MÄRKTE EUROPA/DAX kaum verändert - Musik spielt in den Einzelwerten

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten am Dienstag mehrheitlich auf der Stelle. Die Bundestagswahl in Deutschland ist aus Marktsicht zunächst abgehakt. Stattdessen dürfte nun die nachrichtlich zähe Zeit von politischen Verhandlungen bevorstehen. Denn trotz einer Zwei-Parteien-Lösung könnten die Koalitionsverhandlungen langwierig und unergiebig werden, heißt es bei CMC. Im Fokus steht eine mögliche Reform der Schuldenbremse noch vor der Konstituierung des neuen Parlaments. Aber auch die Berichtssaison liefert einmal mehr die Impulse für die Einzelwerte, wie auch Analysen, wie zum Beispiel bei Thyssenkrupp. Der DAX notiert kaum verändert bei 22.429 Zählern, der Euro-Stoxx-50 tritt mit 5.452 Punkten nahezu auf der Stelle.

Europas Rüstungswerte weiter im Fokus

Positiv für die europäischen Rüstungswerte wird gesehen, dass Deutschlands künftiger Bundeskanzler, Friedrich Merz, Gespräche mit dem voraussichtlichen Koalitionspartner, der SPD, über bis zu 200 Milliarden Euro an neuen Rüstungsausgaben begonnen hat. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Personen berichtet, sprechen CDU und SPD über eine Umgehung der verfassungsmäßigen Hindernisse für eine höhere Staatsverschuldung. Ein Weg dazu wäre, die Ausgaben noch vom alten Bundestag absegnen zu lassen, oder einen Sonderfonds für Rüstungsausgaben und Ukraine-Hilfen zu bilden. Eine andere Möglichkeit wäre, den bestehenden Fonds von über 100 Milliarden Euro auszuweiten oder die so genannte Schuldenbremse so anzupassen, dass sie höhere Militärausgaben zulässt. Rheinmetall notieren etwas leichter, Hensoldt steigen um 2,7 Prozent und Renk sogar 5,5 Prozent. In Europa steigen die Aktien von BAE Systems, Leonardo und Saab.

Mit Abgaben von 1,5 Prozent führen Technologiewerte die Verliererliste in Europa mit weitem Abstand an. Der Sektor folgt damit negativen Vorgaben von der Wall Street und aus dem asiatischen Handel. Belastend wirkt auch ein Bericht von Bloomberg. Danach will das Regierungsteam von US-Präsident Donald Trump die von seinem Vorgänger verhängten Kontrollen über Chip-Exporte nach China noch verschärfen. Infineon fallen 1,5 Prozent, STMicro 2,5 Prozent oder ASML 3,3 Prozent. Im Fokus stehen nun die Geschäftszahlen von Nvidia, die am Mittwoch veröffentlicht werden sollen.

Zahlen aus der Berichtssaison gibt es von Heidelberg Materials. Der Baustoffkonzern habe nach einer starken Kursentwicklung an der Börse nun auch in der Realwirtschaft abgeliefert, urteilt Raiffeisen. Im vierten Quartal lägen Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 bleibe der Konzern optimistisch, urteilen die Analysten. Die Aktien legen 1,8 Prozent zu.

Fresenius Medical Care (FMC) (-0,4%) dürfte nach Einschätzung von UBS-Analysten Investoren mit Blick auf die langfristigen Wachstumsaussichten kaum beruhigen. Der Gewinn des deutschen Dialysekonzerns im vierten Quartal habe die Erwartungen übertroffen und der solide Ausblick baue auf einer Erfolgsbilanz unter dem aktuellen Management auf. Dies werde jedoch durch das gedämpfte US-Volumenwachstum mit seiner relativ bescheidenen Prognose für 2025 etwas relativiert, so die Analysten.

Die Geschäftszahlen von Flatexdegiro sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Beim Ausblick zeigt sich der Online-Broker vage: Für 2025 stellt das Unternehmen eine Umsatzentwicklung in der Spanne von minus 5 Prozent bis plus 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert in Aussicht. Entsprechend fallen die Aktien um 2,5 Prozent.

Für Kursbewegungen sorgen auch Analysten, so haben Citi das Kursziel von Thyssenkrupp auf 8,50 Euro von 5,50 deutlich erhöht, die Aktien springen um 14 Prozent auf 7,22 Euro. Die Monetarisierung des Wertes des Marine-Geschäfts und der geplante Verkauf von weiteren 30 Prozent des Stahlgeschäfts (nach dem die damit verbundenen Pensionsverpflichtungen entkonsolidiert werden könnten) dürften den Unternehmenswert von Thyssenkrupp nach Einschätzung von Citi erheblich verändern. Das Unternehmen verfüge über eine Nettoliquidität von über 4 Milliarden Euro, das sei mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung, selbst nach der Verdoppelung des Aktienkurses in den vergangenen sechs Monaten. Bei einer vollständigen Freisetzung der Summe der Einzelteile könnte der Aktienkurs 12 Euro erreichen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.451,85 -0,0% -1,91 +11,4%

Stoxx-50 4.747,18 +0,4% 19,81 +10,2%

DAX 22.430,15 +0,0% 4,22 +12,7%

MDAX 28.241,98 +1,2% 323,43 +10,4%

TecDAX 3.854,91 -0,1% -3,97 +12,8%

SDAX 15.018,44 +0,0% 0,08 +9,5%

FTSE 8.688,71 +0,3% 29,73 +6,6%

CAC 8.089,67 -0,0% -1,32 +9,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,48 +0,01 +0,12

US-Zehnjahresrendite 4,34 -0,07 -0,23

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:02 Mo, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,0478 +0,1% 1,0475 1,0470 +1,2%

EUR/JPY 156,87 +0,1% 156,85 156,44 -3,7%

EUR/CHF 0,9383 -0,1% 0,9398 0,9393 +0,0%

EUR/GBP 0,8295 +0,1% 0,8295 0,8293 +0,2%

USD/JPY 149,72 -0,0% 149,71 149,44 -4,8%

GBP/USD 1,2633 +0,0% 1,2629 1,2628 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2667 +0,2% 7,2632 7,2490 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 87.963,40 -4,9% 91.266,60 94.634,30 -7,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,66 70,70 -0,1% -0,04 -0,3%

Brent/ICE 74,71 74,78 -0,1% -0,07 +0,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,15 47,35 -2,5% -1,20 -5,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.939,42 2.950,43 -0,4% -11,00 +12,0%

Silber (Spot) 32,15 32,33 -0,5% -0,18 +11,3%

Platin (Spot) 967,60 970,38 -0,3% -2,78 +6,7%

Kupfer-Future 4,52 4,52 +0,2% +0,01 +12,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

