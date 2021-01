MÄRKTE EUROPA/DAX in Rallylaune - Sogar 14.100er-Marke geknackt

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter in Rallylaune präsentieren sich am Freitag die Aktienmärkte in Europa. Der DAX überspringt die 14.000er-Marke mit Leichtigkeit und sogar die 14.100er. Aktuell legt er 1,1 Prozent zu auf 14.118 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 3.652 Zähler nach oben. Kurstreiber sind nicht nur starke Vorgaben aus Wall Street und Asien, sondern auch gute News auf Unternehmensseite, vor allem vom Technologie-Sektor. Übergeordnet setzen Investoren auf das erwartete Stimulus-Paket der Demokraten in den USA. Infrastruktur- und konjunkturnahe Aktien werden hiervon als die Hauptgewinner gesehen.

Keine Rolle für die Börsen spielt der politische Scherbenhaufen nach der Erstürmung des Kapitols. Auch wenn dies medienwirksame Ereignisse waren, beeinflussten sie die Gewinnerwartungen der US-Unternehmen nicht. Sorgen machen eher die jüngsten Zahlen der Corona-Pandemie aus Deutschland. Nach Angaben des RKI stieg die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland seit Beginn der Pandemie auf 38.795. Das Institut gab zudem 31.849 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt.

US-Arbeitsmarkt im Fokus

Wichtigster Termin des Tages sind die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Sie werden einen ersten Eindruck geben, wie schnell und stark sich die zweite Welle der Corona-Pandemie auf den US-Arbeitsmarkt niederschlägt. Die Volkswirte der Helaba sehen hier ein gewisses Enttäuschungspotenzial: Schließlich sei die Indikation durch den ADP-Report bereits deutlich negativ. Daher müsse auch mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote gerechnet werden. Die US-Notenbank werde daher ihren ultraexpansiven Kurs fortsetzen, schließlich habe sie in der Krise den Fokus eindeutig zugunsten des Vollbeschäftigungsziels verschoben.

Starke Vorgaben für den Technologie-Sektor

Kräftige Gewinne gibt es im Technologie-Sektor dank starker globaler Vorlagen. So hat Samsung im vierten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg bei ihren Halbleitern vermeldet, und auch Micron und STMicroelectronics haben die Erwartungen spielend übertroffen. Der Sektor-Index in Europa springt um 2,4 Prozent nach oben. Im DAX sind Infineon mit 5,2 Prozent Spitzenreiter, STMicro steigen um 4,5 Prozent.

Auch RWE stehen im Index mit 2,2 Prozent Plus vorn. Hier hat Exane die Aktien auf "Outperform" erhöht.

Curevac setzen ihre Rally nach der Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Bayer fort und steigen über 9 Prozent. Auch bei Biontech geht die Impfstoffrally weiter und treibt die Aktien um 3,6 Prozent.

Die deutschen Autoaktien machen indes die Rally aus Asien nicht mit. BMW steigen 1,1 Prozent, Daimler 0,6 Prozent und VW nur 0,1 Prozent. In Asien waren die Titel von Daimler-Großaktionär Geely um über 18 Prozent gesprungen. Grund sei die geplante Elektroauto -Partnerschaft mit dem chinesischen Internet-Konzern Baidu, hieß es. In Südkorea verteuerten sich Hyundai Motor um gut 17 Prozent. Das Unternehmen soll eine Kooperation mit Apple im Bereich Batterien planen.

Um 2 Prozent abwärts geht es wie erwartet bei der Credit-Suisse-Aktie. Die Bank erwartet im vierten Quartal einen Nettoverlust. Grund seien neuerliche Belastungen durch auf 850 Millionen Dollar erhöhte Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in den USA.

Tui-Aktien fallen optisch über 10 Prozent. Hier hat der Handel mit Bezugsrechten begonnen. Für 29 alte Aktien können Aktionäre 25 neue zum Kurs von 1,07 Euro kaufen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.651,87 0,81 29,45 2,79

Stoxx-50 3.193,27 0,66 20,95 2,74

DAX 14.117,51 1,07 149,27 2,91

MDAX 31.478,61 0,81 254,33 2,22

TecDAX 3.305,20 1,68 54,63 2,88

SDAX 15.430,38 0,99 152,01 4,53

FTSE 6.874,72 0,26 17,76 6,14

CAC 5.706,30 0,64 36,45 2,79

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,56 0,00 -0,80

US-Zehnjahresrendite 1,09 0,00 -1,59

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2231 -0,29% 1,2266 1,2271 +0,1%

EUR/JPY 127,09 -0,23% 127,39 127,38 +0,8%

EUR/CHF 1,0851 -0,07% 1,0859 1,0852 +0,4%

EUR/GBP 0,9003 -0,44% 0,9043 0,9053 +0,8%

USD/JPY 103,90 +0,05% 103,85 103,82 +0,6%

GBP/USD 1,3584 +0,15% 1,3564 1,3555 -0,6%

USD/CNH 6,4648 -0,07% 6,4693 6,4686 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.516,00 -2,918 39.673,74 39.369,25 +32,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,27 50,83 +0,9% 0,44 +5,7%

Brent/ICE 54,85 54,38 +0,9% 0,47 +6,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.891,67 1.913,00 -1,1% -21,33 -0,3%

Silber (Spot) 26,51 27,18 -2,4% -0,66 +0,5%

Platin (Spot) 1.109,93 1.120,30 -0,9% -10,38 +3,7%

Kupfer-Future 3,70 3,70 +0,1% +0,00 +5,3%

