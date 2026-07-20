MÄRKTE EUROPA/DAX kratzt kurz an 25.000er-Marke - Technologiewerte erholt

21.07.26 13:37 Uhr

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstagmittag mit leichten Aufschlägen. Der DAX legt um 0,2 Prozent auf 24.892 Punkte zu, im Tageshoch schrammte er mit 24.989 Zählern knapp an der runden Marke vorbei. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,5 Prozent höher, er wird gestützt von einer Erholung bei Technologieaktien. Deren Stoxx-Subindex steigt im Sog günstiger Branchenvorgaben aus den USA und Asien um 1,4 Prozent. Laut einem Bericht plant Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) die Preise bei sowohl fortschrittlichen als auch älteren Chips ab 2027 um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Favorisiert werden in Europa Aktien aus dem Halbleitersektor wie BE Semiconductor, ASML, STMicro, Infineon, Suss und Aixtron mit Gewinnen bis 5 Prozent.

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ZEW mit erwarteter Stimmungserholung

Mit einem Sprung auf 26,3 im Juli ist der ZEW-Index der deutschen Konjunkturerwartungen stärker gestiegen als im Konsens mit 18,0 erwartet. Den erneuten Anstieg werten die Marktstrategen der Helaba positiv. Er zeuge von einer gewissen, konjunkturellen Zuversicht, unabhängig davon, dass die Lage mit der Eskalation am Persischen Golf schwieriger werde. Mit einem größeren Einfluss der Daten auf die EZB-Zinserwartungen sei nicht zu rechnen.

Sartorius & Co leiden unter Danaher-Ausblick

Sartorius (-9,5%) stehen stark unter Abgabedruck. Im DAX geben Merck KGaA (-2,5%), Siemens Healtheneers (-2-2%) und Qiagen (-2%) ebenso deutlicher nach. Im Handel wird auf die Zahlenvorlage des US-Wettbewerbers Danaher verwiesen, die die Stimmung trübe. Während Danaher im zweiten Quartal abgeliefert habe, verfehle der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Erwartung. Die Gewinner im DAX heißen Infineon (+2,8%), Siemens Energy (+2,9%) sowie Hochtief (+1,4 %) - sie profitieren von der globalen Erholung der Technologiewerte mit starkem KI-Bezug.

Im Stoxx-600 stellt die Aktie der Mitie mit Plus 38 Prozent den Gewinner. Der Outsourcing-Dienstleister hat einer Übernahme von 3,1 Milliarden Pfund durch den im Besitz von Private-Equity-Investoren befindlichen Konkurrenten OCS Group zugestimmt. Damit endet seine fast vier Jahrzehnte lange Börsenpräsenz in London - das Unternehmen reiht sich in die Liste der jüngsten Übernahmen börsennotierter britischer Firmen in diesem Jahr ein.

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In Zürich geht es für Novartis um 2,7 Prozent nach oben. Der Pharmariese ist im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das operative Kernergebnis stagnierte zwar bei 5,94 Milliarden Dollar, übertraf damit aber dennoch die Konsensschätzung von 5,31 Milliarden. Novartis rechnet dessen ungeachtet im Gesamtjahr mit einem Rückgang des operativen Kernergebnisses um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz, obwohl ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet wird. Der Kurs des Wettbewerbers Roche fällt um 0,7 Prozent.

Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr nur dank Preiserhöhungen einen höheren Nettogewinn erzielt. Das organische Wachstum lag unter Konsens, wie es von Baader heißt. Die Aktie verliert 3,4 Prozent. Ebenfalls in Zürich geht es für Swatch um 2 Prozent südwärts. Der Uhrenhersteller profitierte zwar in den vergangenen Monaten von einer starken Umsatzbeschleunigung, laut den Vontobel-Analysten schlägt sich dies aber noch nicht in der Profitabilität nieder.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.259,38 +0,5 31,98 6.227,40 8,1

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Stoxx-50 5.390,75 +0,4 20,75 5.370,00 9,6

DAX 24.891,92 +0,2 45,23 24.846,69 1,6

MDAX 31.630,66 -0,2 -50,05 27.039,42 3,3

TecDAX 3.758,24 -0,4 -13,35 3.091,28 3,7

SDAX 18.224,27 -0,3 -59,38 13.062,07 6,1

FTSE 10.536,63 +0,1 11,87 10.524,76 6,1

CAC 8.345,75 +0,1 5,64 8.340,11 2,4

SMI 14.275,65 +0,2 21,29 14.254,36 7,6

ATX 6.416,94 +0,3 20,14 6.396,80 20,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:03

EUR/USD 1,1421 +0,1 0,0007 1,1414 1,1407

EUR/JPY 185,88 +0,2 0,4200 185,46 185,4000

EUR/CHF 0,9255 +0,1 0,0010 0,9245 0,9243

EUR/GBP 0,8515 +0,2 0,0018 0,8497 0,8493

USD/JPY 162,73 +0,2 0,2400 162,49 162,5300

GBP/USD 1,341 -0,1 -0,0018 1,3428 1,3426

USD/CNY 6,7656 -0,0 -0,0012 6,7668 6,7668

USD/CNH 6,7667 -0,0 -0,0017 6,7684 6,7694

AUS/USD 0,7017 +0,3 0,0023 0,6994 0,6999

Bitcoin/USD 66.243,98 +1,4 910,35 65.333,63 64.538,78

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,55 +1,6 1,32 83,23

Brent/ICE 90,48 +1,4 1,26 89,22

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.059,95 +1,4 54,24 4.005,71

Silber 58,85 +4,3 2,43 56,42

Platin 1.629,22 +2,2 35,22 1.594,00

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 21, 2026 07:38 ET (11:38 GMT)