MÄRKTE EUROPA/DAX erobert 13.000er-Marke zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Montagmittag freundlich. Nach dem Abverkauf am vergangenen Donnerstag und Freitag kann der DAX die 13.000er-Marke zurückerobern. Der Index gewinnt 1,3 Prozent auf 13.008 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 1,0 Prozent auf 3.293 Punkte. Der scharfe Rücksetzer werde zum Einstieg genutzt, sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Nervosität dürfte aber erst einmal hoch bleiben: "Diese Woche muss sich zeigen, ob die Kursverluste der vergangenen Woche nur Gewinnmitnahmen waren oder doch der Auftakt zu einer größeren Korrektur", so Altmann.

Das Pfund neigt zu Wochenbeginn vor dem Hintergrund eines Berichts der Financial Times, wonach der britische Premierminister Boris Johnson Abmachungen mit der EU zu Nordirland sowie zu Staatshilfen umgehen will, zur Schwäche. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien ohne ein Brexit-Abkommen in das Jahr 2021 geht. Das "bedeutet Abwärtsrisiken für das Pfund in den kommenden Monaten", so die Analysten von MUFG. Johnson werde die EU wohl am Berichtstag wissen lassen, dass er willens sei, die Verhandlungen eher abzubrechen als einen Kompromiss bei Punkten einzugehen, die er als Kernprinzipien des Brexit sehe.

Industrieproduktion liefert Ernüchterung

Die deutsche Industrieproduktion legte im Juli um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zu und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Erholung in der Industrie kommt damit ins Stocken. Zwar steigt die Industrieproduktion bereits den dritten Monat in Folge, allerdings scheint es zu einer Drosselung des Erholungstempos zu kommen. Erfreulich wertet Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe, dass die Automobilindustrie ihre Produktion im Juli um 6,9 Prozent zum Vormonat hochgefahren hat.

Chinesische Handelsbilanz treibt Exportwerte

Gute Vorlagen für Europas Exportaktien kommen von der Handelsbilanz aus China. Dort sprangen die Exporte im August um 9,5 Prozent zum Vorjahr an, was eine weitere Beschleunigung gegenüber dem Juli darstellt. Dies wird als Zeichen für eine Belebung des Welthandels gesehen. Der exportlastige europäische Sektor der Automobilwerte führt mit einem Plus von 2,1 Prozent den Markt an. Im DAX liegen VW mit einem Plus von 3,3 Prozent an der Spitze. Hier verweist ein Marktteilnehmer auch auf Aussagen von VW-Betriebsratschef Osterloh, der VW als besser aufgestellt sieht als Tesla und höhere Stückzahlen als dort erwartet. "Tesla reicht als Schlagwort, um jede Aktie nach oben zu treiben", sagt ein Händler.

Derweil hat die Deutsche Börse ihre Index-Entscheidungen aus der vergangenen Woche korrigiert, in Kraft treten sie zu den Schlusskursen am 18. September. Die Aareal Bank bleibt nun doch im MDAX, stattdessen steigt Rocket Internet ab. Bei Aareal Bank stützt nun der Klassenerhalt, die Aktie verbessert sich um 2,1 Prozent. Rocket Internet tendieren kaum verändert. Ersetzt wird Rocket wie geplant durch Wacker Chemie.

Verkaufsstart für Hausgerätesparte beflügelt Philips.

In Amsterdam geht es mit der Aktie von Philips um 1,7 Prozent nach oben. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht das Unternehmen schon sehr bald den Verkauf seiner Hausgerätesparte an. Das Unternehmen habe Interessenten signalisiert, es wolle im Oktober Gespräche aufnehmen, so die Zeitung.

JP Morgan hat die Aktien von Hannover Rück auf Übergewichten hochgestuft mit einem Kursziel von 167 Euro. Die Aktie gewinnt 1,8 Prozent auf 142,50 Euro.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.293,12 1,00 32,53 -12,07

Stoxx-50 2.955,97 0,95 27,83 -13,14

DAX 13.008,20 1,29 165,54 -1,82

MDAX 27.421,37 1,93 519,51 -3,15

TecDAX 3.054,24 2,33 69,58 1,30

SDAX 12.420,44 2,17 264,33 -0,73

FTSE 5.892,98 1,62 93,90 -23,11

CAC 5.025,42 1,22 60,35 -15,94

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,48 -0,01 -0,72

US-Zehnjahresrendite 0,72 0,00 -1,96

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1818 -0,19% 1,1836 1,1793 +5,4%

EUR/JPY 125,57 -0,19% 125,76 125,39 +3,0%

EUR/CHF 1,0812 -0,04% 1,0819 1,0795 -0,4%

EUR/GBP 0,8989 +0,60% 0,8949 0,8930 +6,2%

USD/JPY 106,24 -0,03% 106,26 106,35 -2,3%

GBP/USD 1,3149 -0,80% 1,3226 1,3206 -0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,8341 -0,07% 6,8299 6,8456 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.067,01 -2,43% 10.146,76 10.252,26 +39,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,05 39,77 -1,8% -0,72 -31,8%

Brent/ICE 42,01 42,66 -1,5% -0,65 -31,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,65 1.934,16 -0,4% -8,51 +26,9%

Silber (Spot) 26,80 26,93 -0,5% -0,12 +50,2%

Platin (Spot) 901,90 904,53 -0,3% -2,63 -6,5%

Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,3% -0,01 +7,7%

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2020 06:48 ET (10:48 GMT)

