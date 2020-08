MÄRKTE EUROPA/DAX hält sich knapp über 13.000 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen am Montagnachmittag von den Hochs etwas zurück, der DAX hält sich aber über 13.000. Stützend wirkt, dass zunehmend Schwung in den Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt. Verwiesen wird auf die erweiterte US-Zulassung von Plasma von genesenen Patienten zur Behandlung gegen Covid-19. Daneben erwägt US-Präsident Donald Trump eine beschleunigte Zulassung des sich noch im Versuchsstadium befindlichen Corona-Impfstoffes von Astrazeneca noch vor den US-Präsidentschaftswahlen. Der DAX gewinnt 2 Prozent auf 13.015, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,8 Prozent auf 3.318 nach oben.

Daneben schauen die Anleger bereits auf das virtuelle Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole in der laufenden Woche. Hier wird Fed-Chef Jerome Powell das Ergebnis der Strategieprüfung der US-Notenbank vorstellen, was nach Einschätzung von Beobachtern auch Einfluss auf die laufende Strategieprüfung der EZB haben könnte. "Wir gehen davon aus, dass die Fed ihr Ziel für Preisstabilität mit einem durchschnittlichen Inflationsziel neu definieren wird", so die Commerzbank. Die Fed dürfte versprechen, die Zinssätze nicht zu erhöhen, bis das neue durchschnittliche Inflationsziel erreicht sei.

Astrazeneca sehr fest mit Hoffnung auf beschleunigte Zulassung

Der Kalender ist zum Wochenstart nahezu leer. Marktteilnehmer warten daher bereits auf den deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex am Dienstag. Nach der herben Enttäuschung durch die Einkaufsmanagerindizes am Freitag sei er noch wichtiger als sonst, heißt es. Gefragt an der Londoner Börse ist die Aktie von Astrazeneca, für die es 4 Prozent nach oben geht. "Bei einem beschleunigten Zulassungsverfahren hätte Astrazeneca die Nase bei Impfstoffen weit vorn, das treibt den Kurs an", so ein Händler.

Erstmals im DAX wird nach dem traurigen Abgang des insolventen Skandalunternehmens Wirecard die Aktie von Delivery Hero gehandelt, die ihr Debüt mit einem Plus von 1,6 Prozent erfolgreich gestaltet. Händler zeigen sich dennoch wie so oft skeptisch über die kommende Kursentwicklung des Neulings. Nach der DAX-Aufnahme fallen Aktien oft, weil die Fantasie darauf bereits im Vorfeld eingepreist wurde.

Technologiewerte sind gesucht: Infineon steigen um 3,8 und SAP um 2,4 Prozent. Bei den Autowerten geht es für Daimler um 2,5 Prozent nach oben. Anders bei VW: für die Aktie geht es um 0,6 Prozent nach unten. Das Thema Abgasmanipulation nimmt kein Ende. Laut "Bild am Sonntag" hat das Kraftfahrt-Bundesamt Ermittlungen gegen VW und Porsche eingeleitet. Porsche verlieren 0,5 Prozent.

Metro reagieren volatil auf den Abgang von Vorstandschef Olaf Koch. Der Abgang sei ein Erfolg für den aktivistischen Investor Daniel Kretinsky, der bereits knapp 30 Prozent der Metro-Aktien hält, heißt es im Handel. Am Nachmittag notieren Metro unverändert.

Qiagen notieren 0,6 Prozent höher, hier hat Aufsichtsratschef Hakan Björklund das Handtuch geworfen. Damit zieht er die Konsequenzen aus der gescheiterten Übernahme durch Thermo Fisher. "Nach dem Scheitern hat eine Neubewertung der Aktie eingesetzt, die nun weitergehen dürfte", so ein Marktteilnehmer. Gemessen am Potenzial durch die Covid-19-Krise habe das Angebot von Thermo Fisher Qiagen unterbewertet. Der Aufsichtsrat hatte das Angebot von Thermo Fisher dagegen unterstützt.

BT soll Goldman mit Abwehrstrategie beauftragt haben

In London profitieren BT Group mit einem Anstieg um 5,2 Prozent davon, dass das Unternehmen Goldman Sachs damit beauftragt haben soll, eine Strategie gegen eine Übernahme zu entwickeln. Von einem Gebot für das britische Telekomunternehmen ist derweil noch nichts bekannt. Allein die Spekulation über ein mögliches Gebot stützt allerdings die Aktie.

Sulzer gehen sehr fest in die Woche. Der Kurs steigt um 2,7 Prozent. Das Schweizer Industrieunternehmen übernimmt den schweizerisch-deutschen Hersteller von Injektionssystemen Haselmeier für 100 Millionen Euro. Sulzer sieht Kosteneinsparungen unter anderem durch Skaleneffekte. "Von der Größenordnung ist die Übernahme stemmbar", sagt ein Händler.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.318,46 1,80 58,71 -11,39

Stoxx-50 2.999,70 1,38 40,87 -11,85

DAX 13.015,05 1,96 250,25 -1,77

MDAX 27.556,82 1,06 290,03 -2,67

TecDAX 3.131,77 1,43 44,18 3,88

SDAX 12.602,24 0,82 103,06 0,72

FTSE 6.092,24 1,51 90,35 -20,43

CAC 4.986,42 1,84 90,09 -16,59

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,51 0,00 -0,75

US-Zehnjahresrendite 0,62 -0,01 -2,06

zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1824 +0,22% 1,1797 1,1777 +5,4%

EUR/JPY 125,08 +0,25% 124,85 124,80 +2,6%

EUR/CHF 1,0755 -0,01% 1,0759 1,0749 -0,9%

EUR/GBP 0,9040 +0,31% 0,9008 0,9004 +6,8%

USD/JPY 105,79 +0,02% 105,85 105,96 -2,7%

GBP/USD 1,3078 -0,08% 1,3096 1,3081 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,9104 -0,15% 6,9148 6,9186 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 11.748,26 +0,69% 11.695,51 11.736,37 +62,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,51 42,34 +0,4% 0,17 -25,8%

Brent/ICE 44,68 44,35 +0,7% 0,33 -28,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,86 1.940,44 -0,0% -0,58 +27,8%

Silber (Spot) 26,71 26,79 -0,3% -0,08 +49,7%

Platin (Spot) 929,75 921,20 +0,9% +8,55 -3,7%

Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,5% +0,01 +3,9%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2020 10:06 ET (14:06 GMT)

Werbung