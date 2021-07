MÄRKTE EUROPA/DAX erobert die Marke von 15.500 Punkten zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den heftigen Verlusten am Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkte am Freitag im frühen Handel nach oben. Der DAX legt um 0,7 Prozent auf 15.532 Punkte zu. Damit hat er zumindest die Hälfte des gegenüber Mittwochschluss zwischenzeitlich gesehenen Abschlags wieder aufgeholt. Der Euro-Stoxx-50 rückt um 1 Prozent auf 4.034 vor. Die vergangenen Tage hatten es in sich, sowohl am Aktien- wie auch am Anleihemarkt. An der Börse wird davon ausgegangen, dass sich erste große Investoren defensiver positionierten. Anders sei die Rally an den globalen Anleihemärkten bei gleichzeitig teils deutlichen Abschlägen bei Risiko-Assets kaum zu erklären. Damit habe das Geld an der Seitenlinie die Chance erhalten, am Aktienmarkt tiefer einzusteigen.

Derweil versetzte die sich immer weiter ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus der Wachstumseuphorie zuletzt einen Dämpfer, zumal sich die globalen Konjunkturdaten ohnehin bereits eingetrübt hatten. In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen auf niedrigem Niveau wieder deutlich gestiegen, und aus Asien kommen Nachrichten über neue oder verlängerte Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie.

Airbus bei Auslieferungen "on track"

Für die Aktie von Airbus geht es im frühen Handel um 2,9 Prozent nach oben. Die am Vorabend gemeldeten Auslieferungen bringen den positiven Impuls. Für die ersten sechs Monate des Jahres sind nun 297 Flugzeuge ausgeliefert und damit ist das Unternehmen nach Aussage eines Marktteilnehmers "on track", das Jahresziel zu erreichen. Das Unternehmen will im laufenden Jahr mindestens so viele Flugzeuge ausliefern wie im Vorjahr, in dem es 566 waren. Die Schätzungen der Analysten liegen bereits eher im Bereich 580 bis 600 Maschinen. Die Analysten der Citi stellen sich die Frage, ob Airbus in der Lage sei, auch die auf Halde produzierten Flugzeuge absetzen zu können. Zum Jahresende 2019 seien dies rund 100 Flugzeuge gewesen.

Auf eine Frage, die an der Börse schon seit geraumer Zeit diskutiert wurde, gibt es nun eine Antwort: Da die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes nach rund sechs Monaten nachlässt und zudem immer wieder neue Varianten auftreten, planen die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer, zeitnah die Zulassung für die Verabreichung einer dritten Dosis ihres Vakzins zu beantragen. Je nachdem, wie sich die Infektionszahlen global entwickeln oder auch neue Mutanten auftreten, setzen Börsianer darauf, dass es auch in Zukunft weiter Impfungen geben könnte - was andauernde Umsätze für die Hersteller verspreche. Für die Aktie von Biontech geht es auf Xetra um 4 Prozent nach oben.

Optimistischere Prognose verhilft Synlab zu Kurssprung

Unter den Nebenwerten überraschte Synlab mit einer Prognoseanhebung positiv. Der erst seit April börsennotierte Anbieter von Labor- und Diagnostikdienstleistungen stellt für das laufende Jahr nun ein Wachstum von 22 bis 25 Prozent in Aussicht, bisher waren es 17 Prozent. Analysten dürften darauf ihre Schätzungen nach oben nehmen und die Aktie mehr Aufmerksamkeit erhalten. Mit dem Kurs geht es um 4,2 Prozent aufwärts.

Einen Sprung um gleich 12 Prozent macht die Aktie der Vectura Group an der Londoner Börse. Treiber ist ein Bargebot von Philip Morris in Höhe von 150 Pence je Aktie. Damit würde das Unternehmen mit gut 1 Milliarde Pfund bewertet. Der auf Inhalationsprodukte spezialisierte Pharmahersteller ist für Philipp Morris eine Investition in die Zukunft.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.033,52 +1,0% 41,86 +13,5%

Stoxx-50 3.522,41 +0,9% 31,50 +13,3%

DAX 15.531,52 +0,7% 110,88 +13,2%

MDAX 34.686,06 +1,0% 333,72 +12,6%

TecDAX 3.605,53 +0,5% 18,10 +12,2%

SDAX 16.041,46 +0,6% 102,24 +8,7%

FTSE 7.076,79 +0,7% 46,13 +8,8%

CAC 6.486,53 +1,4% 89,80 +16,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,31 -0,00 -0,55

US-Zehnjahresrendite 1,33 +0,03 -1,35

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1840 -0,1% 1,1846 1,1858 -3,1%

EUR/JPY 130,25 +0,2% 130,02 129,95 +3,3%

EUR/CHF 1,0836 -0,0% 1,0838 1,0835 +0,2%

EUR/GBP 0,8592 -0,0% 0,8593 0,8611 -3,8%

USD/JPY 110,01 +0,2% 109,76 109,59 +6,5%

GBP/USD 1,3780 -0,0% 1,3786 1,3770 +0,8%

USD/CNH 6,4920 -0,0% 6,4937 6,4976 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 32.681,01 -0,1% 32.709,26 32.801,76 +12,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,49 72,94 +0,8% 0,55 +51,9%

Brent/ICE 74,61 74,12 +0,7% 0,49 +46,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,76 1.802,83 -0,0% -0,07 -5,0%

Silber (Spot) 25,91 25,93 -0,1% -0,01 -1,8%

Platin (Spot) 1.080,75 1.079,30 +0,1% +1,45 +1,0%

Kupfer-Future 4,31 4,27 +0,9% +0,04 +22,2%

