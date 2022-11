MÄRKTE EUROPA/DAX etwas leichter - Hellofresh und Suse gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Große Impulse für den Markt gibt es nicht, etwas im Blick stehen international die Einzelhandelswerte und vor allem deren Umsätze zum Auftakt in die "Black Week". Im Plus notieren am Morgen fast nur Aktien aus defensiven Branchen wie Versorger und Gesundheit. Der DAX gibt um 0,4 Prozent auf 14.377 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,3 Prozent auf 3.912 Punkte.

Etwas auf die Stimmung drücken schwache Vorlagen aus Schanghai und Hongkong, für Erleichterung sorgen jedoch Inflationsdaten aus Deutschland. Zudem werden die Probleme in China als hausgemacht eingestuft.

Entspannung bei deutschen Erzeugerpreisen

Erstmals seit dem Corona-Crash vor gut zweieinhalb Jahren fallen die Erzeugerpreise der deutschen Produzenten wieder, kommentiert Jürgen Molnar von Robomarkets die neuen Inflationsdaten. "Das Plus von über 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr klingt zwar immer noch atemberaubend hoch, aber im Vergleich zu den 46 Prozent noch einen Monat zuvor könnte nun auch bei diesem wichtigen Vorlaufindikator für die Inflationsrate ein Abwärtstrend eingeleitet worden sein", sagt der Stratege. Vor allem die wieder fallenden Energiepreise wirkten sich positiv auf den Preisdruck aus.

Analysten treiben die Kurse

Für kräftigere Kursbewegungen sorgen Analystenempfehlungen. So hat Goldman Sachs in einer ersten Einstufung Hellofresh auf "Buy" genommen und sieht ein Kursziel von 44 Euro. Entsprechend springen die Aktien um 2,0 Prozent auf 24,43 Euro. Auch bei Rheinmetall geht es gegen den Markt um 1,5 Prozent höher. Hier hat Berenberg das Kursziel erhöht und die Deutsche Bank eine Hochstufung auf "Buy" vorgenommen.

Luxusgüter-Werte gedrückt wegen China

Mit einer leichten Schwäche zeigen sich die Aktien der Luxusgüterhersteller. Sorgen machen die Corona-Ausbrüche in China mit den höchsten Infektionszahlen seit 7 Monaten. "Darunter dürften die vom Asien-Tourismus abhängigen Aktien von LMVH, Kering, Hermes und Co leiden", sagt ein Händler. Die Titel geben bis zu 0,5 Prozent nach.

Bei der Commerzbank geht es 0,5 Prozent höher. "Ich bin erstaunt", sagt hier ein Marktteilnehmer dazu, dass Ex-Bundesbankpräsident Jens Weidmann den Aufsichtsratsvorsitz bei der Commerzbank übernehmen soll. Für den Kurs sollte die Entwicklung aufgrund der hohen Reputation von Weidmann positiv sein - allerdings ändere die Übernahme als Chefkontrolleur auch nichts daran, dass die Bank zu wenig profitabel sei.

Kräftig nach oben um 4,7 Prozent geht es beim Softwarehaus Suse nach Zahlen. Das Unternehmen hält nun für das abgelaufene Geschäftsjahr dank eines "robusten" Schlussquartals und Kostenkontrolle beim operativen Gewinn eine Marge von 36 bis 37 Prozent für erreichbar. Das TecDAX-Unternehmen sieht damit das obere Ende der Zielspanne erreicht.

Vallourec brechen dagegen nach ihren Zahlen um 9,7 Prozent ein. "Der Umsatz hat die Prognosen um 5 Prozent verfehlt", so ein Marktteilnehmer. Zugleich habe das Stahlunternehmen einen negativen Cashflow vorgelegt, erwartet worden sei ein Plus.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.911,66 -0,3% -13,18 -9,0%

Stoxx-50 3.710,31 +0,1% 2,93 -2,8%

DAX 14.377,39 -0,4% -54,47 -9,5%

MDAX 25.525,69 -0,9% -220,33 -27,3%

TecDAX 3.087,68 -0,4% -12,93 -21,2%

SDAX 12.376,82 -0,8% -95,01 -24,6%

FTSE 7.360,73 -0,3% -24,79 +0,0%

CAC 6.630,59 -0,2% -13,87 -7,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,02 +0,00 +2,20

US-Zehnjahresrendite 3,81 -0,02 +2,30

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Fr, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,0257 -0,7% 1,0253 1,0362 -9,8%

EUR/JPY 144,76 -0,1% 144,42 144,93 +10,6%

EUR/CHF 0,9809 -0,4% 0,9820 1,0514 -5,5%

EUR/GBP 0,8678 -0,1% 0,8685 0,8691 +3,3%

USD/JPY 141,13 +0,5% 140,82 139,88 +22,6%

GBP/USD 1,1819 -0,6% 1,1808 1,1924 -12,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1689 +0,7% 7,1657 7,1204 +12,8%

Bitcoin

BTC/USD 15.997,93 -1,7% 16.074,21 16.682,89 -65,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,50 80,08 -0,7% -0,58 +13,9%

Brent/ICE 87,02 87,62 -0,7% -0,60 +18,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 119,22 115,51 +3,2% +3,71 +66,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.741,61 1.750,80 -0,5% -9,19 -4,8%

Silber (Spot) 20,80 20,94 -0,7% -0,15 -10,8%

Platin (Spot) 971,75 980,00 -0,8% -8,25 +0,1%

Kupfer-Future 3,63 3,63 -0,2% -0,01 -17,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2022 03:47 ET (08:47 GMT)