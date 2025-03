MÄRKTE EUROPA/DAX kaum verändert - RWE unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten am Donnerstag im frühen Handel weitgehend auf der Stelle. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 23.254 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 5.514 Punkte. Die US-Notenbank hat die Stimmung aber verbessert, so Marktteilnehmer. Ab April wird der Abbau des Bestandes an US-Staatsanleihen von derzeit 25 auf fünf Milliarden Dollar pro Monat verlangsamt - "eine Maßnahme, die die Renditen tendenziell bremsen dürfte", sagt Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Zudem wurde die Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,7 von 2,1 Prozent gesenkt, was als Signal für eine taubenhaftere Einstellung der Notenbanker gilt.

Wer­bung Wer­bung

"Kurzfristig ist der US-Markt wieder in die Favoritenrolle geschlüpft", so ein weiterer Marktteilnehmer. Dort würden nun einige Verluste wettgemacht, in Europa seien dagegen viele positive Impulse zunächst eingepreist. Andererseits steht der große März-Verfallstermin vor der Tür, und er birgt erfahrungsgemäß viel Überraschungspotenzial. Am Freitagmittag laufen Futures und Optionen auf den DAX sowie den Euro-Stoxx-50 aus, am Freitagabend die Optionen auf die Einzelaktien.

In den Blick rücken die Entscheidungen der Notenbanken im Tagesverlauf. Die Schweizer Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 0,25 Prozent gesenkt. Die schwedische Riksbank hat das Zinsniveau unverändert gelassen, was ebenfalls der Erwartung entsprach. Am Mittag folgt noch die Bank of England. Am Nachmittag werden in den USA unter anderem der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia bekannt gegeben und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. "Sie könnten Einblicke geben, wie gesund die US-Wirtschaft wirklich ist, und sie könnten die Märkte stärker beeinflussen", so Linh Tran, Marktanalyst bei XS.com.

Wer­bung Wer­bung

RWE fallen um 4,1 Prozent. "Der Kurs ist zuletzt stark gestiegen, da haben möglicherweise einige Anleger mehr erwartet als nur Zahlen im Rahmen der Prognosen", so ein Händler. Zudem seien die Spannen im Ausblick sehr groß, das zeuge von Unsicherheit. SGL Carbon brechen um 12,8 Prozent ein. "Die Zahlen zum vergangenen Jahr sind überraschend gut", sagt ein Marktteilnehmer. Auf den Kurs drücke aber der Ausblick: Während SGL ein bereinigtes EBITDA von 130 bis 150 Millionen Euro erwarte, liege die Konsensschätzung bei 157,2 Millionen. "Aus technischer Sicht gehen aber lediglich die Gewinne der vergangenen vier Handelstage wieder verloren", ergänzt er.

Lanxess geraten nach den Zahlen unter Druck. Der Kurs reduziert sich um 7,9 Prozent. "Die Guidance liegt unter den Erwartungen", so ein Marktteilnehmer. Der EBITDA-Ausblick liege bei 600 bis 650 Millionen Euro, der Konsens habe 670 Millionen erwartet. "Der Kurs liegt bisher nur in einer Bodenbildung", so der Händler. Zuletzt war er deutlich gestiegen. RTL büßen 7,8 Prozent ein. "Allerdings ist der Kurs auch wie an der Schnur gezogen von 23 auf 36 Euro gestiegen", so ein Marktteilnehmer. Insofern sei der Rückgang nicht überzubewerten. Die Dividendenrendite liege immer noch bei etwa 7 Prozent, trotz der Senkung auf 2,50 von 2,75 Euro. Der Konsens habe nur 2,27 Euro erwartet. RTL spricht von einem schwachen Werbegeschäft, der Gewinn sank das dritte Jahr in Folge. Das lag aber auch an Anlaufverlusten im Streaming-Geschäft.

Wer­bung Wer­bung

Sodexo knicken in Paris um 14,5 Prozent ein. Das Unternehmen verweist auf ein schwaches Nordamerika-Geschäft. Mit diesem seien die Ziel nicht erreichbar, heißt es.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.513,96 +0,1% +6,6% +12,5%

Stoxx-50 4.730,96 +0,3% +12,0% +9,5%

DAX 23.254,27 -0,1% -33,8% +17,0%

MDAX 29.425,20 -0,7% -219,5% +15,8%

TecDAX 3.827,32 -0,0% -1,0% +12,0%

SDAX 16.469,25 -0,3% -56,1% +20,5%

CAC 8.161,82 -0,1% -9,7% +10,7%

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Mi, 17:27 % YTD

EUR/USD 1,0868 -0,4% 1,0909 1,0885 +5,4%

EUR/JPY 161,5395 -0,3% 162,0985 163,1680 -0,5%

EUR/CHF 0,9572 +0,1% 0,9563 0,9573 +2,3%

EUR/GBP 0,8379 -0,1% 0,8387 0,8389 +1,4%

USD/JPY 148,6395 +0,0% 148,5955 149,8750 -5,6%

GBP/USD 1,2970 -0,3% 1,3006 1,2975 +3,9%

USD/CNY 7,1782 +0,2% 7,1670 7,1720 -0,6%

USD/CNH 7,2444 +0,2% 7,2292 7,2352 -1,4%

AUS/USD 0,6312 -0,7% 0,6358 0,6334 +2,8%

Bitcoin USD 86.065,05 -0,1% 86.169,75 84.712,45 -7,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,49 66,91 +0,9% 0,58 +0,5%

Brent/ICE 71,28 70,86 +0,6% 0,42 -5,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.040,24 3.050,19 -0,3% -9,95 +16,2%

Silber (Spot) 30,91 31,04 -0,4% -0,13 +11,1%

Platin (Spot) 914,8 918,29 -0,4% -3,49 +4,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 04:50 ET (08:50 GMT)