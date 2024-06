MÄRKTE EUROPA/DAX gut behauptet - Halbjahressultimo im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag kaum verändert gestartet. So legt der DAX am Morgen um 0,2 Prozent auf 18.240 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 stagniert. Im Fokus steht der Halbjahres-Ultimo, der zu einigen Positionsanpassungen bei institutionellen Investoren führen kann. So werden Positionen in Gewinnern des ersten Halbjahres verkauft. Wie am Vortag bereits zu beobachten, stehen Rheinmetall (-2%) unter leichtem Abgabedruck.

Zudem gilt es an der Börse, einige entscheidende Entwicklungen einzupreisen. Im Tagesverlauf sind es die Verbraucherpreise aus Europa und den USA. Am Wochenende steht dann die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich an, das Ergebnis birgt für den europäischen Kapitalmarkt viel Sprengstoff. Und dann gab es noch das Fernsehduell zwischen US-Präsidenten Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump - das, glaubt man den Quoten der Wettbüros, wohl zu Gunsten des Ex-Präsidenten Trump ausgefallen ist.

Aus den USA steht am Nachmittag der PCE-Core-Deflator für Mai auf der Agenda. Das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß sollte von 2,8 auf 2,6 Prozent gesunken sein. Steigen die Preise stärker als erwartet, könnten am Markt eingepreiste Zinssenkungen teilweise wieder ausgepreist werden. Der US-Dollar könnte dann profitieren, während Aktien- und Anleihen schwanken dürften.

Für Zurückhaltung sorgt zudem der erste Urnengang der französischen Parlamentswahlen am Sonntag. Aktuellen Umfragen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das rechte Wahlbündnis unter Führung des Rassemblement National von Marine Le Pen als stärkster Block aus der Wahl hervorgehen wird.

DAX liefert starkes erstes Halbjahr

Am Berichtstag ist Halbjahresultimo an den Börsen. Der DAX liegt gegenüber dem Jahresstart rund 9 Prozent im Plus. Dabei lieferten die ersten drei Monate die Performance, im zweiten Quartal kam nichts mehr hinzu. Den Gewinner stellen Siemens Energy, der Aktienkurs hat sich in den ersten sechs Monaten verdoppelt. Das Schwergewicht SAP hat um gut ein Drittel zugelegt und ist damit für einen guten Teil der Index-Performance verantwortlich.

Rheinmetall mit plus 65 Prozent waren mit Ansage. Kein Unternehmen aus dem für Deutschland so wichtigen Automobilsektor konnte den Index schlagen. Conti verloren knapp 31, BMW und Porsche AG rund 12 und volkswagen-aktie">VW 6 Prozent. Allein Mercedes-Benz lieferte eine positive Rendite, knapp hinter dem Index. Nach dem Absturz diese Woche rutschten zudem Airbus (-8%) noch in den negativen Bereich. Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erwartet, dass große Portfolios so angepasst werden, dass sie wieder auf den vorgegebenen Ziel-Quoten liegen. Das erste Halbjahr ist für den DAX mit 30 neuen Allzeithochs gut gelaufen.

Nike-Ausblick belastet Branchen-Sentiment

Der gesenkte Umsatzausblick von Nike belastet nach einer Einschätzung aus dem Handel auch das Sentiment für die deutschen Wettbewerber wie Adidas und Puma. Während die Ladengeschäfte von Adidas während der laufenden Fußball-EM in Deutschland gut gefüllt sind, rechnet Nike nun mit einem Umsatzrückgang in diesem Geschäftsjahr wegen eines zurückhaltenden Online-Geschäfts und der sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen in China. Die Aktie brach nachbörslich um rund 12 Prozent ein, Wettbewerber Under Armour verlor gut zwei Prozent. Adidas legen leicht zu, nachdem zwei Analysten am Morgen die Kursziele angehoben haben. Puma verlieren 2,6 Prozent und für JD Sports geht es um gut 4 Prozent nach unten.

Für die Aktie vo Delivery hero geht es um 1,5 Prozent nach unten. Am Morgen meldete das Unternehmen, dass der derzeitige CFO Emmanuel Thomassin nach mehr als zehn Jahren eine neue berufliche Aufgabe außerhalb des Unternehmens übernimmt und deshalb mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet. Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden. Delivery Hero hat Marie-Anne Popp temporär zur Finanzvorständin ernannt. Popp ist zurzeit Senior Vice President Finance bei dem Berliner Lieferkonzern und wird die CFO-Position ab dem 1. Juli übernehmen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.901,01 -0,0% -1,59 +8,4%

Stoxx-50 4.503,37 +0,1% 4,50 +10,0%

DAX 18.239,60 +0,2% 29,05 +8,9%

MDAX 25.313,52 -0,2% -60,37 -6,7%

TecDAX 3.333,55 +0,1% 2,88 -0,1%

SDAX 14.390,67 +0,3% 39,25 +3,1%

FTSE 8.210,18 +0,4% 30,50 +5,8%

CAC 7.489,96 -0,5% -40,76 -0,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,44 -0,01 -0,13

US-Zehnjahresrendite 4,30 +0,01 +0,42

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0696 -0,1% 1,0694 1,0708 -3,2%

EUR/JPY 172,11 +0,0% 172,06 172,02 +10,6%

EUR/CHF 0,9622 +0,0% 0,9611 0,9611 +3,7%

EUR/GBP 0,8459 -0,1% 0,8463 0,8464 -2,5%

USD/JPY 160,92 +0,1% 160,89 160,65 +14,2%

GBP/USD 1,2644 +0,0% 1,2636 1,2650 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2994 -0,1% 7,2957 7,3009 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 61.298,11 -0,3% 61.522,02 61.708,98 +40,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,41 81,74 +0,8% +0,67 +15,0%

Brent/ICE 86,97 86,39 +0,7% +0,58 +14,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.326,94 2.327,83 -0,0% -0,89 +12,8%

Silber (Spot) 29,21 29,08 +0,5% +0,13 +22,9%

Platin (Spot) 1.002,25 992,50 +1,0% +9,75 +1,0%

Kupfer-Future 4,37 4,33 +0,9% +0,04 +11,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

