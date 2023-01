MÄRKTE EUROPA/DAX knapp unter 15.000 - Logitech brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen in den Handel gestartet. Die Aufwärtsdynamik dürfte nach dem Anstieg um über 1.000 Punkte seit dem Jahreswechsel zunächst deutlich nachlassen: "Alle Augen sind zunächst auf die US-Inflation gerichtet", so ein Händler. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 14.978 Punkte, und notiert damit nur knapp unter der Marke von 15.000, so hoch wie zuletzt vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Der Euro-Stoxx-50 rückt 0,4 Prozent auf 4.115 zu.

Erwartet wird, dass die Jahresrate des Preisanstiegs auf 6,5 von 7,1 Prozent zurückgekommen ist. In der Kernrate soll sie auf 5,7 von 6 Prozent gefallen sein. Sollten die neuen Daten nicht enttäuschen, dürfte der DAX im Anschluss weiter steigen, heißt es am Markt. Dann dürften sich die Hoffnungen auf einen moderateren Kurs der US-Notenbank verfestigen. Aktuell wird für die nächste Zinsentscheidung am 1. Februar ein Schritt um 25 Basispunkte erwartet.

Die 15.000 zieht die DAX-Anleger wie ein Magnet an

"Die 15.000 zieht die Anlegerinnen und Anleger an wie ein Magnet. Die Umsätze beim Sturm auf die 15.000 sind unerwartet hoch. Dass es nach einem Kursgewinn von 1.000 Punkten während der ersten acht Handelstage des Börsenjahres 2023 noch so viele Käufer gibt, ist eine riesengroße Überraschung", sagt QC Partners. Offensichtlich sorge der rasante Kursanstieg für einen noch schnelleren Anstieg des Optimismus. Aktienquoten würden weiter erhöht, Absicherungspositionen aufgelöst. Es bestehe jetzt allerdings die große Gefahr, dass der Aktienmarkt der Realität enteilt oder schon enteilt sei.

Logitech brechen nach einer Gewinn- und Umsatzwarnung um 15 Prozent ein. Das Unternehmen hat nach einem schwachen dritten Quartal den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr gesenkt. Währungsbereinigt dürfte der Umsatz nun um 13 bis 15 Prozent schrumpfen statt wie bisher erwartet um 4 bis 8 Prozent.

Ubisoft ergeht es nach einer heftigen Gewinnwarnung mit Abschlägen von 16,4 Prozent nicht besser. Die Citigroup spricht von einem schwachen Zwischenbericht nach einer enttäuschenden Nachfrage nach Mario + Rabbids: Sparks of Hope sowie Just Dance 2023. Hinzu komme eine weitere Verzögerung bei der Einführung von Skull & Bones, die für März geplant gewesen sei. Das Jahr 2023 könne prinzipiell abgeschrieben werden. Für das Jahr 2024 sehen die Analysten Revisionsbedarf bei den Gewinnschätzungen im Markt im Bereich von 15 bis 20 Prozent.

Signify mit Umsatz- und Gewinnwarnung

Nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung geben Signify 3,5 Prozent nach. Das Lichttechnik-Unternehmen geht nun davon aus, dass die Umsätze auf vergleichbarer Basis im laufenden Jahr nur um 1,2 Prozent zulegen werden. Bislang lag die Prognose bei 2 bis 3 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nun nur noch bei 10 Prozent liegen nach bislang 11 bis 11,4 Prozent. Grund für die Anpassung ist eine Verschlechterung der Geschäftslage in China.

Südzucker gewinnen 0,8 Prozent. "Die Zahlen zeigen, dass Cropenergies die Ergebnisse nicht nachhaltig belastet", sagt ein Händler. Von daher sollte der Kurs die Delle vom Mittwoch wieder wettmachen, meint er. Am Mittwoch hatte ein deutlicher Rücksetzer von Cropenergies nach schwächeren Zahlen auch die Aktien des Mutterkonzerns gedrückt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.114,28 +0,4% 14,52 +8,5%

Stoxx-50 3.847,23 +0,4% 15,29 +5,4%

DAX 14.982,45 +0,2% 34,54 +7,6%

MDAX 27.802,47 +0,1% 24,93 +10,7%

TecDAX 3.143,85 -0,1% -3,40 +7,6%

SDAX 12.878,62 +0,2% 26,28 +8,0%

FTSE 7.757,02 +0,4% 32,04 +3,7%

CAC 6.964,22 +0,6% 40,03 +7,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,12 -0,05 -0,45

US-Zehnjahresrendite 3,52 -0,02 -0,36

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Uhr Mi, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0753 -0,0% 1,0758 1,0754 +0,5%

EUR/JPY 141,53 -0,7% 141,78 142,55 +0,8%

EUR/CHF 1,0043 +0,3% 1,0033 1,0006 +1,5%

EUR/GBP 0,8851 -0,1% 0,8860 0,8869 +0,0%

USD/JPY 131,63 -0,6% 131,79 132,57 +0,4%

GBP/USD 1,2149 +0,0% 1,2144 1,2125 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7644 -0,0% 6,7651 6,7785 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 18.112,90 +3,1% 18.143,25 17.338,34 +9,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,28 77,41 -0,2% -0,13 -3,7%

Brent/ICE 82,63 82,67 -0,0% -0,04 -3,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 66,35 65,35 +1,5% +1,00 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.882,36 1.876,20 +0,3% +6,16 +3,2%

Silber (Spot) 23,70 23,42 +1,2% +0,28 -1,1%

Platin (Spot) 1.076,80 1.074,00 +0,3% +2,80 +0,8%

Kupfer-Future 4,14 4,17 -0,7% -0,03 +8,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

