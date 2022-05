MÄRKTE EUROPA/DAX erobert 14.000er-Marke zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag im Plus gestartet. Dabei hat der DAX die 14.000er-Marke zurückerobert, unter die er am Vortag gefallen war. Die Umsätze kamen am Montag bereits deutlich zurück, was einen ersten Hinweis auf die zu erwartende Sommerpause an den Börsen lieferte. Die Handelsaktivitäten der Anleger deuten zum einen darauf hin, dass die nun abgelaufene Berichtssaison nicht nachhaltig Käufer an die Börse gelockt hat. Auf der anderen Seite wirkt das aktuelle Umfeld für Börsen nicht so negativ, dass Aktionäre in Scharen fliehen. So notiert der DAX im frühen Handel 0,7 Prozent höher bei 14.060 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 3.708 Zähler zu.

Als wichtig werden die Konjunkturdaten des Tages und die Reden zahlreicher Sprecher der US-Notenbank am Abend gewertet. Vor allem wollen Marktteilnehmer hören, inwieweit eine mögliche Abschwächung der Wirtschaft zu Änderungen am geplanten Zinspfad führen könnten. An den Märkten war zuletzt immer deutlicher über Rezessionsrisiken als Folge des Ukraine-Krieges spekuliert worden. Dies belastet die Börsen stärker als die ausufernde Inflation, da es die Ertragsseite trifft und nicht an den Endverbraucher weitergereicht werden kann.

Im Fokus stehen Daten wie die Revision des BIP in Europa zum ersten Quartal. In der ersten Veröffentlichung war es noch mit plus 5,0 Prozent zum Vorjahr berichtet worden. In den USA stehen Daten zur Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung und vor allem zum Einzelhandel an. Sollte die hohe Inflation den Einzelhandel weiter belasten, dürfte das auch die Fed in ihre Entscheidungen einbeziehen. Dazu legt der Einzelhandelsriese Walmart am Mittag Geschäftszahlen vor.

Daimler Truck hebt Ausblick an

Für die Aktie von Daimler Truck geht es um 4 Prozent nach oben. Der Nutzfahrzeughersteller hat im ersten Quartal den Umsatz stärker erhöht als erwartet, beim Ergebnis wegen einer Abschreibung auf das Russland-Geschäft und höheren Kosten aber einen Rückgang verzeichnet. Für das Gesamtjahr zeigte sich der Lkw-Hersteller trotz der Unsicherheiten optimistischer: Sowohl beim Umsatz als auch operativen Ergebnis will das Unternehmen besser abschneiden als bisher in Aussicht gestellt. Vor allem die Entwicklung des operativen Ergebnisses wird an der Börse positiv beurteilt, erwartetet der Konsens der Analysten hier doch einen Rückgang.

Der negative Nachrichtenfluss rund um den skandalgeschüttelten Immobilienkonzern Adler erlebt einen neuen Höhepunkt. Nun muss die Tochtergesellschaft Consus für das vergangene Geschäftsjahr wegen Abschreibungen einen hohen Verlust ausweisen. Wie die Consus Real Estate mitteilte, ist davon auszugehen, dass für 2021 ein Verlust angefallen ist, der zu einem Absinken des bilanziellen Eigenkapitals nach HGB auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals führt. Die Muttergesellschaft, die zuletzt gut 1 Milliarde Euro auf Consus abschreiben musste, will Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals unternehmen. Die Aktien der Adler Group verlieren 7 Prozent, Consus und Corestate jeweils um knapp 5 Prozent.

Engie erfreut mit Ausblick und Dividende

Kräftig nach oben um 5,3 Prozent geht es mit Engie in Paris. Der französische Versorger hat nicht nur ein überraschend starkes erstes Quartal hinter sich gebracht, sondern auch noch die Ganzjahresprognose erhöht. Zudem wurde die Dividenausschüttung bestätigt mit mindestens 0,65 Euro je Aktie. Dies mache die Aktie zu einem attraktiven Dividendenwert mit aktuell über 7 Prozent Rendite, heißt es im Handel.

Im erwarteten Rahmen liegen die Geschäftszahlen von Vodafone (-1,5%), wie es im Handel heißt. Der Umsatz im Geschäftsjahr lag mit 45,58 Milliarden Euro leicht über der Erwartung von 45,44 Milliarden Euro und deutlich über dem Vorjahr mit 43,8 Milliarden Euro. Auch der freie Cashflow lag etwas höher als vorhergesagt, der Dividendenvorschlag einen Tick darunter. Der Fokus des Marktes liege aber weniger auf den Geschäftszahlen, sondern auf Aussagen zu strategischen Plänen nach dem Einstieg von Emirates als neuem Großaktionär.

Nach einer positiven Studie von Bryan Garnier geht es für die Aktien der Essenslieferdienste europaweit nach oben, so steigen Delivery Hero um 5 Prozent, für die Aktie von Just Eat Takeaway geht es um knapp 5 Prozent nach oben.

Aus technischen Gründen heute ohne Tabellenanhang.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2022 03:50 ET (07:50 GMT)