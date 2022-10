MÄRKTE EUROPA/DAX lässt starken Oktober geruhsam auslaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Montag im frühen Verlauf etwas leichter. Der Handel verläuft dabei zunächst in sehr ruhigen Bahnen. So verliert der DAX 0,2 Prozent auf 13.219 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,1 Prozent tiefer bei 3.608 Punkten. Die Gewinnwarnungen von FMC und Fresenius wurden an der Börse im Vorfeld erwartet. Der Rücksetzer im Spezialistenhandel wurde sofort zum Kauf genutzt, beide Aktien notieren leicht höher. Die DAX-Performance im Oktober kann sich derweil sehen lassen, der Index gewann bisher rund 9 Prozent. Begleitet wurde dies von steigenden Kursen bei den Anleihen, die Zinsen kamen zurück. Von daher sollte nicht verwundern, wenn einige Anleger nun darüber nachdenken, auch mal Gewinne vom Tisch zu nehmen.

Auf dem Kalender stehen zum Wochenstart BIP- und Inflationszahlen aus der Eurozone . Aus Deutschland, Spanien und Frankreich gab es bereits leichte BIP-Zuwächse, wobei vor allem das deutsche Plus überraschte. Daher sollte nach Einschätzung der Helaba auch die EU-Wirtschaft insgesamt zulegen. Demgegenüber fiel die Inflation in europäischen Ländern gemischt aus. Während Spanien einen Rücksetzer der Teuerungsrate meldete, stiegen die Werte in Deutschland, Frankreich und insbesondere in Italien nochmals an. Eine Entspannung an der EU-Inflationsfront gebe es daher nicht und die Zinserwartungen bezüglich der EZB bleiben präsent.

Zudem rücken die wichtigsten Termine der Woche, die Sitzungen der US-Notenbank wie auch der Bank of England, in den Fokus. Sollte die Fed am Mittwoch keinen Hinweis darauf liefern, dass sich der Zinserhöhungspfad per Dezember abflachen könnte, könnte der aktuellen Party an der Börse schnell der Kater folgen. Die Sitzung der Bank of England folgt am Donnerstag. Diese hat im Reigen der Zentralbanken in der Regel keinen so hohen Stellenwert. Am Freitag steht dann noch der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober an. Die am Morgen veröffentlichten Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im September wider Erwarten gestiegen.

Während Helloween den Börsianern keinen Schrecken einflößt, wird mit Sorge auf die Entwicklung in China geschaut. Chinas jüngst ausgeweitete Covid-19-Maßnahmen könnten das dortige Wirtschaftswachstum erneut beeinträchtigen. Darauf deuten die Einkaufsmanager-Indizes hin, die für den verarbeitenden Sektor wie auch für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der die Dienstleistungs- und Bautätigkeit umfasst, für Oktober unter die Marke von 50 gerutscht sind und damit auf ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung hindeuten. China ist der größte Rohölimporteur der Welt. In Folge kommen die Notierungen für Öl am Terminmarkt leicht zurück.

Gewinnwarnungen von FMC und Fresenius kein Desaster

Für die Aktien von Fresenius (+4,0%) und FMC (5,9%) geht es deutlich nach oben. Für die Analysten ist die Gewinnwarnung von FMC keine Überraschung. Bereits die bisherige Prognose deutete für die Berenberg-Analysten auf einen Gewinnrückgang im unteren bis mittleren Zwanzigerbereich im zweiten Halbjahr hin. Auch die Gründe, wie eine geringe Steigerung bei Erstattungen und zunehmende Arbeitskosten bei gleichzeitig hohen Energiekosten, standen bereits im Raum. Das dritte Quartal ist für die Analysten zudem nicht so schlecht verlaufen, wie befürchtet. An der Börse wurde die FMC-Aktie seit längerem gemieden. Sie verlor auf Sicht des dritten Quartals 27 Prozent, während es für den DAX in diesem Zeitraum um 2 Prozent nach unten ging. Damit sollte bereits ein großer Teil der schlechten Nachrichten eingepreist sein.

Die Gewinnwarnung von FMC zog auch eine ebensolche des Mutterkonzerns Fresenius nach sich. Neben FMC wird hier zudem Vamed genannt und auch der Dienstleistungsbereich werde von einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld belastet. Die Fresenius-Titel haben sich gegenüber FMC zuletzt besser gehalten, hier stützten Berichte über den möglichen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott.

Die Aktie der Shop Apotheke gewinnt nach endgültigen Zahlen 3,5 Prozent. Die meisten Details waren nach der Mitteilung vom 5. Oktober bereits bekannt. So hat das bereinigte EBIT im 3. Quartal 3 Millionen Euro betragen. "Das Unternehmen arbeitet erfolgreich an der Rentabilität, dies wird an der Börse honoriert", so ein Aktienhändler.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.607,76 -0,1% -5,26 -16,1%

Stoxx-50 3.521,36 -0,1% -4,09 -7,8%

DAX 13.219,30 -0,2% -24,03 -16,8%

MDAX 23.696,39 +0,2% 45,22 -32,5%

TecDAX 2.849,36 -0,0% -0,28 -27,3%

SDAX 11.308,83 -0,0% -1,01 -31,1%

FTSE 7.035,74 -0,2% -11,93 -4,6%

CAC 6.246,98 -0,4% -26,07 -12,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,14 +0,05 +2,32

US-Zehnjahresrendite 4,05 +0,03 +2,54

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:28 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9917 -0,4% 0,9944 0,9940 -12,8%

EUR/JPY 146,99 -0,1% 147,08 146,63 +12,3%

EUR/CHF 0,9923 +0,0% 0,9928 1,0031 -4,4%

EUR/GBP 0,8579 -0,1% 0,8582 0,8585 +2,1%

USD/JPY 148,24 +0,4% 147,99 147,48 +28,8%

GBP/USD 1,1559 -0,4% 1,1582 1,1581 -14,6%

USD/CNH (Offshore) 7,3242 +0,7% 7,3064 7,2803 +15,3%

Bitcoin

BTC/USD 20.473,92 -0,5% 20.474,01 20.491,38 -55,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,88 87,9 -1,2% -1,02 +24,4%

Brent/ICE 94,54 95,77 -1,3% -1,23 +28,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.636,90 1.644,35 -0,5% -7,45 -10,5%

Silber (Spot) 19,00 19,22 -1,1% -0,22 -18,5%

Platin (Spot) 929,75 947,75 -1,9% -18,00 -4,2%

Kupfer-Future 0,00 3,47 0% 0 -21,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

