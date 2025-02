MÄRKTE EUROPA/DAX kommt von Hochs zurück - Eutelsat haussieren

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt kann die Tageshochs mit einsetzenden Gewinnmitnahmen am Montagnachmittag nicht behaupten. Der DAX liegt nur noch 0,3 Prozent auf 22.363 Punkte vorne, das Tageshoch lag bei 22.515 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,5 Prozent auf 5.448 Punkte. Der Ausgang der Bundestagswahl wird positiv gewertet. Eine "Große Koalition" aus CDU/CSU und SPD dürfte die nächste Bundesregierung bilden. Ein solches Ergebnis ist für Michael Brown von Pepperstone die marktfreundlichste aller möglichen Koalitionen und dürfte eine relativ schnelle Regierungsbildung ermöglichen.

Ein weiteres zentrales Thema für die Marktteilnehmer bleibt die sogenannte Schuldenbremse. Für Holger Schmieding, Volkswirt bei Berenberg, könnte Friedrich Merz hier ein Kanzler mit begrenztem finanzpolitischen Spielraum sein. AfD und Linkspartei haben zusammen mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag errungen. Dadurch können sie gemeinsam jede Änderung der deutschen Verfassung blockieren, da hierfür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Allerdings scheint Merz eine Reform der Schuldenbremse noch vor der Konstituierung des neuen Parlaments in Betracht zu ziehen.

Das Wahlergebnis überrascht den Devisenmarkt nicht wirklich. Schließlich kam das Ergebnis heraus, das auch die Umfragen vor der Wahl nahelegten: Eine Koalition zwischen CDU/CSU und SPD ist möglich und für die Devisen-Strategen der Commerzbank im Vergleich zu anderen Alternativen die einzige politisch realistische Koalitions-Option. Dass überhaupt etwas Euro-Positives herausspringe, müsse da schon eher verwundern und zeige, dass am Devisenmarkt eine Rest-Angst vor einem destruktiven Ergebnis bestehe. Der Euro verliert 0,2 Prozent auf 1,0455 Dollar, die Anleihen tendieren einen Tick leichter.

Die Bekanntgabe des Ifo-Geschäftsklimaindex spielt in diesem Umfeld keine Rolle. Dieser verharrte im Februar mit 85,2 Punkten auf einem äußerst niedrigen Niveau. "Anders als beim Einkaufsmanagerindex und dem Auftragseingang zeichnet sich beim Ifo noch keine Erholung ab. Das stützt unsere Prognose, dass sich die deutsche Wirtschaft ab dem Frühjahr nur wenig nach oben bewegen wird", heißt es von der Commerzbank.

Prosus übernimmt Lieferando-Mutter Just Eat für 4,1 Milliarden Euro

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway.Com wird übernommen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sich mit dem Investor Prosus auf eine Übernahme geeinigt. In dem Deal wird der Essens-Lieferdienst, der in Deutschland unter der Marke Lieferando bekannt ist, mit rund 4,1 Milliarden Euro bewertet. Prosus zahlt 20,30 Euro je Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Just Eat haussieren mit plus 53,6 Prozent auf 19,08 Euro, Prosus geben um 8,0 Prozent nach. Delivery Hero ziehen um 0,7 Prozent an.

Siemens Energy verlieren gegen den allgemeinen Markttrend 4,4 Prozent. Hier belasten auch Berichte über Lieferengpässe für Komponenten aus Taiwan. Titel wie Nordex und Vestas ziehen dagegen an.

Kräftig gesucht sind erneut die Rüstungsaktien. Übergeordnet treibt der Wahlsieg der CDU/CSU, der es politisch leichter machen dürfte, die Wünsche des US-Präsidenten zur Nachrüstung Europas zu erfüllen. Dazu treibt die Hoffnung auf einen Börsengang von KNDS. Der deutsch-französische Zusammenschluss aus Nexter und Krauss-Maffei stellt unter anderem den Leopard-Panzer her. Die Rheinmetall-Aktie gewinnt 5 Prozent, Leonardo liegen 2,1 Prozent vorne.

Europas Immobilienwerte erholen sich kräftig. Grund sei der Kapitalfluss ausländischer Anleger nach Europa, heißt es. Hypoport steigen um 6,5 Prozent, für LEG Immobilien geht es um 3,8 Prozent nach oben. Im DAX folgen Vonovia mit plus 3,1 Prozent. Der Aufschwung ist marktbreit in Europa, für Titel wie Cofinimmo geht es um 4,1 Prozent nach oben.

Eutelsat gehen mit Aufschlägen von 10 Prozent in die neue Woche. Der Satellitenbetreiber hat erfolgreich eine 5G-Verbindung über kommerzielle Low Earth Orbit (LEO) Satelliten hergestellt. Damit werde die Basis für einen 5G Non-Terrestrial Network (NTN) Standard gelegt, heißt es. Die mit Transpondern augestatteten LEO-Satelliten wurden von Airbus entwickelt. Die neue Technologie könnte einen Alternative zu Starlink von Elon Musk darstellen. Für die Airbus-Aktie geht es 1,7 Prozent aufwärts.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.447,72 -0,5% -27,13 +11,3%

Stoxx-50 4.719,59 -0,3% -15,09 +9,5%

DAX 22.363,45 +0,3% 75,89 +12,3%

MDAX 27.912,47 +1,5% 410,96 +9,1%

TecDAX 3.853,95 -0,1% -3,08 +12,8%

SDAX 15.001,94 +0,8% 113,35 +9,4%

FTSE 8.631,67 -0,3% -27,70 +6,6%

CAC 8.086,04 -0,8% -68,47 +9,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,48 +0,01 +0,12

US-Zehnjahresrendite 4,42 -0,00 -0,15

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08:30 Fr, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0455 -0,2% 1,0507 1,0454 +1,0%

EUR/JPY 156,21 -0,1% 157,08 156,35 -4,1%

EUR/CHF 0,9395 -0,1% 0,9421 0,9402 +0,1%

EUR/GBP 0,8288 +0,0% 0,8301 0,8266 +0,2%

USD/JPY 149,41 +0,1% 149,50 149,57 -5,0%

GBP/USD 1,2615 -0,2% 1,2658 1,2647 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2548 +0,0% 7,2442 7,2507 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 94.921,45 -0,9% 95.798,95 98.536,55 +0,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,36 70,40 -0,1% -0,04 -0,7%

Brent/ICE 74,63 74,43 +0,3% +0,20 +0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,24 45,95 +0,6% +0,30 -8,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.942,39 2.935,70 +0,2% +6,68 +12,1%

Silber (Spot) 32,44 32,46 -0,1% -0,02 +12,3%

Platin (Spot) 966,08 971,55 -0,6% -5,47 +6,5%

Kupfer-Future 4,52 4,56 -0,9% -0,04 +12,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

