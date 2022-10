MÄRKTE EUROPA/DAX dreht ins Plus - Warten auf Erzeugerpreise

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen hat sich die Stimmung zum Mittwochmittag wieder etwas aufgehellt. Der DAX hat ins Plus gedreht und legt 0,2 Prozent auf 12.243 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,3 Prozent an auf 3.349 Punkte. Für etwas Beruhigung sorgen Aussagen, nach denen das Leck in der Ölpipeline "Druschba" in Polen vermutlich nicht auf Sabotage zurückzuführen ist. Das Leck hatte den Markt nach Handelsbeginn verunsichert und zeitweise deutlicher ins Minus gedrückt. Die Ölpreise liegen wenig verändert und auch beim europäischen Gaspreis tut sich wenig.

Nun warten die Akteure auf neue Preisdaten aus den USA, am Nachmittag wird der Erzeugerpreisindex bekanntgegeben und am Donnerstag Daten zur Verbraucherpreisentwicklung. Die Erzeugerpreise werden mit einem Anstieg von 8,4 Prozent zum Vorjahr erwartet nach 8,7 Prozent im August. Ein Rückgang der Jahresanstiegsrate um 0,3 Prozentpunkte im September ist also eingepreist. "An dem Tag, an dem der Rückgang größer ist als erwartet, dürften Renditen sowie US-Dollar fallen und die Aktienmärkte dürften sich erholen", sagt Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest. "Die Chance, dass dies heute geschieht, erscheint durchaus gegeben", so der Analyst.

Der Euro zeigt sich so gut wie unverändert bei 0,9708 Dollar. Auch am Anleihenmarkt geht es mit den Kursen eher seitwärts.

Britische Anleihen zeigen sich niedriger, die Zehnjahresrendite liegt mit 4,56 Prozent rund 10 Basispunkte höher als am Vorabend. Die Bank of England (BoE) hat nach zwischenzeitlich anders lautenden Meldungen bekräftigt, dass ihr Kaufprogramm zur Unterstützung britischer Pensionsfonds wie geplant am Freitag enden wird. Das habe sie in Kontakten mit Banken "absolut klar" gemacht. Die BoE hatte zur Beruhigung des Marktes am Montag ihr tägliches Ankaufvolumen erhöht, nachdem sie Ende September aus Sorge um den Zusammenbruch einer beliebten Pensionsfondsanlage intervenierte. Das Pfund legt sowohl zu Euro wie auch Dollar etwas zu.

Auf der Gewinnerseite am Aktienmarkt liegen bei den Subindizes die Branchen Chemie, Industriegüter, Konsumgüter, Technologie und Rohstoffe, die sich alle um etwa 1 Prozent erholen. Dagegen fällt der Subindex der Banken um 0,8 Prozent. Auch Aktien von Finanzdienstleistern, Versicherern und Versorgern stehen gemessen an ihren Stoxx-Branchenindizes auf der Verliererseite.

Im DAX steigen Bayer um 2,4, Daimler Truck um 1,7 und RWE um 1,6 Prozent. Auf der anderen Seite geben Brenntag weitere 2,9 Prozent ab und Vonovia 3,1 Prozent.

Philips warnt und LVMH überzeugt

Im Blick steht nun auch der Start in die Berichtssaison zum dritten Quartal. Für Philips geht es nach einer Gewinnwarnung um 7,3 Prozent nach unten. Die Analysten der ING sprechen von der bereits zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr. Das Unternehmen werde von anhaltenden Problemen in der Lieferkette beeinträchtigt die sich auf Lieferungen und Kundeninstallationen auswirkten. Die Schwäche liege im Bereich der Gesundheitssysteme, während sich das Verbrauchergeschäft gut entwickle. Im Sog von Philips verbilligen sich im DAX Siemens Healthineers um 2,2 Prozent.

Gut kommen neue Umsatzzahlen von LVMH (+2,5%) an. Der Luxusgüterkonzern konnte den Schwung aus dem ersten Halbjahr mitnehmen und legte beim Umsatz im dritten Quartal organisch um 19 Prozent auf 19,76 Milliarden Euro zu. Laut den Analysten von RBC liegt das 5 Prozent über dem Konsens. Die Experten sprechen von einem positiven Signal für die ganze Branche. Hermes gewinnen 2,8, Dior 2,6 und Richemont 1,4 Prozent. Kering (+0,4%) bleiben etwas zurück.

Cropenergies haussieren - Klöckner & Co auf Talfahrt

Als "solide" werden die Zahlen zum dritten Quartal von Gerresheimer (+2,7%) eingestuft. Während das Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal etwas niedriger ausgefallen sei, überzeuge das bereinigte operative Ergebnis, das organisch um 13,3 Prozent zulegen konnte und mit 90,5 Millionen Euro über dem Konsens liege. Die Bestätigung des Ausblicks runde das positive Bild ab.

Cropenergies hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erzielt und das operative Ergebnis verdreifacht, für die Aktie geht es darauf um gut 12 Prozent nach oben. "Das Unternehmen ist extrem abhängig vom Preis für Ethanol" gibt ein Händler zu bedenken. Dies habe im zweiten Quartal extrem beflügelt. Den jüngst angehobenen Ausblick hat Cropenergies bestätigt.

Der Stahlhändler Klöckner & Co erwartet nur noch ein operatives Ergebnis von 16 Millionen Euro im dritten Quartal, deutlich unter den prognostizierten 50 bis 100 Millionen. Für das Gesamtgeschäftsjahr erwartet das Unternehmen nun rund 400 statt mehr als 500 Millionen Euro. Oddo BHF hat die Aktie darauf auf "Neutral" abgestuft. Die Aktie bricht um 8,4 Prozent ein.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.348,85 +0,3% 8,50 -22,1%

Stoxx-50 3.359,80 +0,3% 11,54 -12,0%

DAX 12.242,68 +0,2% 22,43 -22,9%

MDAX 22.080,82 -0,5% -111,48 -37,1%

TecDAX 2.686,74 -0,2% -4,40 -31,5%

SDAX 10.372,99 -0,5% -46,98 -36,8%

FTSE 6.878,22 -0,1% -7,01 -6,8%

CAC 5.843,96 +0,2% 10,76 -18,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,38 +0,08 +2,56

US-Zehnjahresrendite 3,96 +0,02 +2,45

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 17:08 % YTD

EUR/USD 0,9715 +0,1% 0,9719 0,9719 -14,6%

EUR/JPY 142,32 +0,6% 142,12 141,59 +8,7%

EUR/CHF 0,9669 -0,0% 0,9677 1,0036 -6,8%

EUR/GBP 0,8767 -0,9% 0,8841 0,8759 +4,3%

USD/JPY 146,48 +0,5% 146,20 145,71 +27,3%

GBP/USD 1,1081 +1,0% 1,0990 1,1097 -18,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1768 +0,1% 7,1632 7,1706 +12,9%

Bitcoin

BTC/USD 19.136,78 +0,7% 19.103,18 19.074,83 -58,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,46 89,35 +0,1% +0,11 +27,1%

Brent/ICE 94,60 94,29 +0,3% +0,31 +28,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 159,00 156,78 +1,4% +2,22 +137,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.669,49 1.666,10 +0,2% +3,39 -8,8%

Silber (Spot) 19,22 19,23 -0,0% -0,01 -17,6%

Platin (Spot) 896,55 890,05 +0,7% +6,50 -7,6%

Kupfer-Future 3,45 3,47 -0,5% -0,02 -21,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

