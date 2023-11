MÄRKTE EUROPA/DAX knapp über 16.000 - BASF und Covestro im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichtem Plus zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Der DAX schafft es sogar knapp über die 16.000er-Marke. Händler messen dem aber eher symbolischen Charakter zu, denn Kaufdruck gibt es nicht. Angesichts des Thanksgiving-Feiertags am Vortag und dem nur verkürzten Handel an der Wall Street zum Wochenausklang dürfte das Geschäft ruhig bleiben. Der Umsatz liegt etwa bei der Hälfte von normalen Handelstagen. Der Ifo-Index bewegt kaum, mit Interesse wird aber noch auf die US-Einkaufsmanager am Nachmittag gewartet. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 16.019 Zähler, der Euro-Stox-50 klettert 0,2 Prozent auf 4.371 Punkte.

Ifo-Index zumindest erholt

Der Ifo-Geschäftsklimaindex setzt keine Akzente an den Finanzmärkten. Er unterstreicht die Einschätzung einer sich stabilisierenden deutschen Wirtschaft. Im November stieg er von 86,9 auf 87,3 an. Damit hellt er sich immerhin den zweiten Monat in Folge auf, sagt Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank.

In Anbetracht der ansonsten tristen wirtschaftlichen Nachrichtenlage sei dies sogar ein "richtiger Hingucker". Zur Stimmungsaufhellung trug das Verarbeitende Gewerbe bei. Im Dienstleistungssektor hat sich hingegen die Stimmung etwas eingetrübt. Vermutlich belasten dort die höheren Lohnzahlungen und der nach wie vor sparsame Konsument.

Offen bleibe aber die Frage, ob der Anstieg lediglich ein Strohfeuer oder eine Wende zum nachhaltigen Besseren sei. Vor allem das schwache weltwirtschaftliche Umfeld bekomme der deutschen Wirtschaft nicht gut, der Index sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland in der Rezession steckt.

BASF mit Wintershall gesucht

Bei den Einzeltiteln steht die BASF-Aktie mit plus 1,8 Prozent im Fokus. Laut einem Bloomberg-Bericht soll Adnoc ein Übernahmegebot für Wintershall prüfen. BASF hält etwas mehr als 70 Prozent der Anteile an der Öl-Gesellschaft, Letter One den Rest. Die Bewertung für die BASF-Tochter soll bei mehr als 10 Milliarden Euro liegen. Übernahmespekulationen rund um Wintershall sind nicht neu. Zuletzt wurde TotalEnergies (+0,7%) Interesse nachgesagt. BASF selbst hat sich für einen Verkauf von Wintershall offen gezeigt.

Auch bei Covestro geht es um 1,2 Prozent höher. Auch hier wird weiter über ein Kaufinteresse von Adnoc spekuliert. Adnoc strebe möglicherweise eine "Übernahme im Doppelpack" an, heißt es.

Daneben sorgen Analysten für Bewegung: Nach einer Hochstufung auf "Overweight" geht es für Continental um 1,5 Prozent nach oben. Rheinmetall gewinnen 0,9 Prozent - hier hat Kepler Cheuvreux das Kursziel erhöht.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.369,80 +0,2% 8,48 +15,2%

Stoxx-50 3.974,65 +0,1% 5,26 +8,8%

DAX 16.015,29 +0,1% 20,56 +15,0%

MDAX 26.071,75 -0,1% -29,50 +3,8%

TecDAX 3.126,39 -0,4% -12,23 +7,0%

SDAX 13.014,57 -0,0% -4,97 +9,1%

FTSE 7.467,45 -0,2% -16,13 +0,4%

CAC 7.291,54 +0,2% 13,61 +12,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,64 +0,02 +0,07

US-Zehnjahresrendite 4,47 +0,06 +0,59

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0914 +0,1% 1,0907 1,0906 +2,0%

EUR/JPY 163,23 +0,1% 162,93 163,13 +16,3%

EUR/CHF 0,9641 -0,0% 0,9642 0,9638 -2,6%

EUR/GBP 0,8686 -0,2% 0,8700 0,8703 -1,9%

USD/JPY 149,57 +0,1% 149,38 149,58 +14,1%

GBP/USD 1,2565 +0,3% 1,2536 1,2531 +3,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1575 +0,1% 7,1581 7,1528 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 37.850,59 +1,4% 37.376,09 37.120,39 +128,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,79 77,10 -0,4% -0,31 0%

Brent/ICE 81,80 81,42 +0,5% +0,38 +0,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,525 46,50 +0,1% +0,02 -48,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.995,52 1.992,80 +0,1% +2,73 +9,4%

Silber (Spot) 23,72 23,85 -0,5% -0,13 -1,1%

Platin (Spot) 916,27 918,05 -0,2% -1,78 -14,2%

Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,3% +0,01 -1,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2023 06:40 ET (11:40 GMT)