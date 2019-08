MÄRKTE EUROPA/DAX freundlich dank Italien und China

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem freundlichen Handelsstart überraschen am Donnerstag die Börsen die Marktteilnehmer. Beim Handelsstreit USA-China wird wieder auf eine Annäherung gesetzt, im September soll es Gespräche geben. Auch die Einigung auf eine Regierung in Italien sorgt für Entspannung. Aus Sicht internationaler Investoren fällt damit ein möglicher Risikofaktor für europäische Aktienanlagen weg. Die 5-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD haben sich auf eine Regierungskoalition geeinigt. An der Spitze soll der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte stehen. Damit werden Neuwahlen und ein möglicher Haushalts-Konfrontationskurs mit Brüssel wohl vermieden. Der DAX steigt um 0,9 Prozent auf 11.806 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 1,0 Prozent auf 3.398 Punkte zu.

Konjunkturwerte gesucht

Gesucht sind von Schnäppchenjägern vor allem die zuletzt stark gebeutelten Konjunkturaktien aus allen Branchen. Im DAX steigen Covestro um 2,4 Prozent, Infineon und Thyssenkrupp um 1,7 Prozent. Bei den Autoaktien legen VW, Daimler und BMW bis zu 0,8 Prozent zu. Selbst die Aktien des Zulieferers Continental steigen 0,6 Prozent, obwohl hier ein negativer Ausblick auf die Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's belastet.

Bei den Immobilienaktien geht es im Schnitt bis zu 0,6 Prozent höher. Vor allem die in Berlin stärker engagierten Deutsche Wohnen und Ado Properties profitieren von Berichten des "Tagesspiegel", wonach es Vorbehalte gegen den geplanten Mietendeckel gibt. Es scheine sich um ein rein politisches Wunschdenken zu handeln. Über die Durchführbarkeit sei mit keinem der Beteiligten aus der Verwaltung gesprochen worden. Daher könnte die Umsetzung eher unwahrscheinlich sein. Untermauert wird dies durch solide Geschäftszahlen, diesmal von Immofinanz in Wien. Hier geht es 0,7 Prozent höher.

Encavis setzen nach ihren starken Zahlen vom Vortag die Rally fort und steigen weitere 3,3 Prozent. Umgekehrt bricht der Kurs des Touristikunternehmens Thomas Cook in London weiter ein um 12 Prozent. Die finanzielle Rettung durch die Großaktionäre und Gläubiger könnte zu einer massiven Verwässerung der Anteile führen, fürchten Analysten. Auch die endgültigen Fielmann-Zahlen werden mit 0,3 Prozent Plus honoriert. Beim Getränkehersteller Pernod Ricard geht es sogar um 4 Prozent nach oben. Hier treiben ein Aktienrückkaufprogramm und der Ausblick, der bis 2020 ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent sieht. Starke Zahlen hat auch der französische Mischkonzern Bouygues vorgelegt. Seine Aktien springen in Paris um 4,8 Prozent.

Sanofi steigen um 1,1 Prozent nach einem Sieg im Patentstreit über Amgen. Ein US-Bundesrichter entschied, dass Amgens Patentansprüche bei bestimmten Antikörpern ungültig seien. Amgen hatte 2014 geklagt, um den Verkauf von Praluent zu unterbinden, das Sanofi und Regeneron gemeinsam entwickelt hatten. Praluent und das Amgen-Mittel Repatha dienen zur Regulierung des Cholesterinspiegels.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.397,86 0,97 32,48 13,21

Stoxx-50 3.112,92 0,86 26,42 12,78

DAX 11.806,18 0,90 105,16 11,81

MDAX 25.332,46 0,91 227,39 17,34

TecDAX 2.754,11 0,97 26,37 12,40

SDAX 10.655,96 0,70 73,81 12,06

FTSE 7.173,56 0,83 58,85 5,75

CAC 5.426,48 1,07 57,68 14,71

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,69 0,02 -0,93

US-Zehnjahresrendite 1,50 0,02 -1,18

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:59h

EUR/USD 1,1079 -0,0% 1,1081 1,1084

EUR/JPY 117,75 +0,2% 120,87 117,35

EUR/CHF 1,0886 +0,1% 1,1025 1,0871

EUR/GBR 0,9079 +0,1% 0,8975 0,9050

USD/JPY 106,26 +0,2% 107,74 105,87

GBP/USD 1,2204 -0,1% 1,2500 1,2251

USD/CNY 7,1514 -0,2% 7,1653 7,1653

Bitcoin

BTC/USD 9.433,25 -2,85 10.327,25 10.233,33

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,96 55,78 +0,3% 0,18 +16,5%

Brent/ICE 60,41 60,49 -0,1% -0,08 +9,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.539,68 1.539,20 +0,0% +0,48 +20,0%

Silber (Spot) 18,50 18,36 +0,8% +0,14 +19,4%

Platin (Spot) 914,95 904,35 +1,2% +10,60 +14,9%

Kupfer-Future 2,58 2,55 +0,9% +0,02 -2,6%

