit dem Schlagzeilenrisiko vor Auge dürften die meisten Anleger zunächst zurückhaltend agiere. Der DAX erholt sich um 0,4 Prozent von seinem Rücksetzer am Vortag auf 11.893 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,4 Prozent höher bei 3.430 Punkten.

Der EZB-Rat dürfte seinen geldpolitischen Kurs erneut bestätigen. Im Mittelpunkt dürften daher mögliche Aussagen zur Ausgestaltung der angekündigten neuen langfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) und zu möglichen Maßnahmen der EZB stehen, um die nachteiligen Nebenwirkungen des negativen Einlagenzinses für Banken abzumildern.

Für die Marktstrategen der Commerzbank ist die Sitzung mit Blick auf den Euro ein "Non-Event". Der Euro handelt kaum verändert bei 1,1269 Dollar.

Deutsche Börse und Metro von Neuigkeiten kaum bewegt

Leicht positiv bewerten Marktteilnehmer die Entwicklung bei der Deutschen Börse. Sie will den Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen Axioma übernehmen und diesen mit dem eigenen Index-Geschäft zusammenführen. Zugleich wird General Atlantic mit 715 Millionen Dollar einen Anteil von 19 Prozent in das neue Unternehmen investieren. "Die Synergien von 30 Millionen Euro bis Ende 2021 sind zwar nicht groß, sollten den Kurs aber leicht stützen", sagt ein Marktteilnehmer. Die Aktie notiert kaum verändert.

Der Verkaufsprozess der Metro-Tochter Real läuft offenbar nicht wie ursprünglich geplant. Wie das Handelsblatt berichtet, spricht Metro neben Immobilieninvestoren auch mit dem Einkaufsverbund Markant darüber, nur den Betrieb ohne Immobilien abzugeben und dabei noch Geld draufzulegen. Metro geben minimal nach.

Die britische Supermarktkette Tesco hat derweil im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Gewinn deutlich gesteigert. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. An der Börse sorgt dies für einen Kursaufschlag von 1,2 Prozent.

Shop-Apotheke knicken nach Kapitalaufstockung ein

Die Aktie der Shop-Apotheke verliert im SDAX über 10 Prozent auf 35,30 Euro. Grund ist, dass das Unternehmen aus Venlo mittels Kapitalerhöhung sowie einer Aufstockung einer bestehenden Wandelanleihe Geld einsammelt. Die Kapitalerhöhung wurde zu 36 Euro je Aktie bei Investoren platziert. Auch wenn das Geld der Finanzierung der Wachstumsstrategie diene und damit längerfristig positiv zu werten sei, sorge der Schritt zunächst für eine Gewinnverwässerung, so Händler.

Im DAX verlieren Eon verlieren 0,3 Prozent, nachdem die Analysten von Mainfirst den Wert auf "Underperform" gesenkt haben sollen. Evotec, die bereits am Vortag zur Schwäche geneigt hatten, wurden von der Deutschen Bank auf "Hold" gesenkt, der MDAX-Wert verliert 4,5 Prozent.

OMV reagieren mit einem Plus von 1,1 Prozent auf den Produktionszwischenbericht über die ersten drei Monate. Der Öl- und Gaskonzern hat seine Produktion deutlich erhöhen können bei einem höheren durchschnittlich realisierten Rohölpreis im Fördergeschäft.

