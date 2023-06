MÄRKTE EUROPA/DAX knapp unter 16.000er Marke - Eon sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der ruhige und abwartende Handel an den europäischen Börsen setzt sich auch am Mittwoch zur Eröffnung fort. Der DAX bröckelt geringfügig um 4 auf 15.988 Punkte ab und steht damit weiterhin an der 16.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,1 Prozent auf 4.293 Punkte. Weder von den Vorlagen noch vom Zins- oder Währungsumfeld kommen stärkere Impulse. Größter DAX-Gewinner sind Eon, größter Gewinner in Europa die Aktien von Inditex.

"Der DAX trotz weiterhin allen Widrigkeiten", sagt Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die schwierigen Konjunkturaussichten. Schwache chinesische Exporte zeigten einmal mehr, wie sehr die Weltwirtschaft aktuell abflaue. Die globalen Handelsvolumina seien so gering wie lange nicht, Unternehmen investierten angesichts einer drohenden Rezession weniger und die Privathaushalte sparten vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten.

Von anderer Seite heißt es, der Markt gehe vor den Großereignissen der kommenden Woche immer mehr in Deckung. Denn immerhin sind es nur noch sieben Tage bis zur mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Danach tagt auch noch die EZB und zum Schluss kommender Woche steht der Große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen an. Neue Positionierungen durch Großanleger sind davor nicht mehr zu erwarten.

Gestützt werden die Kurse unter anderem von der Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen nicht weiter erhöht. Mit besonderem Interesse wird deshalb zunächst nach Kanada geblickt. Die dortige Notenbank wird am Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekanntgeben.

Eon profitieren von höherem Renditepotenzial

Im DAX steigen Eon 2 Prozent auf 11,48 Euro. Kurstreiber sind Aussagen der Bundesnetzagentur, wonach den Netzbetreibern höhere Renditen ermöglicht werden sollen. Wie Netzagentur-Präsident Klaus Müller gegenüber dem Handelsblatt sagt, soll die Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber erhöht werden. Dies könnte über 800 Stromnetzbetreiber und rund 700 Gasnetzbetreiber in Deutschland betreffen. Müller will damit Anreize für Investitionen in die Netze schaffen.

Commerzbank legen um 1,4 Prozent zu, Zalando erholen sich um 1,1 Prozent. Auf der anderen Seite verlieren Symrise 1 Prozent, Covestro geben ebenfalls 1 Prozent ab.

Starke Zahlen von Inditex - Stoxx-Retail-Index profitiert

Kräftig steigende Kurse gibt es beim spanischen Fashion-Konzern Inditex mit einem Plus von 5,3 Prozent. Der Gewinn ist im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs um 54 Prozent gestiegen. Mit 1,17 Milliarden Euro lag der Nettogewinn etwa 20 Prozent über den Schätzungen der Analysten. Im Windschatten gewinnen H&M 1,7 Prozent. Hugo Boss steigen um 3,2 Prozent, zusätzlich gestützt von einer Empfehlung durch die UBS.

Der Stoxx-Retail-Index steigt um 2,2 Prozent und führt damit die Gewinnerliste bei den Stoxx-Branchenindizes an. Auf der anderen Seite fällt der Stoxx-Index der rohstoffnahen Basic Resources um 0,7 Prozent.

China bekommt Gegenwind von Pirelli

Die Aktien von Pirelli (-1,4%) dürften am Mittwoch weiter im Fokus stehen, nachdem sich der Unternehmenschef um Hilfe seiner Regierung gegen den eigenen Großaktionär Sinochem aus China bemüht hat. Pirelli-CEO Marco Tronchetti Provera verwies auf zerrüttete Beziehungen und steigende Einflussnahme der Chinesen, die rund 37 Prozent halten. "Die Entwicklung wird genau beobachtet, da die chinesischen Übernahmen europäischer Firmen immer kritischer gesehen werden und in neuen EU-Gesetzen enden könnten", kommentiert ein Händler. Auch deutsche Namen wie Kion, Kuka und die laufende Diskussion um den Hamburger Hafen könnten dann davon betroffen sein.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.290,76 -0,1% -4,46 +13,1%

Stoxx-50 3.988,57 -0,2% -6,81 +9,2%

DAX 15.978,15 -0,1% -14,29 +14,8%

MDAX 27.095,70 -0,0% -6,31 +7,9%

TecDAX 3.222,36 -0,1% -3,64 +10,3%

SDAX 13.447,25 +0,0% 6,33 +12,8%

FTSE 7.618,82 -0,1% -9,28 +2,4%

CAC 7.194,28 -0,2% -14,72 +11,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,37 -0,00 -0,21

US-Zehnjahresrendite 3,68 +0,01 -0,20

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Uhr Di, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0675 -0,2% 1,0681 1,0692 -0,3%

EUR/JPY 148,86 -0,3% 148,86 149,38 +6,1%

EUR/CHF 0,9699 -0,1% 0,9699 0,9708 -2,0%

EUR/GBP 0,8605 -0,1% 0,8605 0,8613 -2,8%

USD/JPY 139,23 -0,2% 139,23 139,71 +6,2%

GBP/USD 1,2416 -0,0% 1,2416 1,2413 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1400 +0,1% 7,1308 7,1345 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 26.796,39 -0,9% 26.924,62 25.947,83 +61,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,35 71,74 -0,5% -0,39 -10,6%

Brent/ICE 75,93 76,29 -0,5% -0,36 -9,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,99 24,86 +0,5% +0,13 -68,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.955,28 1.963,52 -0,4% -8,24 +7,2%

Silber (Spot) 23,42 23,63 -0,8% -0,20 -2,3%

Platin (Spot) 1.035,95 1.036,50 -0,1% -0,55 -3,0%

Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,2% -0,01 -1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2023 03:34 ET (07:34 GMT)