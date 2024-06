MÄRKTE EUROPA/DAX erholt - EZB-Sitzung wirft Schatten voraus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem schwachen Dienstag können sich die europäischen Märkte am Mittwoch erholen. Der DAX gewinnt im Eröffnungsgeschäft 0,5 Prozent auf 18.502 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent auf 4.981 Punkte an. Am Dienstag hatte der DAX auf dem tiefsten Stand seit vier Wochen geschlossen, der Rücksetzer wird nun offensichtlich zum Einstieg genutzt. "Auf dem Parkett fiebern bereits alle der EZB-Zinssitzung entgegen", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Eine Zinssenkung am Donnerstag um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht.

Ein großer Gewinner in Europa sind Inditex, die Aktien der Zara -Mutter gewinnen nach guten Quartalszahlen 4,3 Prozent. In der Folge steigt der Stoxx-Index der Einzelhandelswerte um 1,7 Prozent an. Damit ist er mit Abstand größter Gewinner vor dem Index der Telekom-Titel und der Technologiewerte, die beide um knapp 1 Prozent zulegen. Bei den Telekom-Aktien können sich Deutsche Telekom um 1,5 Prozent erholen, nachdem sie am Dienstag unter einer Aktienplatzierung des Bundes gelitten hatten. Die rote Laterne hält der Banken-Index, der um 0,4 Prozent nachgibt. Die Banken würden unter Zinssenkungen eher leiden, der Gesamtmarkt dagegen eher profitieren.

Aus statistischer Sicht hängt nun alles davon ab, dass nach der ersten Zinssenkung eine Rezession ausbleibt: "Rutscht die Wirtschaft in eine Rezession, geben Aktien nach; bleibt eine Rezession aus, legen die Kurse zu - der Stoxx-600 im Schnitt um fast 20 Prozent innerhalb eines Jahres", so Ulrich Stephan von der Deutschen Bank zur Entwicklung nach einer ersten Zinssenkung. Zwar erwartet Stephan nach der guten Performance der vergangenen Monate dieses Mal kein Plus von 20 Prozent: "Da ich aktuell wenig Anlass zur Sorge vor einem Wirtschaftseinbruch sehe, bewerte ich den Ausblick europäischer Aktien aber als positiv", sagt er. Und er ergänzt, konjunktursensitive Titel schlügen sich in diesem Szenario in der Regel besser als defensive Sektoren

Auch deshalb sorgen bessere Einkaufsmanager-Indizes aus China für eine positive Stimmung. Die Belebung der globalen Konjunktur scheine immer weiter Tritt zu fassen, heißt es dazu. Diesmal sprang der Caixin-PMI für den immer wichtiger werdenden Service-Bereich kräftig an. Er stieg im Mai auf 54,0 nach 52,5 im April. Dies ist bereits der 17. Anstieg in Folge. Auch bei den Export-Aufträgen ging es kräftig nach oben, außerdem äusserten sich die befragten Unternehmen zuversichtlich beim Blick auf die Zukunft. Allerdings ging der umfassendere China-PMI für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe leicht zurück, da er von der zusätzlichen erfassten Komponente Bauwirtschaft belastet wurde.

Am Nachmittag stehen dann eine ganze Reihe von US-Daten an, die alle mit Blick auf den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag interpretiert werden dürften. So der ADP-Bericht und die Job-Komponente im ISM-Service-Index. Dazu wird auch der US-PMI revidiert. Wegen der Stärke der US-Wirtschaft dürften leichte Abkühlungssignale gut ankommen. Der ISM bildet genau die Marktsegmente ab, die für den Boom der US-Wirtschaft verantwortlich sind, heißt es dazu von der Maybank.

Reduzierte Strafe gut für Bayer-Sentiment

Im DAX steigen Bayer um 2,6 Prozent. Leicht positiv für das Sentiment bei Bayer wertet ein Händler die Meldung über eine reduzierte Strafe in einem Glyphosat-Prozess. "Das zeigt, dass es auch Spielraum nach unten gibt", sagt der Händler.

Ein Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Zahlung, zu der die Bayer-Tochter Monsanto in einem Glyphosat-Prozess verdonnert worden war, deutlich zusammengestrichen. Demnach soll Monsanto nun 350 Millionen US-Dollar an Strafschadensersatz und etwas mehr als 50 Millionen Dollar an Entschädigungszahlungen leisten, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht. Ursprünglich war das US-Agrarchemieunternehmen Anfang des Jahres von einem Gericht in Philadelphia zur Zahlung von 2,25 Milliarden Dollar verurteilt worden.

Einen Tick besser als erwartet sind die Zahlen von Voestalpine ausgefallen, heißt es im Handel. Nach der Gewinnwarnung vom März habe der Stahlkonzern bei allen Kennzahlen den oberen Rand der damals genannten Spannen erreicht. Der Kurs des Stahlkonzerns gewinnt 4,9 Prozent.

In Berlin startet derweil die Luftfahrtmesse ILA und dürfte für zahlreiche Auftragsmeldungen sorgen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.981,23 +0,6% 27,86 +10,2%

Stoxx-50 4.497,12 +0,4% 17,88 +9,9%

DAX 18.501,75 +0,5% 96,11 +10,5%

MDAX 26.873,18 +0,3% 93,19 -1,0%

TecDAX 3.375,32 +0,5% 16,37 +1,1%

SDAX 15.215,12 +0,4% 61,62 +9,0%

FTSE 8.250,35 +0,2% 18,31 +6,5%

CAC 7.967,89 +0,4% 29,99 +5,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,55 +0,02 -0,02

US-Zehnjahresrendite 4,36 +0,03 +0,48

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0877 -0,0% 1,0874 1,0882 -1,5%

EUR/JPY 169,60 +0,7% 169,40 168,50 +9,0%

EUR/CHF 0,9700 +0,2% 0,9694 0,9681 +4,5%

EUR/GBP 0,8515 -0,0% 0,8518 0,8511 -1,8%

USD/JPY 155,91 +0,7% 155,76 154,83 +10,7%

GBP/USD 1,2776 +0,0% 1,2766 1,2786 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2538 +0,1% 7,2527 7,2465 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 71.145,45 +0,8% 70.880,56 70.012,67 +63,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,23 73,25 -0,0% -0,02 +1,0%

Brent/ICE 77,43 77,52 -0,1% -0,09 +1,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,975 34,10 -0,4% -0,12 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.331,07 2.326,90 +0,2% +4,17 +13,0%

Silber (Spot) 29,46 29,53 -0,2% -0,07 +23,9%

Platin (Spot) 989,48 992,00 -0,3% -2,53 -0,3%

Kupfer-Future 0,00 4,55 0% 0 +16,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

