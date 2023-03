MÄRKTE EUROPA/DAX erneut mit 52-Wochenhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstag vorsichtig nach oben. So legt der DAX um 0,2 Prozent auf 15.685 Punkte zu und handelt damit erneut auf einem 52-Wochenhoch. Der Euro-Stoxx-50 tendiert kaum verändert bei 4.316 Punkten. Ein Blick auf die Prämien am Terminmarkt zeigt, dass der VDAX-New unter 18 gefallen ist und das sogenannte Angstbarometer für eine sorglose Stimmung am Aktienmarkt steht. Aber auch die Bewertungen nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sprechen selbst nach der jüngsten Aufwärtsbewegung für europäische Aktien, im Vergleich zu den Bewertungen an der Wall Street. Damit könnte die Aufwärtsbewegung hier weitergehen und die Outperformance der europäischen Börsen gegenüber der Wall Street fortdauern.

In Europa stehen im Tagesverlauf einige Geschäftszahlen im Fokus. Bei den Notenbanken gilt das Interesse am Nachmittag der Anhörung von Fed-Chef Powell im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats im Fokus.

Henkel erreicht Jahresziele - Dividende stabil

Henkel hat die im November angehobenen Ziele für Umsatz, Marge und Gewinn je Aktie erreicht und teilweise übertroffen. Für Bernstein bleibt Henkel (-3%) allerdings eine Enttäuschung. Das organische Wachstum habe im vierten Quartal mit 6,0 Prozent zwar 80 Basispunkte über der Konsenserwartung gelegen, doch sei dies vollständig auf die besser als erwartet ausgefallene Entwicklung bei Klebstoffen zurückzuführen, während die beiden Verbraucherbereiche Beauty Care und Laundry & Homecare deutlich hinter den Annahmen zurückgeblieben seien. Das dürfte Annahmen der Investoren befeuern, dass eine Abspaltung vorteilhaft sein könnte.

Den DAX-Gewinner stellen Zalando mit einem Plus von 5 Prozent nach Zahlenvorlage. Bruttowarenwert und Umsatz von Zalando für das vierte Quartal decken sich laut der Royal Bank of Canada (RBC) mit den Erwartungen, während das bereinigte EBIT leicht darunter gelegen habe. Der Mittelwert der Unternehmensprognose für das EBIT 2023 liege 3 Prozent über der Konsenserwartung. Die mittelfristigen Margenziele lägen etwas über der Konsenserwartung.

Gut kommen die Geschäftszahlen von Gea (+1%) an der Börse an. Sowohl der Umsatz als auch das adjustierte EBITDA seien einen Tick besser als erwartet. Stärker seien vor allem die Auftragseingänge. "Daher dürfte der Markt nachsichtig beim Ausblick sein", sagt ein Händler. Hier sei die Markterwartung beim Umsatzwachstum 2023 etwas höher gewesen, durch Vorzieheffekte dürfte sich dies jedoch in den bereits realisierten Auftragseingängen abbilden.

Traton zweiten Tag in Folge fest - Zahlen und Ausblick stark

Nach dem Plus am Vortag geht es für die Aktie von Traton um weitere 7 Prozent nach oben. Wer gestern bereits auf gute Zahlen setzte, hat alles richtig gemacht. Die Zahlen für 2022 überzeugen nach einem guten Schlussquartal, zudem schaut das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Das EBIT im abgelaufenen Geschäftsjahr übertraf die Markterwartung um rund 10 Prozent, heißt es an der Börse. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen in der Mitte der Spanne einen Umsatz von rund 44 Milliarden Euro, was wiederum 10 Prozent über dem Konsens liegt. Die operative Rendite soll sich derweil auf 6 bis 7 Prozent verbessern, hier liegt die Markterwartung am unteren Ende. Daimler Truck legen im Windschatten des Wettbewerbers um 2 Prozent zu.

Shop Apotheke Europe NV hat im vergangenen Jahr die eigenen Erwartungen erfüllt und will 2023 mit der Marge in den positiven Bereich kommen. Mit Blick auf das vierte Quartal wird auf das EBITDA verwiesen, das leicht positiv herausgekommen ist, während der Konsens hier mit einer schwarzen Null gerechnet hat. Die Aktie notiert 1 Prozent tiefer.

Bei Hellofresh ist das Schlussquartal 2022 besser als erwartet verlaufen, allerdings wird der Ausblick auf 2023 bemängelt. Der Ausblick auf das erste Quartal lese sich wenig optimistisch, so ein Marktteilnehmer. Das Konsumumfeld dürfte auch mit Blick auf die hohe Inflation in den kommenden Monaten schwierig bleiben. Für die Aktie geht es um gut 5 Prozent nach unten.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.315,88 +0,0% 2,10 +13,8%

Stoxx-50 3.927,65 +0,2% 9,52 +7,6%

DAX 15.684,76 +0,2% 31,18 +12,7%

MDAX 29.203,68 +0,1% 30,70 +16,3%

TecDAX 3.298,63 +0,6% 20,26 +12,9%

SDAX 13.710,20 +0,3% 34,68 +15,0%

FTSE 7.942,61 +0,2% 12,82 +6,4%

CAC 7.386,41 +0,2% 13,20 +14,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,67 -0,08 +0,10

US-Zehnjahresrendite 3,93 -0,03 +0,05

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0668 -0,1% 1,0681 1,0679 -0,3%

EUR/JPY 144,67 -0,4% 145,22 145,15 +3,1%

EUR/CHF 0,9934 -0,1% 1,0739 0,9955 +0,4%

EUR/GBP 0,8865 -0,2% 0,8883 0,8876 +0,2%

USD/JPY 135,60 -0,2% 135,93 135,91 +3,4%

GBP/USD 1,2034 +0,0% 1,2029 1,2032 -0,5%

USD/CNH 6,9338 -0,3% 6,9513 6,9412 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 22.419,69 -0,1% 22.432,64 22.579,54 +35,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,35 80,56 -0,3% -0,21 -0,0%

Brent/ICE 85,92 83,89 +2,4% +2,03 -2,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,29 42,15 +0,3% +0,14 -43,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.846,20 1.848,10 -0,1% -1,90 +1,2%

Silber (Spot) 21,05 21,03 +0,1% +0,02 -12,2%

Platin (Spot) 975,25 977,00 -0,2% -1,75 -8,7%

Kupfer-Future 4,08 4,10 -0,5% -0,02 +7,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

