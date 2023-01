MÄRKTE EUROPA/DAX gut behauptet - Rally-Gewinne werden verteidigt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich am Dienstagnachmittag weiterhin wenig verändert. Der DAX hat leicht ins Plus gedreht, er steigt um 0,1 Prozent auf 15.154 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,2 Prozent auf 4.167 Punkte an. "Einerseits wird die Luft nach der Rally um 1.300 Punkte seit Ende Dezember nun deutlich dünner, deshalb lässt die Kaufbereitschaft nach", so ein Marktteilnehmer zum DAX. Andererseits bleibe aber auch die Verkaufsbereitschaft gering: "Damit werden die Rally-Gewinne nun mehr oder weniger verteidigt", sagt er und meint, das werde sich voraussichtlich bis zum Freitagmittag so fortsetzen. Zum kleinen Verfallstag an den Terminbörsen laufen am Freitag die Januar-Optionen auf Indizes und Einzelaktien aus. Bei den Einzeltiteln steht nun zunehmend die Berichtssaison im Blick.

Positive Nachrichten scheinen zunächst in den Kursen eingearbeitet zu sein, so der starke Anstieg der Konjunkturerwartungen im ZEW-Index am Vormittag. Das gilt aber laut Marktteilnehmern auch für das Hochfahren des öffentlichen Lebens nach dem Ende der No-Covid-Politik in China, die Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik der Notenbanken in Europa und den USA oder auch den starken Rückgang der Gaspreise.

Das chinesische Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal etwas besser als befürchtet ausgefallen, jedoch handelt es sich hierbei um den Blick in den Rückspiegel. Auch die chinesischen Einzelhandelsdaten per Dezember lieferten noch keine Entwarnung.

Autotitel leicht im Minus - Preissenkungen

In Europa ist die Tendenz bei den Branchen sehr uneinheitlich. Während Automobiltitel, Einzelhandelswerte und Versorger mit Abschlägen von etwa 1 Prozent in ihren Stoxx-Branchenindizes leichter tendieren, ziehen die Indizes der Chemie-Papiere, der Reise- und Freizeit-Aktien sowie der Industrietitel an. Zu den Autotiteln heißt es, das Sentiment werde von Xpeng Motors belastet. Nach Tesla habe auch der chinesische Produzent die Preise für bestimmte Modelle gesenkt, und zwar um 15 Prozent.

Im DAX steigen Henkel und MTU um je 2 Prozent und Brenntag um 1,4 Prozent. Linde und Siemens ziehen um jeweils 1,2 Prozent an, Infineon mit einer Kaufempfehlung durch Barclays um 1,3 Prozent. Auf der anderen Seite verlieren Zalando 4,7 Prozent, Sartorius 2,2 Prozent und VW sowie Eon 1,2 Prozent. Die Bank of America hat Eon auf Neutral abgestuft.

Im MDAX gewinnen K+S 8 Prozent auf 22,67 Euro, die Analysten von Stifel haben ihre Kaufempfehlung bekräftigt, das Kursziel allerdings auf 26 von 27 Euro heruntergenommen. Prosieben ziehen mit einer Kaufempfehlung der UBS um 2,8 Prozent an. Im SDAX steigen Hensoldt um 2,6 Prozent, Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag das Rüstungsunternehmen besucht.

Gute Zahlen von Hugo Boss - aber Kurs gibt nach

Die Viertquartalszahlen von Hugo Boss sind besser als erwartet ausgefallen. Sowohl die Umsätze als auch das EBIT liegen laut RBC knapp 2 Prozent über den Konsensschätzungen. Die Analysten heben das starke Momentum in den Regionen EMEA und Amerika hervor, während der Raum Asien weiter unter den Covid-Einschränkungen in China leide. Einen Ausblick für 2023 wird Hugo Boss erst im März vorlegen. Hugo Boss verlieren 2 Prozent, die Aktie ist zuvor stark gestiegen.

Positiv für die Aktie von Wacker Chemie (+5,8%) wird an der Börse gewertet, dass in China die Preise für Polysilizium steigen. Der Preis je Kilo habe sich in Schanghai erhöht, nachdem er jüngst noch wegen einer sinkenden Nachfrage zurückgekommen sei. Da der Preisanstieg auf ein geringeres Angebot zurückzuführen sei, müsse jedoch abgewartet werden, wie nachhaltig die Kurserholung sei, heißt es.

Ionos-Börsengang für das erste Quartal geplant

United Internet bringt ihre Webhosting-Tochter Ionos an die Börse. Der Börsengang im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist noch für das erste Quartal geplant, wie Ionos mitteilte. United Internet wird nach der Transaktion die Mehrheit an dem Unternehmen behalten. Die Bewertung wird auf rund 5 Milliarden Euro taxiert. United Internet gewinnen 4 Prozent.

Westwing steigen um 5 Prozent. Positiv wird von den Jefferies-Analysten gewertet, dass das Unternehmen mit Blick auf die Profitabilität ein positives bereinigtes EBITDA und einen positiven Free Cashflow im saisonal stärksten vierten Quartal 2022 erwarte.

Lindt & Sprüngli zeigt seine Schokoladenseite

In der Schweiz geht es mit Lindt & Sprüngli um 0,4 Prozent nach oben. Trotz eines von geopolitischen Unsicherheiten getrübten wirtschaftlichen Umfelds und damit zurückhaltender Konsumentenstimmung überzeugte das organische Wachstum von 10,8 Prozent im Jahr 2022. Das Wachstum wurde nach Unternehmensangaben von allen geographischen Regionen getragen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.167,17 +0,2% 10,17 +9,9%

Stoxx-50 3.899,92 +0,2% 8,47 +6,8%

DAX 15.154,02 +0,1% 19,98 +8,8%

MDAX 28.554,87 +0,3% 98,23 +13,7%

TecDAX 3.199,62 -0,4% -13,76 +9,5%

SDAX 13.237,69 -0,1% -19,43 +11,0%

FTSE 7.850,88 -0,1% -9,19 +5,5%

CAC 7.068,55 +0,4% 25,24 +9,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,15 +0,01 -0,42

US-Zehnjahresrendite 3,54 +0,03 -0,34

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0864 +0,4% 1,0830 1,0824 +1,5%

EUR/JPY 139,45 +0,3% 139,39 139,10 -0,7%

EUR/CHF 0,9985 -0,3% 1,0006 1,0025 +0,9%

EUR/GBP 0,8843 -0,3% 0,8877 0,8869 -0,1%

USD/JPY 128,33 -0,1% 128,86 128,52 -2,1%

GBP/USD 1,2286 +0,7% 1,2207 1,2204 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7774 +0,5% 6,7803 6,7436 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 21.295,25 +0,5% 21.149,08 21.018,95 +28,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,94 79,86 +1,4% +1,08 +0,9%

Brent/ICE 86,48 84,46 +2,4% +2,02 +0,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 59,50 55,45 +7,3% +4,05 -24,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.914,18 1.916,10 -0,1% -1,93 +5,0%

Silber (Spot) 23,96 24,27 -1,3% -0,31 -0,0%

Platin (Spot) 1.052,65 1.067,00 -1,3% -14,35 -1,4%

Kupfer-Future 4,19 4,22 -0,5% -0,02 +10,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

